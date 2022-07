Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Abitazioni e box

RGE 36/2019 BROLO ( ME) – VIA TOMASI DI LAMPEDUSA, 48 C – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 158,62 mq. Esso comprende locali a piano seminterrato ed a piano terra di un fabbricato che ha altri due piani sovrastanti (primo piano e sottotetto). L’immobile ha due ingressi indipendenti, uno per ogni piano e una scala interna che collega i due livelli. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 163.523,85. Offerta minima: Euro 122.642,89. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/11/22 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/11/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 36/2019 PT803052 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 16/2020 CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA MUSCALE, 111 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO della sup. comm. di 86,88 mq, piano 2°, costituito da ingresso corridoio, cucina, soggiorno, camera da letto matrimoniale; cameretta da letto; cameretta da letto; ripostiglio interno; ripostiglio nel balcone e 3 balconi. Prezzo base Euro 67.176,56. Offerta minima: Euro 50.382,43. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 29/11/22 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per partecipare alla venditawww.garavirtuale.it. Termine presentazione offerte: 28/11/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marzia Schepis tel. 0906783554 – 3495553454. Rif. RGE 16/2020 PT803922

RGE 106/2016 CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA CERTARI CROCEVIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – FABBRICATO sviluppantesi ai piani seminterrato, terra e primo, composto al piano seminterrato da tre grandi vani di cui uno con angolo cottura, cantina, disimpegno, lavatoio e w.c., oltre corte annessa; al piano terra da sei vani ed accessori ed al piano primo da tre vani e sottotetto. Sup. Cat.404 mq, totale escluse aree scoperte mq 403. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 609.150,00. Offerta minima: Euro 456.862,50. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 17/11/22 ore 15:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 16/11/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Vermiglio tel. 0902923702 – 3927919390. Rif. RGE 106/2016 PT803407 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FALL 5/1997 CAPRI LEONE ( ME) – VIA PROVINCIALE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) IMMOBILE al piano primo di fabbricato a più elevazioni composto da: ingresso sul lato Sud, cucina e bagno sul lato Est, due camere da letto di cui una sul lato Nord-Est e una sul lato Nord-Ovest, soggiorno sul lato sul lato Sud-Ovest e corridoio in posizione baricentrica. Due balconi di cui uno sul fronte principale prospiciente la via Provinciale e uno sul retro e di ulteriore vano sul lato Est adibito a ripostiglio. Prezzo base Euro 29.328,00. Offerta minima: Euro 29.328,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) IMMOBILE al piano primo di fabbricato a più elevazioni composto da ingresso sul lato Nord, cucina e bagno sul lato Est, due camere da letto di cui una sul lato Sud-Est e una sul lato Sud-Ovest, soggiorno sul lato sul lato Nord-Ovest. Due balconi di cui uno sul fronte principale prospiciente la via Provinciale e uno sul retro. Prezzo base Euro 31.416,00. Offerta minima: Euro 31.416,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/11/22 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/11/22 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. FALL 5/1997 PT803042 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 1/2015 CARONIA ( ME) – FRAZIONE C/DA RICCHIÒ – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO a piano terra in fabbricato a quattro elevazioni oltre copertura. Accesso attraverso terrazzino non autorizzato, da un vano cucina che immette nel soggiorno comunicante con piccolo wc (urbanisticamente difforme da quanto autorizzato). Ripostiglio ricavato nel sottoscala. 2 vani adibiti a camere appartenenti ad altro immobile non oggetto della presente procedura. Serbatoio idrico. Mq. 43 circa (planimetria catastale non conforme allo stato di fatto). L’accesso ai 2 vani adibiti a camera da letto non oggetto della presente procedura verrà chiuso all’aggiudicazione a cura e spese della procedura esecutiva. Occupato. Prezzo base Euro 32.653,14. Offerta minima: Euro 24.489,85. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/11/22 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/11/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 0941582742 – 3392069094. Rif. RGE 1/2015 PT803906 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 168/1994 PATTI ( ME) – VIA CASE NUOVE RUSSO, 50 – LOTTO 1) APPARTAMENTO composto da unico ampio ambiente di circa 16 mq adibito a ingressosoggiorno-pranzo e relativo servizio igienico, due camere da letto ed un ampio ripostiglio. Posto al piano primo, sup. lorda tot. circa mq 96,50. Prezzo base Euro 44.616,50. Offerta minima: Euro 35.693,20. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ DI DEPOSITO composto da due piani fuori terra. Posto al piano Piano Terra e Piano Primo, sup. lorda tot. circa mq 101. Prezzo base Euro 19.024,05. Offerta minima: Euro 15.219,24. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 24/11/22 ore 12:00 c/o Tribunale di Patti. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 23/11/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Melinda Recupero tel. 3290698411. Rif. RGE 168/1994 PT804251 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RG 580/2014 PATTI ( ME) – FRAZIONE LOCANDA – VIA MONS. PULLANO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al PT e corte. Sup. lorda, esclusi gli ambienti esterni, di mq 135 ca. Corte esterna di 150 mq ca; B) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al P 1°. Sup. lorda, esclusi gli ambienti esterni, di mq 108 ca. Sup. dei balconi di 53 mq ca. Prezzo base Euro 209.600,00. Offerta minima: Euro 157.200,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 04/11/22 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/11/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Saverio Sangiorgio tel. 3484950721 – 0941240525. Rif. RG 580/2014 PT803247 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 66/2018 PATTI ( ME) – VIA ORTI, 44 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al piano 3 di 136,25 mq cosi composto: ingresso, cucina abitabile, sala da pranzo-soggiorno, 2 camere, bagno, 3 ripostigli, disimpegno, balconi lato est sud e ovest. Occupato. Prezzo base Euro 81.592,19. Offerta minima Euro 61.194,14. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 10/11/22 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/11/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Annamaria Paparone tel. 3382884793. Rif. RGE 66/2018 PT803149 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 142/2017 SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA TOSCANA, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al piano primo di fabbricato di vecchia costruzione a due elevazioni fuori terra, composto da scala di accesso a rampa unica dall’atrio/androne in comune con l’appartamento di piano terra, disimpegno, soggiorno con cucina in muratura, servizio igienico con doccia, camera, camera con servizio igienico, terrazzo, sottotetto praticabile con botola di accesso ma non abitabile. Sup. comm. mq.88. Occupato. Prezzo base Euro 21.172,50. Offerta minima: Euro 15.879,37. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/11/22 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/11/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 0941582742 – 3392069094. Rif. RGE 142/2017 PT803720 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 108/2017 SAN PIERO PATTI ( ME) – LOCALITA’ S.ANTONIO, C/DA MANGIOLIVA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNO SPEZZONE DI TERRENO AGRICOLO la cui superficie commerciale è di mq 9.610 coltivato a pascolo, seminativo e agrumeto. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATO COLLABENTE la cui superficie commerciale è di 54 mq, la superficie catastale di mq 94. B1) Altro terreno, composto da corte di pertinenza, la cui superficie commerciale è di 4,00 mq. Prezzo base Euro 31.868,50. Offerta minima: Euro 23.901,40. Rilancio: Euro 1.500,00.LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO AGRICOLO, la cui superficie commerciale è di 1.890 mq, coltivato a noccioleto. B) Piena proprietà per la quota di 1/1 di una stalla la cui superficie commerciale è di 141,24 mq e ,la cui altezza interna è di 4. La stalla si sviluppa su due piani. È composta al piano terra da due stanze, avente accesso indipendente dall’esterno, al primo piano vi è un’unica stanza adibita a fienile. Prezzo base Euro 23.149,90. Offerta minima: Euro 17.362,50. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO AGRICOLO, la cui superficie commerciale è di 28.672 mq. Prezzo base Euro 73.304,80. Offerta minima: Euro 54.978,60. Rilancio: Euro 3.500,00. LOTTO 4) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNO SPEZZONE DI TERRENO AGRICOLO la cui superficie commerciale è di 32.421 mq, coltivato a seminativo irriguo e arborato, pascolo e uliveto. Al terreno, attualmente incolto, vi si accede attraversando altre particelle di terreno della stessa ditta. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA STALLA al piano terra, la cui superficie commerciale è di 29,70 mq. Nella specie trattasi di un porcile composto da due piccoli vani al piano terra e uno al piano ammezzato. C) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA CASA COLONICA la cui superficie commerciale è di 179,05 mq. L’immobile, costruito nel 1920, si sviluppa su due piani, un piano fuori terra e un piano interrato. D) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA CASA PADRONALE dei primi del 900, in corso di ristrutturazione, la cui superficie commerciale è di 370,11 mq. L’immobile si compone di tre ampi vani al piano terra adibito a zona giorno e tre camere da letto con bagno in camera al piano primo, a cui si accede attraverso una scala interna in cemento armato di recente costruzione. E) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UN LOCALE DI DEPOSITO la cui superficie commerciale è di 43,00 mq. L’immobile posto al piano terra è costituito da un unico vano a cui si accede dalla corte di proprietà esclusiva della particella 377 identificata con il sub 1. Prezzo base Euro 339.895,00. Offerta minima: Euro 254.921,25. Rilancio: Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 22/11/22 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 21/11/22 ore 12:30. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alba La Macchia tel. 094122750 – 3382301375. Rif. RGE 108/2017 PT804179 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it– www.astalegale.net oppure 02 800 300

FALL 9/2007 SINAGRA ( ME) – VIA PROVINCIALE, 63 – LOTTO 2) APPARTAMENTO al 2° piano di edificio a più elevazioni ft. Composto da salone, cucina, due camere, W.C., disimpegno e ripostiglio. L’unità immobiliare ha accesso sia dalla via Provinciale attraverso scala esterna, sia dalla via Messina. Sup. lorda complessiva di circa mq 135,58. Prezzo base Euro 20.774,00. Offerta minima: Euro 15.580,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/11/22 ore 12:00. c/o Tribunale di Patti, Sala D’Aste. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 07/11/22 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488-3351767101. Rif. FALL 9/2007 PT803924

RGE 18/2000 SINAGRA ( ME) – VIA VITTORIO VENETO, 73-75 – LOTTO 1) APPARTAMENTO di mq 219, composto da ingresso, disimpegni, magazzino, WC, camera, soggiorno, cucina, pranzo e terrazzo, al p.t., da due ambienti deposito e corte esclusiva al p.t. e seminterrato. Libero. Prezzo base Euro 16.949,00. Offerta minima Euro 12.711,75. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA VITTORIO EMANUELE, 73 – LOTTO 2) APPARTAMENTO di mq 132,2 composto da corridoio, camera da letto, camera studio e balcone, disimpegno, wc-doccia, ripostiglio, soggiorno e camera matrimoniale con balcone, posto al 1°piano. Prezzo base Euro 14.288,00. Offerta minima Euro 10.716,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO allo stato rustico di mq 133,4, composto da un corridoio, sei vani e due balconi. Prezzo base Euro 9.977,00. Offerta minima Euro 7.842,75. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/11/22 ore 10:30 c/o Aula d’udienza Tribunale di Patti. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 08/11/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Catena Cantali tel. 3891743246. Rif. RGE 18/2000 PT803558 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

FALL 2/2020 BROLO ( ME) – VIA CRISTOFORO COLOMBO, 20 – LOTTO 1) LABORATORIO ARTIGIANALE della sup. comm. di 237 mq. Prezzo base Euro 68.000,00. Offerta minima: Euro 51.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Occupato dal fallito. VIA ALCIDE DE GASPERI, SNC – LOTTO 2) A) APPARTAMENTO di 6 vani al piano T della sup. comm. di 118,60 mq. A1) Altro fabbricato al piano T, composto da due piccoli vani, della sup. comm. di 2,50 Mq. Prezzo base Euro 56.000,00. Offerta minima: Euro 42.000,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Occupato dal fallito. LOTTO 3) A) APPARTAMENTO di 7,5 vani al piano 1, della sup. comm. di 137,49 mq. Prezzo base Euro 80.000,00. Offerta minima: Euro 60.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. LOTTO 4/5) A) APPARTAMENTO di 6,5 vani al piano 2, della sup. comm. di 128,61 mq. A.1) Deposito al piano 3, ubicato sul lastrico solare della sup. comm. di 30 mq. Prezzo base Euro 92.000,00. Offerta minima: Euro 69.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Occupato dal fallito. VIA CRISTOFORO COLOMBO, 16/18 – LOTTO 6) Quota di 1/2 di Magazzino/deposito al piano T, della sup. comm. di 148 mq. Libero. Prezzo base Euro 32.000,00. Offerta minima: Euro 24.000,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Libero. VIA FERRARA, SNC – LOTTO 7/8) A) APPARTAMENTO di 3,5 vani al piano I della sup. comm. di 66,42 mq B) Appartamento di 3,5 vani al piano II della sup. comm. di 66,42 mq. Prezzo base Euro 100.000,00. Offerta minima: Euro 75.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Occupato dal fallito. Vendita senza incanto 04/11/22 ore 10:00. c/o studio dell’Avv. Salvatore Zaccaria Via Giuseppe Garibaldi n.6, Brolo. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 03/11/22 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Avv. Fabrizio Donato tel. 0909573683 – 3409127065. Rif. FALL 2/2020 PT803036Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 100/2005 BROLO( ME) – VIA F. TURATI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – DEPOSITO ARTIGIANALE di mq 133,2. Libero. Prezzo base Euro 20.474,62. Offerta minima: Euro 15.355,96. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 15/11/22 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Cinzia Gatani tel. 3473920663. Rif. RGE 100/2005 PT804243 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 18/2015 BROLO ( ME) – VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 32 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) UFFICIO al piano terra e seminterrato, circa mq132,80. Prezzo base Euro 153.360,00. Offerta minima: Euro 115.020,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 04/11/22 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/11/22 ore 12:00. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Francesca La Torre tel. 348/6515598. Custode Giudiziario Dott.ssa Francesca La Torre tel. 348/6515598. Rif. RGE 18/2015 PT804252 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 123/2018 FALCONE ( ME) – VIA MARTIRI DEL CONGO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – Il magazzino-deposito con ampia corte esclusiva del locale, della sup. comm. di mq 300,20, posta al piano terra, altezza interna variabile da 3.67 a 3.70. Prezzo base Euro 100.815,00. Offerta minima: Euro 75.611,25. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 15/11/22 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per partecipare alla vendita www.garavirtuale.it. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marzia Schepis tel. 0906783554 – 3495553454. Rif. RGE 123/2018 PT803515 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 28/2020 GIOIOSA MAREA ( ME) – CONTRADA LICARI, 45/C – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PARTE A) COMPLESSO ALBERGHIERO CATEGORIA 4 STELLE, della sup. comm. di mq 6.894,35, prospiciente le Isole Eolie e costituito da un corpo di fabbrica principale in c.a. su tre elevazioni f.t. che ospita prevalentemente gli spazi di accoglienza, i servizi dell’albergo e 17 camere per gli ospiti di cui 4 per disabili. Le restanti camere sono distribuite su 7 corpi di fabbrica in c.a., per un totale di 119 camere disponibili ed una accoglienza di 344 posti letto. Il corpo servizi ospita al piano terra la hall, spa con sauna e area massaggi, sala riunioni, deposito bagagli, bar e area relax oltre che i locali spogliatoio, lavanderia, deposito ed economato. Dispone di una sala ristorante della s.l. di circa 700,00 mq, con annessi locali cucina dotati di montacarichi. Al terzo piano è presente un ampio terrazzo con vista panoramica ed annesso bar. Le camere hanno tutte le stesse caratteristiche e sono dotate di servizi con doccia, tv satellitare LCD, aria condizionata, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, connessione wi-fi e terrazzino con veduta. Fa parte del complesso un’ampia zona all’aperto di circa 1.700,00 mq con piscina, bar e solarium con vista panoramica sul golfo. Dell’intero complesso sopradescritto fanno parte due corpi di fabbrica non ancora definiti e pertanto in fase di costruzione, nonchè altri corpi di fabbrica accessori di cui 2 corpi che ospitano le cabine elettriche poste in prossimità dell’edificio principale, 3 corpi che ospitano rispettivamente il bar, i servizi igienici ed i locali impianti nella zona piscina ed infine un piccolo corpo che ospita i serbatoi per l’approvvigionamento idrico. PARTE B) TERRENO AGRICOLO della sup. comm.di 5.726,00 mq. Occupato da terzi con titolo Subaffittuari. Prezzo base Euro 4.150.603,12. Offerta minima: Euro 3.112.952,34. Rilancio: Euro 207.000,00. Vendita senza incanto 03/11/22 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/11/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Tiziana Mastrantonio. Rif. RGE 28/2020 PT804170 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 93/2015 PETTINEO ( ME) – CONTRADA PORRACINA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE PETTINEO-MOTTA D’AFFERMO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 RELATIVAMENTE AL DEPOSITO, ripostiglio e servizio igienico con relativa corte ubicati al piano terra e composto da un ampio ambiente al piano terra destinato a deposito (mq 57,57ca) al quale si accede dalla corte di pertinenza con ingresso dalla SP Pettineo-Motta d’Affermo. Adiacente al deposito si trova un piccolo ripostiglio (mq 8,52 ca) areato naturalmente con ingresso dalla stessa corte. Sul retro, si trova un piccolo servizio igienico ( mq2,20 ca) anch’esso con ingresso dalla corte privo di aerazione naturale. Sulla corte si trova anche un posto auto coperto(mq 21,20 ca). L’immobile oggetto di valutazione sviluppa una superficie interna lorda complessiva di circa Mq 68,30 più 21,20 mq di posto auto e insiste su un lotto di terreno di circa mq 656,50. Detto