Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA ETNEA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) SOTTOTETTO non abitabile della sup. comm. di 68 mq. Locali sottotetto al piano 3, allo stato rustico con accesso attraverso i sub 107 e 112, rispettivamente ballatoio e terrazzo identificati come beni comuni non censibili a servizio dei sub 113 e 114. Libero. Prezzo base Euro 18.885,93. Offerta minima: Euro 14.164,44. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 15/12/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Ausiliario e Custode Giudiziario Avv. Maria Tindara Impellizzeri tel. 0941912791-3886006300. Rif. RGE 57/2024 PT916615 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA TRENTO. 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) PIENA PROPRIETA PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO ubicato al piano terra, in mediocre stato di manutenzione. con superficie interna calpestabile di 68.20 mq circa distribuita in: n.1 cucina\veranda, n.1 pranzo\soggiorno, n.2 stanze da letto, n.2 disimpegni e n.1 bagno. La superficie scoperta. di 29 mq, deriva da cortile scoperto lato prospetto secondario. L’appartamento e accessibile da un vano scala in comune. Identificato in catasto al foglio 6 particella 372 sub 3. consistenza 103.05 mq. Prezzo base Euro 16.875,00. Offerta minima: Euro 12.656,25. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETA PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO ubicato al piano terra, in non sufficiente stato di manutenzione. con superficie interna calpestabile di 51.70 mq circa distribuita in: n.1 cucina\pranzo, n.l soggiorno, n.1 stanza da letto, n.2 disimpegni e n.l bagno. La superficie scoperta. di 27.50 mq, deriva da corile scoperto lato prospetto secondario. L’appartamento e accessibile tramite un cortile in comune. Prezzo base Euro 13.875,00. Offerta minima: Euro 10.406,25. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/12/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Michela Agata La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmen Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 17/2024 PT916596 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FALCONE ( ME) – VIA MESSINA, 8 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) CASA UNIFAMILIARE per civile abitazione su 3 piani fuori terra. Si compone di piano terra con zona giorno, soggiorno-cucina comunicanti, ripostiglio e wc; piano primo con camera, piccolo vano utilizzato come cameretta, wc, opportunamente disimpegnati tra loro; piano secondo con 2 ampi locali comunicanti e wc. Scala interna di collegamento. Sviluppa una sup. calpestabile di mq 110,90 ed una sup. comm. lorda tot. di mq 154,20. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 25.212,01. Offerta minima: Euro 18.909,01. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 10/12/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/12/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 44/2020 PT916738 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

LIBRIZZI ( ME) – FRAZIONE NASIDI, VIA SALITA POSTA, 106 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DEI SEGUENTI FABBRICATI: A) GARAGE – deposito della superficie commerciale di mq. 12,50 a piano terra con una luce sulla via comunale. Allo stato rustico all’interno, è costituito da un solo vano con forma irregolare. B) GARAGE – deposito della superficie commerciale di mq. 10,00 a piano terra con una luce sulla via comunale. E’ costituito da un solo vano pavimentato e intonacato. C) APPARTAMENTO della superficie commerciale di mq. 178,79 su tre piani con piano terra non comunicante internamente con i piani superiori. Il piano terra è costituito da una cucina rustica e da una dispensa; al piano primo sono presenti due camere, cucina, ingresso e wc; al piano secondo mansardato, collegato mediante scala interna con il piano sottostante, sono presenti una camera, un disimpegno, un ripostiglio, un wc ed un terrazzo esterno. D) APPARTAMENTO della superficie commerciale di mq. 65,06 al piano primo e secondo; i due piani non sono comunicanti. Al piano primo è presente un’unica camera; al piano secondo sono presenti due camere, cucina e wc. Le finiture sono nella media, la pavimentazione è con piastrelle di ceramica e marmette di cemento, gli impianti non sono a norma. E) DEPOSITO (descritto al punto F della perizia di stima) della superficie commerciale di mq. 29,00 a piano terra e piano primo in pessime condizioni strutturali. Presenta una struttura in muratura di pietra; il solaio intermedio e la copertura sono pericolanti. Occupato. Prezzo