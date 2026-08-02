 Crollo a Messina, prosegue senza sosta la ricerca dei 3 dispersi VIDEO

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Marco Olivieri

Crollo a Messina, prosegue senza sosta la ricerca dei 3 dispersi VIDEO

domenica 02 Agosto 2026 - 21:57

Aggiornamenti dai vigili del fuoco: la ricerca continua, dopo i tre ritrovamenti dei corpi a Pistunina

MESSINA -La ricerca continua. Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei tre dispersi tra le macerie dell’edificio crollato a Pistunina. Sul posto operano team Usar, Nbcr, Saf, nucleo cinofili, piloti di droni ed esperti nella conduzione di mezzi movimento terra, impegnati nelle attività di soccorso.

I tre dispersi sono Sara Leone, Santino Magazzù (il marito di Rosa Leone) e Lhairu Warnakulasuriya, domestico della famiglia Leone. Ieri è avvenuto il recupero del terzo corpo: è quello della ventunenne Alessandra Frazzica, commessa in un bazar cinese. A riconoscerla la madre. I corpi dell’imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone erano stati già ritrovati. La giovane Alessandra Frazzica è dunque la terza vittima di questo disastro.

Burgio: “Contiamo di recuperare i dispersi entro oggi”

Oggi il comandante dei vigili del fuoco Michele Burgio ha messo in evidenza il convincimento di poter trovare i dispersi entro la fine della giornata.  “Le operazioni che abbiamo fatto ci hanno consentito di avvicinarci sempre di più agli obiettivi. Contiamo di ritrovare ora le persone disperse in un tempo più breve, nella giornata di oggi, perché ci stiamo avvicinando sempre di più. E ci sono sempre più indizi che confermano la bontà della strategia adottata”, ha sottolineato stamattina.

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