terreno dovrà rappresentare servitù di passaggio per i lotti 2 e 3 della stessa procedura esecutiva e confina a Nord con terreno altra ditta, ad Ovest con terreno stessa ditta, a Est con la SP Pettineo Motta d’Affermo e a Sud con terreno stessa ditta. Prezzo base Euro 11.818,50. Offerta minima: Euro 8.863,90. Rilancio: Euro 500,00. CONTRADA PORRACINA – STRADA PROVINCIALE PETTINEO-MOTTA D’AFFERMO – LOTTO 3) NEGOZIO, ufficio, ripostiglio al piano terra e ai locali espositivi al primo piano seminterrato. L’Immobile è composto da tre ambienti al piano terra di cui un locale adibito a negozio di mq 89,37 ca dotato di ampia finestra, al quale si accede tramite la corte di pertinenza (mq 373,00 ca), un locale adibito ad ufficio di mq 11,40 ca areato naturalmente adiacente al negozio e collegato ad un piccolo ripostiglio (mq 8,70 ca). Attraverso una rampa carrabile, con accesso dalla corte sita al piano terra si può accedere alla corte del piano seminterrato (mq 333,00 ca). Da quest’ultima si ha accesso ai due spazi espositivi, due grandi ambienti pilastrati indipendenti con accesso entrambi dalla corte (mq 176,00 ca il primo e mq 61,00 ca il secondo). Superficie interna lorda complessiva di circa mq 346,47 più 706,00 mq di corti esterne. Prezzo base Euro 94.672,68. Offerta minima: Euro 71.004,50. Rilancio: Euro 4.000,00. Vendita senza incanto 22/11/22 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 21/11/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alba La Macchia tel. 094122750 – 3382301375. Rif. RGE 93/2015 PT804270 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 60/2018 SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA GARIBALDI, 1 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) LOCALE COMMERCIALE di 98,50 mq comm. adibito a sala di esposizione di articoli regalo, al piano terra (parzialmente interrato su un lato) di fabbricato a tre elevazioni; composto da una sala principale per esposizione al pubblico, locale di deposito e bagno con antibagno. Sul bagno e l’antibagno, realizzando un solaio ribassato, è stato ricavato un soppalco-deposito altezza di circa 1 m. al quale si accede dal locale deposito mediante scala in ferro. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 79.538,75. Offerta minima: Euro 59.654,07. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 10/11/22 ore 14:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/11/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Per info Avv. Rosalba Recupero tel. 0941361163 – 3283024041. Rif. RGE 60/2018 PT804210 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 78/2013 SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA PIANA, ZONA INDUSTRIALE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI CAPANNONE ARTIGIANALE con annessi locali di deposito, 2 tettoie e piazzale di pertinenza, oltre accessori costituiti da cabina forno per verniciatura di mq 26, al piano terra di sup. lorda, esclusi gli accessori, ca mq 1573. Prezzo base Euro 195.057,73. Offerta minima: Euro 146.293,30. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 17/11/22 ore 15:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 16/11/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Salvatore Vermiglio tel. 0902923702. Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897-3383114267. Rif. RGE 78/2013 PT803395 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FALL 1/2014 FICARRA (ME) – FRAZIONE PIANO CORTE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO di 1.190 mq ca. di forma regolare con orografia pendente. Prezzo base Euro 3.937,50. Offerta minima: Euro 2.953,12. Rilancio: Euro 150,00. FRAZIONE NOTO – LOTTO 5) QUOTA DI 500/1000 DI TERRENO AGRICOLO con sup. tot. di 7.655 mq ca., forte pendenza, allo stato incolto, su cui insiste rudere di fabbricato rurale. Prezzo base Euro 1.631,25. Offerta minima: Euro 1.223,43. Rilancio: Euro 80,00. CAPO D’ORLANDO (ME) – CONTRADA VINA 106/A – LOTTO 4) VILLA BIFAMILIARE al piano S1 con accesso da strada privata, composta da ampio salone, cucina, quattro camere, due bagni con anti bagno comune, e garage con corte di pertinenza. Sup. lorda complessiva, escluso gli accessori, di 225 mq ca. Prezzo base Euro 95.625,00. Offerta minima: Euro 71.718,75. Rilancio: Euro 4.000,00. SINAGRA (ME) – FRAZIONE MEZZAGOSTO – LOTTO 7) QUOTA DI 500/1000 DI TERRENO AGRICOLO con sup. tot. di 7.790 mq ca, con fabbricato agricolo diruto. Il lotto ha forma irregolare,orografia piano/pendente. Del fabbricato si notano solo alcuni ruderi delle murature perimetrali. Prezzo base Euro 1.012,50. Offerta minima: Euro 759,37. Rilancio: Euro 50,00. Vendita senza incanto 29/11/22 ore 14:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/11/22 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv. Francesca Tamburello tel. 0921383844 – 3334747179. Rif. FALL 1/2014 MST804206 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