base Euro 79.000,00. Offerta minima: Euro 59.250,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 03/12/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 49/2020 PT916749 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA PORTA PALERMO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE a più elev. fuori terra con relativa scala interna, composto da cucina-pranzo, disimpegni, camere e bagni, sup. lorda mq 170,16. Libero. Prezzo base Euro 22.017,81. Offerta minima: Euro 16.513,35. Rilancio: 5% del prezzo base. Vendita senza incanto 17/12/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 16/12/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Forte tel. 3283152741. Rif. RGE 78/2024 PT916989 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – LARGO GIACOMO LEOPARDI, 11 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) SOTTOTETTO non abitabile, piano secondo, della superficie commerciale complessiva di mq. 177,18. Locale che si evidenzia risulta essere costituito da due porzioni di u.i.u. unite di fatto tra di loro. Composto un ampio locale attualmente allo stato rustico. Percorrendo il breve corridoio adiacente il vano scala si puo’ accedere all’altro locale posto sotto l’altra falda del piano sottotetto dal lato di Largo Leopardi. Il tetto risulta realizzato con travi in legno e nella zona del vano scala con travi in c.a.,la copertura è realizzata con il tavolato, sovrastante manto di tegole e pilastrini in c.a. Sono installati gli infissi , ovvero una finestra e un ampio balcone che accede ad un terrazzino chiuso da tre lati. Dal terrazzino si accede inoltre ad un piccolo ripostiglio realizzato sotto la copertura di mq 1,61 circa, a confine con il fabbricato lato Est, che risulta dotato di portoncino di accesso, intonacato e pavimentato. Libero. Prezzo base Euro 42.683,06. Offerta minima: Euro 32.012,30. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 01/12/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897-3383114267. Rif. RGE 82/2024 PT916473 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – CONTRADA FONTANELLA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA A SCHIERA centrale della sup. comm. di 212,96 mq su 3 livelli composto da piano primo sottostrada e piano terra. Facente parte di fabbricato di 5 unità. Occupato. Prezzo base Euro 81.045,40. Offerta minima: Euro 60.784,05. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 03/12/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 55/2022 PT916592 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA FERRETTA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI VILLA SINGOLA della superficie commerciale di mq. 414,00 costituita da un piano cantinato, piano terra, patio e primo piano, oltre la piscina e il serbatoio acqua in muratura. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO agricolo della superficie commerciale di mq.2.540,00, coltivato con essenze della macchia mediterranea e qualche pianta di ulivo. C) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO agricolo della superficie commerciale di mq.2.800,00, coltivato a uliveto. Occupato. Prezzo base Euro 176.432,91. Offerta minima: Euro 132.324,68. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 22/12/26 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 21/12/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto tel. 0941302661 – 3299712591. Rif. RGE 80/2016 PT916477 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIA MEDICI, 415 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo civile a P 2, composta da soggiorno, cucina, 1 vano, 2 ripostigli e 1 bagno. Prezzo base Euro 20.882,82. Offerta minima: Euro 15.662,12. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/12/26 ore 10:30. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo civile a P 3, composta da soggiorno, cucina, 2 vani, 1 bagno ed 1 ripostiglio. Prezzo base Euro 43.031,25. Offerta minima: Euro 32.273,44. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/12/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/12/26 ore 12:00 presso il Tribunale di Patti, sito in Via Molino Croce, sala aste telematiche – Ordine Avvocati di Patti,. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Delegato: Notaio Andrea Zuccarello Marcolini (090.9148111 – 090.9148222) Custode: Avv. Maria Tindara Impellizzeri (tel. 3886006300 – 0941902301 mail mtimpellizzeri@virgilio.it. Rif. RGE 92/2014 PT916794 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – STRADA PROVINCIALE 161, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO UNICO A) CAPANNONE INDUSTRIALE della sup. comm. di 5.696,40 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà il complesso industriale e costituto da: capannone di sup. complessiva lorda pari a circa mq 4.619; locali accessori (spogliatoi e/o W.C.) con sup. lorda di circa 30 mq rientrante nella consistenza dei capannoni; palazzina adibita ad uffici, con sup. lorda di mq 250, e sottostante magazzino seminterrato di mq 120; fabbricato collabente di superficie di circa mq 67; ampia area cortilizia circostante ed annessa catastalmente al capannone di circa mq 5.969. Identificazione catastale: foglio 7 particella 569 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria D/1, rendita 28.539,41 Euro, indirizzo catastale: Contrada Orecchiazzi snc, piano: S1-T. Coerenze: Strada Provinciale 161, terrene di terzi particelle 1540-280, Strada Comunale Ponte, terreno di terzi particella 487. Aggraffata con particella 570 sub 1- 568 sub 1- 281 sub 1 foglio 7 particella 1810 (catasto fabbricati), categoria F/2, indirizzo catastale:Contrada Orecchiazzi snc, piano; T. Coerenze: S.P. 161, corte capannone, terreno di terzi particella 487. Consistenza comm. complessiva unità principali: 5.696,40 mq. Valore di vendita giudiziaria stimato in perizia del 26.06.2025 pari a Euro 2.448.425,00. B) SPEZZONI DI TERRENO ricadenti in zona D2 del PRG, di sup. comm. pari a mq 1.637,00, per la quota di 1000/1000 di piena proprietà in Sant’Agata di Militello (ME) Strada Provinciale 161 sne, frazione Contrada Orecchiazzi, costituenti componenti pertinenziali e funzionali di un attiguo complesso industriale di proprietà della stessa ditta debitrice. La particella 898 di mq 90 è un ampio accesso carrabile anche per autoarticolati, la particella 896 di mq 650 rappresenta la Strada interna del complesso industriale, la particella 1590 di mq 897 è uno spiazzo per manovra. Risultano pavimentate con battuto di cemento e/o tracciato sterrato, in normali condizioni manutentive. Identificazione catastale: foglio 7 particella 896 (catasto terreni), qualità/classe uliveto, superficie 0,065, reddito agrario 2,35 €, reddito dominicale 5,04 €, stradella interna; foglio 7 particella 898 (catasto terreni), qualità/classe uliveto, superficie 0,009, reddito agrario 0,33 €, reddito dominicale 0,70 €, area di accesso carrabile; foglio 7 particella 1590 (catasto terreni), qualità/classe uliveto, superficie 0,0897, reddito agrario 3,24 €, reddito dominicale 6,95 €, area di manovra. Consistenza comm. complessiva unità principali 1.637,00 mq. Valore di vendita giudiziaria stimato in perizia del 31.03.2025 pari a Euro 57.800,00. Occupato. Prezzo base Euro 1.409.751,56. Offerta minima: Euro 1.057.313,67. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 01/12/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santino Piraino tel. 3484144964. Rif. RGE 30/2024 + 79/2024 PT916491 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA SAN BARTOLOMEO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – BENI ubicati in area ricadente nel foglio di mappa catastale n. 2 particelle n° 241-242-243-351 ed è situato in C/da Giancola nel Comune di S.Agata Militello e posti al confine del centro urbano in contrada San Bartolomeo. Il terreno edificabile e pianeggiante, di forma regolare è compreso a Nord con la via pubblica, il lungomare SP162 bis, e a sud con la linea FFSS. Ad est con altra ditta a ovest con la via Cosenz. Si trova a circa 100 ml dal mare, in prossimità di un importante scalo ferroviario, di un porto commerciale e turistico, a poca distanza dalle isole minori, in vicinanza del Parco dei Nebrodi, e dai centri più importanti, ad ovest, Santo Stefano di Camastra (35 Km) Cefalù ( 68 km) e Palermo (128 km) e ad est, Capo d’Orlando (17 km), Patti (49 Km), Milazzo (79 Km) e Messina (103 Km). Prezzo base Euro 1.090.000,00. Offerta minima: Euro 817.500,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 01/12/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gabriella Donzi tel. 0941241567. Rif. RGE 27/2025 PT916499 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – CONTRADA PERRIZZI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI allocate su vari livelli di un esistente fabbricato a più elevazioni fuori terra edificato prima del 1967. La prima unità, destinata a civile abitazione, è ubicata al piano primo (in catasto al pt) ed ha una superficie commerciale di 104 mq, mentre la seconda unità, destinata a deposito, è ubicata al piano secondo (in catasto al piano primo) e ha una superficie commerciale di 9 mq. Gli immobili versano in mediocre stato manutentivo e sono forniti delle normali dotazioni