 La Team Volley Messina conferma il jolly Anna D’Arrigo

La Team Volley Messina conferma il jolly Anna D’Arrigo

Redazione

La Team Volley Messina conferma il jolly Anna D’Arrigo

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lunedì 28 Settembre 2026 - 15:06

La classe 2003 si è aggregata in prima squadra lo scorso anno nel ruolo di palleggiatore e libero, confermata come libero per la nuova stagione

MESSINA – Per Anna D’Arrigo, peloritana classe 2003, solo ruoli di responsabilità sul taraflex. Nella passata stagione in biancorosso si era aggregata al gruppo come regista offensiva, col passare delle settimane coach Giovanni Di Mauro l’ha portata a diventare anche regista difensiva nel ruolo di libero in seconda linea.

“Sono molto contenta di fare parte di questo squadra – spiega D’Arrigo – e di vestire ancora la maglia della Team Volley Messina, una squadra in cui mi sono trovata bene e speriamo di raggiungere tanti altri traguardi perché abbiamo voglia di riscatto. Come obiettivi personali sicuramente c’è di migliorarmi, crescere e calarmi sempre più appieno nel mio ruolo in campo. Ma quello che conta più dei risultati sarà essere tutte unite”.

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