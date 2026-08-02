“Ti abbiamo vista crescere”, il liceo Basile ricorda Alessandra Frazzica

L'istituto di Messina ha dedicato un pensiero alla giovane ex studentessa, vittima del crollo avvenuto a Pistunina

MESSINA – “Cara Alessandra, nei corridoi di questa scuola ti abbiamo vista crescere. E ti ricordiamo così: in prima fila all’open day, a fare da hostess con impegno e gentilezza, a raccontare con orgoglio cosa significava essere studentessa di questo liceo. Eri il volto accogliente della nostra scuola. Con il tuo sorriso e la tua disponibilità rappresentavi al meglio lo spirito della nostra comunità. La tua perdita ci lascia sgomenti e addolorati. Alla tua famiglia esprimiamo il cordoglio più sentito”. Così il liceo artistico “Basile” ricorda su Facebook Alessandra Frazzica, vittima del crollo della palazzina a Pistunina. Il suo corpo è stato recuperato ieri dai vigili del fuoco.

21 anni, la giovane lavorava come commessa nel bazar cinese al primo piano della struttura. E non è riuscita ad andare via in tempo dopo il crollo.

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