impiantistiche. Occupato. Prezzo base Euro 15.750,00. Offerta minima: Euro 11.812,50. Rilancio: Euro 700,00. Vendita senza incanto 15/12/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Angela Daniela Bonomo tel. 0941302401-3384491172. Rif. RGE 3/2023 PT916745 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TORRENOVA ( ME) – VIA SERROCONIGLIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) DEPOSITO COMMERCIALE, 228,57 mq. Piano seminterrato, unico vano adibito a magazzino. Occupato. Prezzo base Euro 12.366,89. Offerta minima: Euro 9.275,17. Rilancio: Euro 1.000,00. – LOTTO 2) APPARTAMENTO, sup. comm. 172,63 mq. Piano terra, interno 1. Composto da pranzo soggiorno, cucina, 3 camere, studio, 2 bagni, ingresso. Balconi. Prezzo base Euro 18.991,79. Offerta minima: Euro 14.243,84. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) APPARTAMENTO al piano terra, interno 2, composto da pranzo soggiorno, 2 camere, bagno, ingresso. Occupato. Prezzo base Euro 8.705,43. Offerta minima: Euro 6.529,07. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) APPARTAMENTO al piano primo, interno 3, composto da pranzo soggiorno, cucina, 3 camere, doppio bagno, disimpegno e dispensa. Prezzo base Euro 13.782,78. Offerta minima: Euro 10.337,08. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) APPARTAMENTO, 100,29 mq. Piano primo, interno 4. Composto da pranzo soggiorno, cucina, camera, doppio bagno, disimpegno, dispensa. Occupato. Prezzo base Euro 8.710,54. Offerta minima: Euro 6.532,90. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/12/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 11/2003 PT916672 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

UCRIA ( ME) – VIA SAN MICHELE, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da: Ingresso con comunicante cantina a piano terra, camera a piano primo, soggiorno con balconcino e WC a piano secondo, camera con piccolo vano a piano terzo, cucina e terrazzo a piano quarto; Sup. complessiva lorda mq. 143 c.a. Libero. Prezzo base Euro 8.461,00. Offerta minima: Euro 6.345,75. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 01/12/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897. Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 5/2023 PT916471 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA C.COLOMBO ANGOLO VIA CAPPELLINI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 100/100 DI MAGAZZINO della superficie commerciale di 152.00 mq. ubicato a piano terra, l’immobile e parzialmente completato. Le rifiniture interne sono caratterizzate da pavimenti in mattoni di graniglia di marmo, soffitti intonacati, manca la saracinesca di accesso. L’immobile, pro-quota, è dotato di diritti di proprietà sul portico ad uso condominiale. Occupato temporaneamente. Prezzo base Euro 123.250,00. Offerta minima: Euro 92.437,50. Rilancio: Euro 3.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PLENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 100/100 DI MAGAZZINO della superficie commerciale di 26.00 mq, ubicato a piano terra in zona interna all’edificio. Accesso dalla scala condominiale. Dotato di piccola corte. Risulta rifinito in tutte le componenti interne. L’immobile, pro quota, è dotato di diritti di proprietà sul portico ad uso condominiale. Occupato temporaneamente. Prezzo base Euro 13.600,00. Offerta minima: Euro 10.200,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA C.COLOMBO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 100/100 DI APPARTAMENTO, piano 1 snc della superficie commerciale di 258.00 mq. Appartamento signorile in stabile dotato di ascensore. L’immobile è ben rifinito internamente con pavimenti in piastrelle di ceramica, pareti e soffitti intonacati e tinteggiati, vani servizi igienici e cucina con pareti rivestite da piastrelle di ceramica, infissi esterni in profilato di alluminio con avvolgibili. Si evidenzia la particolare distribuzione degli ambienti e l’ampio salone ricadente nella part. 622 sub 2 che in altezza si sviluppa sul piano soprastante, dotando l’ambiente di ampia spazialità e luminosità. L’immobile, pro quota, è dotato di diritti di proprietà sul portico ad uso condominiale. Occupato temporaneamente. Prezzo base Euro 464.525,00. Offerta minima: Euro 348.394,00. Rilancio: Euro 5.