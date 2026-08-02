 "Ti abbiamo vista crescere", il liceo Basile ricorda Alessandra Frazzica

“Ti abbiamo vista crescere”, il liceo Basile ricorda Alessandra Frazzica

Marco Olivieri

“Ti abbiamo vista crescere”, il liceo Basile ricorda Alessandra Frazzica

domenica 02 Agosto 2026 - 08:01

L'istituto di Messina ha dedicato un pensiero alla giovane ex studentessa, vittima del crollo avvenuto a Pistunina

MESSINA – “Cara Alessandra, nei corridoi di questa scuola ti abbiamo vista crescere. E ti ricordiamo così: in prima fila all’open day, a fare da hostess con impegno e gentilezza, a raccontare con orgoglio cosa significava essere studentessa di questo liceo. Eri il volto accogliente della nostra scuola. Con il tuo sorriso e la tua disponibilità rappresentavi al meglio lo spirito della nostra comunità. La tua perdita ci lascia sgomenti e addolorati. Alla tua famiglia esprimiamo il cordoglio più sentito”. Così il liceo artistico “Basile” ricorda su Facebook Alessandra Frazzica, vittima del crollo della palazzina a Pistunina. Il suo corpo è stato recuperato ieri dai vigili del fuoco.

Alessandra Frazzica

21 anni, la giovane lavorava come commessa nel bazar cinese al primo piano della struttura. E non è riuscita ad andare via in tempo dopo il crollo.

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