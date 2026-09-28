Basket School Messina si spegne negli ultimi due quarti, sconfitta al debutto contro Catanzaro

Coach Sidoti dopo la prima di campionato: "Serve esperienza ma siamo solo all'inizio", il derby tirrenico a Barcellona che supera Milazzo

Prestazione dai due volti per La Via Lattea Messina Basket School che si arrende all’Academy Catanzaro nella prima giornata del campionato di Serie B Interregionale. I giallorossi partono con il piede giusto, giocano un primo tempo di grande intensità e toccano il massimo vantaggio sul +14 (40-26) dopo un quarto d’ora, ma poi fanno i conti con la qualità e l’esperienza della formazione calabrese. Catanzaro rimonta, mette la testa avanti nel terzo quarto e, dopo aver resistito al tentativo di rientro dei padroni di casa, chiude i conti sul 67-78. Non bastano le doppie cifre di Keita (dominante nel primo quarto), Dancetovic e Maiorana.

Nella prima giornata in campo e contro subito derby tirrenico tra Barcellona e Milazzo, al PalAlberti la formazione di casa domina la partita chiudendo per 80-53, Milazzo regge solo un quarto quando dopo dieci minuti il tabellone dice 24-22 per Barcellona, poi via via i padroni di casa allungano, nel terzo quarto solo sei punti per gli ospiti mamertini che tornano un po’ a vita nell’ultimo quarto di gioco. Il campionato nel girone F inizia già monco visto che Ragusa contro Marigliano non si è giocata, la squadra ospite fermata dalla chiusura dell’aeroporto etneo.

Coach Sidoti dopo la sconfitta all’esordio

Così l’allenatore della Basket School Messina: “Siamo stati quasi perfetti fino ad un certo punto della gara, poi il gioco non è stato più fluido e i nostri avversari hanno alzato l’intensità e noi ci siamo persi per strada. Sapevamo che avremmo incontrato difficoltà con una squadra giovane come la nostra ma siamo alla prima di campionato non facciamo drammi, nel finale comunque siamo stati vicini nel punteggio e non prendiamo dei rimbalzi difensivi. Loro sono stati più esperti di noi, diventa più semplice poter vincere una partita come questa quando hai tanti giocatori con tanti anni di Serie B”.

“Dobbiamo tornare in palestra, recuperare qualche giocatore ma sono problematiche di tutte le squadre giovani che affrontano ad inizio campionato. Abbiamo avuto anche una brutta media ai tiri liberi ma sarà un problema di tutto l’anno. Una squadra non si può allenare un’ora e mezza con il fiato sul collo sia quando entra che quando esce, anche questo è un problema perché non puoi fare stretching, provare i tiri liberi, ma non abbiamo perso per questo. Spero di aver capito cosa dobbiamo sistemare per vincere perché ci sono stati frangenti della partita che non abbiamo interpretato bene e la gioventù ha pagato”.

Basket School Messina – Academy Catanzaro 67-78

L’avvio della formazione di Pippo Sidoti fa ben sperare il numeroso pubblico che gremisce la tribuna del PalaTracuzzi. Il quintetto composto da Marinelli, Dancetovic, Lomele, Beltadze e Keita trova subito ritmo e soluzioni. La tripla di Canestrari apre la partita, ma la risposta de La Via Lattea è immediata con la schiacciata di Keita, che sarà uno dei grandi protagonisti della serata. Segnano Turin e ancora Keita, poi arrivano le triple di Chakir e Beltadze per il 7-8 iniziale. Messina prende progressivamente il controllo della partita. Keita continua a colpire, Dancetovic allunga il break e a metà del primo quarto è 13-8. Keita fa 2/2 dalla lunetta e raggiunge già la doppia cifra personale sul 15-8. La Via Lattea costruisce un parziale di 11-0, interrotto soltanto dai liberi di Battaglia. Keita è incontenibile: altra schiacciata, questa volta su assist di Beltadze, poi la bomba di Dancetovic che costringe Catanzaro al timeout sul 20-10 a 3’11” dalla prima sirena. Gli ospiti provano a reagire, ma Dancetovic mantiene il margine e dalla panchina arrivano soluzioni di qualità con Gojkovic, Melvin e Maiorana. Sakalas segna dalla lunetta (sarà una costante della gara), Dancetovic risponde ancora da fuori e il quarto si chiude con il canestro di Gojkovic per il 27-19.