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 100/100 DI APPARTAMENTO, piano 3 snc della superficie commerciale di 175.11 mq. Appartamento signorile in stabile dotato di ascensore. L’immobile e rifinito internamente con pavimenti in piastrelle di ceramica. Intonaci a pareti e soffitti rifiniti e tinteggiati. vani servizi igienici e cucina con pareti rivestite da piastrelle di ceramica. Infissi esterni in profilato di alluminio. Si evidenzia la buona qualità dei materiali di rifinitura e la terrazza a piano coperta con tettoia. L’immobile, pro quota, è dotato di diritti di proprietà sul portico ad uso condominiale. Occupato temporaneamente. Prezzo base Euro 371.025,00. Offerta minima: Euro 278.269,00. Rilancio: Euro 3.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) Piena proprietà per la quota di 100/100 di appartamento, piano 4 snc, della superficie commerciale di 84.00 mq, appartamento signorile in attico in stabile dotato di ascensore. L’immobile è rifinito internamente con pavimenti in piastrelle di ceramica. Vani servizi igienici e cucina con pareti rivestite da piastrelle di ceramica. Infissi esterni in profilato di alluminio. Ottima luminosità e panoramicità. L’immobile, pro quota, è dotato di diritti di proprietà sul portico ad uso condominiale. Occupato temporaneamente. Prezzo base Euro 167.025,00. Offerta minima: Euro 125.269,00. Rilancio: Euro 3.000,00. VIA C.COLOMBO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 100/100 DI APPARTAMENTO, piano 2, della superficie commerciale di 227.00 mq. appartamento in stabile dotato di ascensore. L’immobile è rifinito internamente con pavimenti in piastrelle di ceramica, pareti e soffitti intonacati e rifiniti con tinteggiatura, vani servizi igienici e cucina con pareti rivestite da piastrelle di ceramica. Infissi esterni in legno con avvolgibili. Condizioni manutentive ordinarie. Si evidenzia che la parete centrale dell’appartamento per circa 27 mq. ricadente nella part. 622 è compresa nell’unità immobiliare del sottostante appartamento del piano primo. L’immobile, pro quota, è dotato di diritti di proprietà sul portico ad uso condominiale. Occupato temporaneamente. Prezzo base Euro 294.525,00. Offerta minima: Euro 220.894,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 10/12/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/12/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 40/2022 PT916743 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – LOCALITA’ G. AMENDOLA SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 01) PIENA PROPRIETÀ per quota di 1/1 di DEPOSITO INDUSTRIALE della sup. comm. di 1.214,12 mq Scantinato, della sup. coperta calpestabile di 1.260,47mq, composto da unico ambiente per la sup. netta di 1.035,00 mq oltre a soppalco, bagno, ripostiglio e rampa di accesso. L’unità immobiliare è al piano interrato (accessibile con rampa), ha altezza interna di 4,10 m. Occupato. Prezzo base Euro 437.625,00. Offerta minima: Euro 328.218,75. Rilancio: Euro 4.000,00. Vendita senza incanto 03/12/26 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 46/2020 PT916590 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA PAPA GIOVANNI XXIII, SUB.55 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 5) OPIFCIO: Al P1 fabbrica di trasformazione, unico grande ambiente di forma quadrata di circa 350 mq sul quale insistono 4 servizi igienici preceduti da relativo anti bagno (circa 9/10 mq) ed un soppalco (circa 70/73 mq) realizzato con struttura portante in acciaio adibito ad uso deposito accessori, al quale si accede mediante scala a rampa unica in acciaio. L’edificio fa parte di un Complesso Commerciale ed industriale con aree condominiali comuni e parcheggi pertinenziali per la clientela, identificato nel Piano di Urbanistica Commerciale per le grandi e medie strutture di Vendita al dettaglio. Libero. Prezzo base Euro 59.746,78. Offerta minima: Euro 44.810,09. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 05/11/26 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/11/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Nunziatina Starvaggi tel. 0941701236. Rif. RGE 55/2010 PT916645 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – VIA FRAZIONE GLIACA- VIA INDUSTRIALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) LOCALE COMMERCIALE a PIRAINO Via Industriale, frazione Gliaca , della superficie commerciale di 678,40 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà Trattasi di una unità immobiliare, facente parte di un corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra, oltre piano seminterrato, ad uso commerciale di forma rettangolare composta da unico ampio locale, con annessi tre wc e anti wc , un piccolo ripostiglio, oltre una modesta zona box-ufficio, occupante una superficie lorda di circa mq. 654,80, con porticato di esclusiva pertinenza, da cui si ha accesso principale, avente una superficie lorda di circa mq. 59,00. