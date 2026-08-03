Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA MALVICINO, 98071 CAPO D’ORLANDO ME, ITALIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI: APPARTAMENTO della superficie commerciale di 88,15 mq; di magazzino della superficie commerciale di 29,00 mq posto al piano terra; di magazzino della superficie commerciale di 34,00 mq posto al piano terra; di magazzino destinato a w.c. della superficie commerciale di 3,60;di magazzino della superficie commerciale di 14,30 mq.; di corte pertinenzialedella superficie commerciale di 337,00 mq siti a CAPO D’ORLANDO frazione Malvicino. Prezzo base Euro 85.000,00. Offerta minima: Euro 63.750,00. CONTRADA MARMORO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO a CAPO D’ORLANDO (ME) Contrada Marmoro, della superficie commerciale di 43,00 mq posto al piano seminterrato in fabbricato isolato a tre elevazioni. Prezzo base Euro 32.000,00. Offerta minima: Euro 24.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO a CAPO D’ORLANDO (ME) Contrada Marmoro, della superficie commerciale di 34,50 mq sito al piano seminterrato in fabbricato isolato a tre elevazioni in Contrada Marmoro nelComune di Capo d’Orlando. Prezzo base Euro 26.300,00. Offerta minima: Euro 19.725,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO a CAPO D’ORLANDO (ME) Contrada Marmoro, della superficie commerciale di 77,81 mq posto al piano Terra. Prezzo base Euro 66.000,00. Offerta minima: Euro 49.500,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO a CAPO D’ORLANDO (ME) Contrada Marmoro, della superficie commerciale di 73,74 mq posto al piano Terra. Prezzo base Euro 53.800,00. Offerta minima: Euro 40.350,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI MANSARDA allo stato rustico a CAPO D’ORLANDO (ME) Contrada Marmoro, della superficie commerciale di 136,16 mq posta al piano Primo ha un’altezza interna di variabile da 140 cm a 380 cm. Prezzo base Euro 56.000,00. Offerta minima: Euro 42.000,00. CONTRADA MARMORO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO a CAPO D’ORLANDO (ME) Contrada Marmoro, della superficie commerciale di 28,00 mq posto al piano seminterrato in fabbricato isolato a tre elevazioni. Prezzo base Euro 21.400,00. Offerta minima: Euro 16.050,00. Vendita senza incanto 27/11/26 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 26/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 33/2021 PT914695 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FALCONE ( ME) – VIA ARTURO TOSCANINI, 1 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO UNICO: APPARTAMENTO della superficie commerciale di 95,00 mq per la quota di: 1/2 di piena proprietà + 1/2 di piena proprietà. Immobile posto al piano secondo, scala unica condominiale, ha un’altezza interna di variabile oltre i 2,70. Immobile derivante da costituzione n. 2778.1/2007 del 02/10/2007 pratica n. ME 0298144 in atti dal 02/10/2007 Coerenze: a nord con Via Arturo Toscanini, ed area condominiale; ad est con altra U.I.U., sub 12; a sud con altra U.I.U. sub. 10 e vano scale e ad ovest con predetta area condominiale (parcheggio) L’intero edificio sviluppa 3 piani, 3 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 2007. A.1 appartamento, composto da 4,5 vani. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 72.912,90. Offerta minima: 54.684,68. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 05/11/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Mike Bonomo tel. 0941561078. Rif. RGE 50/2023 PT914692 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FICARRA ( ME) – FRAZIONE CENTRO STORICO VIA SALITA CASTELLO NN.9/11 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composio da cantina con annesso WC a piano S/1; soggiorno con annesso wc a piano terra; ingresso e camera con balconcino a piano primo; disimpegno con wc, cucina e terrazzo a piano secondo. Tutti i vani sono collegati tra loro da una scala interna in c.a. posto al piano S/1-T-1-2 – Superficie lorda complessiva di circa mq 142. Libero. Prezzo base Euro 47.925,00. Offerta minima: Euro 35.943,75. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 03/11/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Accordino tel. 3791997136. Rif. RG 627/2024 PT914776 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA RIPETTA, 6 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, piano terra e primo, della sup. comm. di 148 mq nel centro storico; fa parte di un fabbricato a 3 elevaz. f.t. autonomo, di tipologia a schiera. Al P.T. è composto da vano soggiorno, piccolo w.c. e cucina con ripostiglio Al I°piano sono presenti 2 camere da letto e bagno. B) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, piano secondo, della sup.comm. di 66,22 mq. facente parte di un fabbricato a 3 elevaz. f.t. autonomo a schiera ubicato nel centro storico. Accesso diretto da un ballatoio a livello, raggiungibile da scala esterna in aderenza al fabbricato ed è costituito, da 2 vani oltre al wc, vano soggiorno con scaletta a chiocciola in ferro dalla quale si accede alla botola sul solaio di copertura, che porta a piccolo deposito/ripostiglio. Libero. Prezzo base Euro 43.805,18. Offerta minima: Euro 32.853,88. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/11/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 130/2017 PT914780 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA G. BRUNO, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO della consistenza di n°3 vani posti su due piani ( secondo e terzo ), composto da un disimpegno, da un bagno e da una camera al piano secondo, da una cucina e da un terrazzo al terzo piano della superficie lorda complessiva di mq 70,27 oltre a mq 15,63 terrazzo. Libero. Prezzo base Euro 15.920,00. Offerta minima: Euro 11.940,00. Rilancio: Euro 800,00. Vendita senza incanto 10/11/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avvocato Celestina Chillemi tel. 0941722485. Custode Delegato Avvocato Celestina Chillemi tel. 0941722485. Rif. RGE 75/2005 PT914681 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA SPRAZZI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – 1/1 DI APPARTAMENTO di 161,38 mq, posto a piano terra, composto da soggiorno, cucina, corridoio, n.3 camere da letto, n.2 bagni e vano lavanderia.l’immobile risulta nel possesso dell’esecutato. 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Fg. 10 particella 723 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 5, consistenza 6,5 vani, rendita 281,99 Euro. corte foglio 10 particella 723 sub. 4 categoria F/1. b. cantina a SANT’AGATA DI MILITELLO C/da Sprazzì, foglio 10 particella 723 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 4, rendita 207,93 C mansarda di 72,75 mq per foglio 10 particella 723 sub. 5 (catasto fabbricati), categoria F/3 il bene identificato come “corpo C” è un sottotetto. Occupato da debitore. Prezzo base Euro 255.000,00. Offerta minima: Euro 191.250,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/11/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 36/2022 PT914690 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – VIA CIRO MENOTTI, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm. di 68,40 mq al primo piano, costituito da ingresso, salone con angolo cottura, camera da letto e bagno, 2 balconcini e terrazzino. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 56.753,44. Offerta minima: Euro 42.565,08. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/11/26 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 25/2024 PT914617 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – FRAZIONE CONTRADA LIMARI, STRADA PROVINCIALE 145 SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 153,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà. Villetta a 2 elevazioni ubicata in zona collinare, con ampio panorama. Internamente rifinita con intonaci lisci, pavimenti in ceramica, impianti domestici sottotraccia. Superficie della villetta 123 mq, magazzino 21 mq. Occupato. Prezzo base Euro 92.660,62. Offerta minima: Euro 69.495,46. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 24/11/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 23/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 24/2025 PT914782 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TORRENOVA ( ME) – VIA NAZIONALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) TRATTASI DEL PIANO TERRA (INTERRATO SU UN LATO) DI UN FABBRICATO A 3 ELEVAZIONI, e costituito da appartamento, con accessi dalla via Nazionale e dal cortile comune, e locale di servizio adibito a cucina rustica, con accesso dal cortile comune. L’appartamento è composto da pranzo-soggiorno con angolo cottura, 4 camere (2 ampie camere divise con pareti a soffietto, di cui una adibita a parcheggio), bagno, oltre disimpegno. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 86.700,00. Offerta minima: Euro 65.025,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 03/11/26 ore 09:30. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO al primo piano di fabbricato a 3 elevazioni con accesso da scala condominiale, composto da soggiorno, cucina-pranzo (attualmente adibito a deposito), tre camere, lavanderia, bagno, ripostiglio, locale tecnico con la caldaia, oltre disimpegni e balconi. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 109.950,00. Offerta minima: Euro 82.500,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 03/11/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Margherita Manasseri tel. 0941794057 – 3383728443. Rif. RGE 15/2018 PT914684 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BROLO ( ME) – VIA GIUSEPPE VERDI, 17-19 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3 – LETT. B)-C)-D)) PIENA PROPRIETÀ SU: B) Ristorante-pizzeria al piano terra di fabbricato a 1 elevazione f.t., composto da: parte di sala ristorante-pizzeria. Sup. lorda complessiva, riferita alla porzione insistente solo sulla p.lla 847 (ex 793), di circa mq 81. C) Terreno. Sup. Tot. di circa mq 200, forma trapezoidale, orografia pianeggiante e costituisce prevalentemente il cortile/parcheggio a servizio del ristorante. D) Terreno. Sup. Tot. di circa mq 257, forma irregolare, orografia pianeggiante e costituisce prevalentemente il cortile/parcheggio a servizio del ristorante. Occupato. Prezzo base Euro 63.873,77. Offerta minima: Euro 47.905,33. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 05/11/26 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Andrea Pirri tel. 0941328495 – 3280106470. Rif. RGE 49/2008 PT914680 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA CAVALLARO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI STRUTTURA ALBERGHIERA CON PIU’ CORPI DI FABBRICA: A) ALBERGO a 5 stelle di antica struttura, denominata “Villa Ottocentesca Cavallaro”, a tre elev. f.t. oltre una torretta soprastante, immersa nella macchia mediterranea, con un scenario incantevole a carattere ambientale e paesaggistico lungo il fiume Zappulla. Dislocata su quattro livelli collegati con scala interna e relativo ascensore interno, è composta: al piano terra, da cui si accede, da zona Hall d’ingresso, ampia zona a salotto, sala Bar, due sale ristorante, con retrostante due locali di servizio di cucina, disimpegno due locali wc con ant. wc, e un corpo aggiunto adibito a servizi (bagni con ant. wc e disimpegno), occupante una sup. lorda di circa mq. 433,55. Al piano primo otto camere, con relativi locali wc annessi, ripostiglio, locale tecnico, con tre corridoi, tutte le camere sono dotate di balconi esclusivi ad eccezione di una camera dotata di ampio terrazzo laterale, da cui si accede anche da una scala esterna, occupante una sup. lorda di circa mq. 370,45 e una sup. scoperta (balconi e terrazzo) di circa mq. 60,40. Al piano secondo otto camere, con relativi locali wc annessi, ripostiglio sotto scala, locale tecnico, con tre corridoi, occupante una sup. lorda di circa mq. 370,45. Mentre, nel piano attico, due camere, ciascuna con relativo locale wc, e una zona a salotto occupante una sup. lorda di circa mq. 66,42. Ampia corte di circa mq 1.566,45.B) SALA RISTORANTE ad una elev. fuori terra, oltre, un piano seminterrato, con annessi locali di servizio della sup. commerciale di 628,15 mq. C) CAMERE CON SERVIZI, SALA CONVEGNI ECC., della sup. commerciale di 751,02 mq. Allo stato attuale, è in fase di completamento D) LOCALE DEPOSITO della sup. commerciale di 48,89 mq. E) LOCALE DEPOSITO della sup. commerciale di 37,26 mq a due elev fuori terra. F) TERRENO AGRICOLO della sup. commerciale di 14.544,00 mq. Prezzo base Euro 1.107.421,87. Offerta minima: Euro 830.566,40. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 03/11/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 85/2015 PT914764 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Abitazioni e box