La Via Lattea Messina continua a giocare con personalità anche in avvio di secondo periodo. Dancetovic firma subito il canestro del +10, Gojkovic lo imita e poi è Matteo Melvin a iscriversi alla partita con una tripla e una penetrazione che valgono il 36-24. Sakalas prova a tenere in scia Catanzaro, ma Melvin colpisce ancora dalla distanza e, dopo il libero di Maiorana, gli scolari raggiungono il massimo vantaggio sul 40-26. È però il momento in cui la partita cambia. La tripla di Sakalas e il gancio di Chakir riavvicinano Catanzaro, poi gli ospiti piazzano un parziale di 0-6 firmato ancora da Sakalas e Battaglia. Messina perde un po’ di fluidità e all’intervallo il vantaggio si riduce a soli cinque punti: 42-37.

Al rientro dagli spogliatoi Catanzaro completa la rimonta. Turin porta gli ospiti sul -3, mentre il parziale arriva fino al 2-13. Marinelli interrompe momentaneamente l’inerzia dalla lunetta, ma Sakalas continua a conquistare viaggi in lunetta (chiuderà con un clamoroso 14/14) e Battaglia firma il pareggio. Messina ritrova Keita, tenuto a riposo per parte del secondo quarto a causa dei due falli commessi, e il numero 20 de La Via Lattea riporta i suoi sul 45-43. La partita diventa una battaglia. Canestrari e Maiorana si sfidano da tre, Keita fa 2/2 dalla lunetta, ma Chakir e soprattutto Sakalas ribaltano definitivamente l’inerzia, portando Catanzaro sul 50-54 a 3’44”. Dancetovic e Keita ricuciono lo strappo, ma gli ospiti tornano avanti grazie ai liberi di Sakalas e alla tripla di Procopio, entrando nell’ultimo quarto sul 54-61.

Messina non molla e prova a riaprire la partita. Dopo l’1/2 di Maiorana, Procopio trova la penetrazione del nuovo +9, ma La Via Lattea continua a combattere. Canestrari porta Catanzaro sul 55-66, poi Maiorana accorcia su assist di Samardzic e Melvin vola in contropiede per la schiacciata del 59-66 a 5’47” dalla fine. Catanzaro chiama timeout, ma al rientro Dancetovic fa 2/2 e Messina torna a -5 sul 61-66. La tripla di Maiorana vale il 64-68 e riaccende il PalaTracuzzi, ma Catanzaro trova nelle seconde opportunità una delle chiavi decisive della serata. Tomcic colpisce da sotto e, soprattutto, gli ospiti conquistano due rimbalzi offensivi consecutivi che permettono loro di mantenere il controllo. A 2’04” Battaglia fa 2/2 e Catanzaro torna sul +10, 64-74. Maiorana prova ancora a tenere viva Messina, ma Tomcic trova l’ennesimo rimbalzo offensivo e il successivo canestro. I liberi di Maiorana e Sakalas fissano il risultato sul 67-78.

Tabellino

La Via Lattea Messina Basket School-Academy Catanzaro 67-78

(27-19, 42-37, 54-61, 67-78)

La Via Lattea Messina Basket School: Maiorana 13, Marinelli 1, Melvin 10, Cangemi, Samardzic, Beltadze 3, Dancetovic 16, Gojkovic 6, Keita 18, Contaldo, Serraino, Lomele. All. Sidoti.

Academy Catanzaro: Canestrari 9, Tomcic 8, Battaglia 15, Chakir 9, Procopio 5, Albertinazzi, Sakalas 26, Giovannini, Turin 4, Giglio 2, Idone. All. Sabbatino.

Arbitri: Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle e Giovanni Di Stefano di Vittoria

Risultati 1ª giornata Basket Serie B Interregionale

Matese – Benevento 67-77

Basket School Messina – Academy Catanzaro 67-78

Sora – Angri 60-73

Sarno – Termoli 72-67

Gela – Rende 70-60

Barcellona – Milazzo 80-53

Ragusa – Marigliano (rinviata a data da destinarsi)

Classifica girone F

Benevento, Academy Catanzaro, Barcellona, Sarno, Angri, Gela 2

Matese, Basket School Messina, Milazzo, Termoli, Sora, Rende, Ragusa, Marigliano 0