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terra, ha un’altezza interna di min. 3.50 max 4.10. Occupato da terzi con titolo. Prezzo base Euro 699.811,36. Offerta minima: Euro 524.858,52. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 03/12/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897. Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 30/2025 PT916475 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – CONTRADA SCARAPULLI’, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO AD AGRITURISMO, quartiere periferico rurale, della superficie commerciale di 302,95 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà. Complesso immobiliare con destinazione agricola-ricettiva realizzato dalla debitrice nell’ambito del progetto di “Turismo Rurale – P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 4.15. La parte gravata da pignoramento di proprietà della debitrice è costituita da un corpo edilizio principale con destinazione ricettiva, da un fabbricato accessorio destinato a stalla, da uno spezzone di terreno circostante. A – Corpo edilizio principale: ha 3 elevazioni (di cui una in seminterrato) con struttura intelaiata con pilastri e travi in c.a., solai di piano in laterocemento, copertura a tetto a falde. Il Piano Seminterrato, in gran parte allo stato non rifinito, privo di intonaci e con pavimentazione in battuto di cemento (tranne una piccola porzione delimitata da tramezzi e rifinita). E’ destinato a deposito, ha accesso carrabile mediante un cosiddetto “tunnel” ed una rampa ricadenti su limitrofa particella 717 del fg. 13 di proprietà di altra ditta, quale affittuaria del suolo a favore dell’esecutata giusto atto del 06/12/2005 registrato in Patti il 17/05/2006 con n. 320. Rispetto alla relativa planimetria concessoria e catastale vi è una difformità per la chiusura con tramezzi di una porzione dell’ambiente. Il Piano Terra è suddiviso in 3 alloggi indipendenti, dotati, ognuno, di proprio bagno. Risultano rifiniti internamente con pavimenti in piastrelle di ceramica, intonaci tinteggiati su soffitti e pareti, il bagno ha le pareti rivestite da piastrelle di ceramica; gli infissi interni sono del tipo “porta tamburata”, gli infissi esterni in alluminio; sono dotati di impianti elettrico, idrico e fognario sottotraccia; sono dotati, inoltre, di impianto di riscaldamento con climatizzatore. Il Piano 1° è suddiviso, anch’esso in 3 alloggi indipendenti, dotati, ognuno, di proprio bagno. Risultano rifiniti internamente con pavimenti in piastrelle di ceramica, intonaci tinteggiati su soffitti e pareti, il bagno ha le pareti rivestite da piastrelle di ceramica; gli infissi interni sono del tipo “portatamburata”, gli infissi esterni in alluminio con persiane; sono dotati di impianti elettrico, idrico e fognario sottotraccia; sono dotati, inoltre, di impianto di riscaldamento con climatizzatore. Esternamente la palazzina è rifinita con intonaci protettivi colorati. Superficie commerciale del fabbricato principale: mq 262,75 B) Corpo edilizio secondario: è una vecchia stalla a 2 elevazioni, con struttura muraria in pietrame e copertura a tetto. In atto è in condizioni fatiscenti e non utilizzabili. La superficie commerciale è: mq 15,50. C) Terreno circostante: si tratta di uno spezzone di superficie complessiva di mq 247 destinato ad area accessoria circostante gli immobili. Si è considerata la relativa superficie commerciale, stante la funzionalità accessoria, come il 10 % di quella catastale: S3 = mq 24,70. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T-1, scala esterna, ha un’altezza interna di metri 2,80. Occupato. Prezzo base Euro 269.237,50. Offerta minima: Euro 201.928,13. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 15/12/26 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Letizia Passalacqua tel. 3406069768. Rif. RGE 2/2026 PT916763 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – VIA ROSARIO, 46-48 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) Piena Proprietà, Per La Quota Di 1000/1000, Di Unità Immobiliare destinata a garage, posta al piano terra di un edifico, alla stessa quota della via Rosario. Il garage è costituito da un unico locale a cui si si accede tramite una porta di accesso in legno in pessimo stato. Il locale si trova allo stato di rustico e sono presenti materiali da risulta. L’unità immobiliare ha una superficie netta di circa 30,80 mq, una superfice lorda di 39,90 mq, ed un’altezza interna pari a circa 3,05 m. B) PIENA PROPRIETÀ, PER LA QUOTA DI 1000/1000, DI UNITÀ IMMOBILIARE destinata a magazzino, posta al piano terra di un edifico, alla stessa quota della via Rosario. Il magazzino è costituito da 3 locali, uno dei quali ha una finestra su via Rosario, e un piccolo locale destinato a W. C., con apertura su via Rosario, tutti allo stato di rustico, con presenza di materiali da risulta ed altro. Al magazzino si accede tramite una porta di accesso in legno in pessimo stato. L’unità immobiliare sviluppa su una superficie netta di circa 37,70 mq, una superfice lorda di 52,80 mq, e presenta un’altezza interna variabile tra 2,43 e 3 m. Occupato. Prezzo base Euro 21.900,00. Offerta minima: Euro 16.425,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA SAN SEBASTIANO, 21 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ, PER LA QUOTA DI 1000/1000, DI UNITÀ IMMOBILIARE destinata a magazzino, posta al piano terra di un edifico, alla stessa quota della via San Sebastiano. Il magazzino è costituito da un unico locale a cui si accede tramite una porta di accesso in legno in pessimo stato. Il magazzino è allo stato di rustico, ha un impianto elettrico a vista in pessimo stato e presenta mobilia deteriorata; L’unità immobiliare si sviluppa su una superficie netta di circa 41,20 mq. Occupato. Prezzo base Euro 14.700,00. Offerta minima: Euro 11.025,00. Rilancio: Euro 5.000,00. – CONTRADA CROCE FUORI – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ, PER LA QUOTA DI 1000/1000, DEI SEGUENTI TERRENI AGRICOLI, tutti incolti e improduttivi, ubicati nella contrada Croce Fuori di Santo Stefano di Camastra, a circa 6 km dal centro abitato: a) terreno identificato al N. C. T. nel foglio 18 particella 29, qualità: SEM IRR ARB di classe 1, Superficie: 1.610 mq, Reddito dominicale € 10,81, reddito agrario € 9,56. All’interno di tale terreno sono presenti i ruderi di una piccola unità immobiliare ormai in stato di abbandono. b) terreno identificato al N. C. T. nel foglio 18 particella 43, qualità: ULIVETO di classe 4, Superficie: 2.690 mq, Reddito dominicale € 12,50, reddito agrario € 7,64. c) terreno identificato al N. C. T. nel foglio 18 particella 156, qualità: ULIVETO di classe 2, Superficie: 330 mq, Reddito dominicale € 2,90, reddito agrario € 1,45. d) terreno identificato al N. C. T. nel foglio 18 particella 157, qualità: ULIVETO di classe 2, Superficie: 110 mq, Reddito dominicale € 0,62, reddito agrario € 0,17. e) terreno identificato al N. C. T. nel foglio 18 particella 158, qualità: SEM IRR ARB di classe 2, Superficie: 2.800 mq, Reddito dominicale € 15,91, reddito agrario € 4,34. Prezzo base Euro 3.386,00. Offerta minima: Euro 2.539,50. Rilancio: Euro 50,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ, PER LA QUOTA DI 1000/1000, DEI SEGUENTI TERRENI AGRICOLI, tutti incolti e improduttivi, ubicati a circa 6 km dal centro abitato: a) terreno identificato al N. C. T. nel foglio 18 particella 36, qualità: ULIVETO di classe 4, Superficie: 1.020 mq, Reddito dominicale € 4,74, reddito agrario € 2,90. b) terreno identificato al N. C. T. nel foglio 18 particella 159, qualità ULIVETO di classe 1, Superficie: 9.400 mq, Reddito dominicale € 106,80, reddito agrario € 50,97. Prezzo base Euro 7.100,00. Offerta minima: Euro 5.325,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 17/12/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 16/12/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luigi Gullo tel. 0941241572 – 3315615566. Rif. RGE 19/2025 PT916683 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – VIA PROVINCIALE SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) STABILIMENTO INDUSTRIALE con annessa corte di esclusiva pertinenza, della sup. tot. lorda di circa 7.744 mq. L’immobile consta di 2 piani fuori terra ed uno sottostrada. Occupato da terzi, in corso di liberazione. Prezzo base Euro 1.866.111,11. Offerta minima: Euro 1.399.583,33. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 03/12/26 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 95/2018 PT916591 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni

MIRTO ( ME) – CONTRADA MOLINA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 3/4 DI TERRENO agricolo della superficie complessiva di circa mq 5600. Il terreno ha una forma irregolare, una orografia in pendio. Le sistemazioni agrarie presenti sono assenti. I sistemi irrigui presenti sono assenti. Le colture in atto sono arboree: piante sparse di ulivo. Prezzo base Euro 10.710,00. Offerta minima: Euro 8.032,50. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 17/12/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 16/12/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 53/2025 PT916589 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300