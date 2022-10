Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Abitazioni e box

RGE 77/2017 BROLO ( ME) – VIA TRENTO, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) APPARTAMENTO, al piano 2° e 3°, della sup. commerciale di mq 110,60, composto da cucina e soggiorno comunicanti, camera, wc, sala pranzo, ripostiglio e corridoio, più una dispensa al piano 3°. Prezzo base Euro 26.068,33. Offerta minima: Euro 19.551,24. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 13/12/22 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/12/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Michela La Cauza tel. 3206040023. Rif. RGE 77/2017 PT807127 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 13/2020 CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA CERTARI CATUTÈ, 74A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – VILLETTA A SCHIERA LATERALE, a due elevazioni fuori terra oltre piano cantinato e volumi tecnici, composta a piano cantinato da garage con annesso vano wc, a piano terra da cucina soggiorno, wc, ripostiglio lavanderia e con annessa corte circostante da tre lati, a piano primo da tre camere, bagno e wc e a piano secondo da un vano, wc, da locale tecnico mansardato e terrazzino a livello. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 236.500,00. Offerta minima: Euro 177.375,00. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 05/12/22 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. RGE 13/2020 PT806436 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 87/2021CAPRILEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA, VIA PUGLIATTI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE al piano secondo, oltre a posto auto scoperto, identificato al n.13 nello spazio esterno condominiale, Presente ascensore condominiale. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 110.000,00. Offerta minima: Euro 82.500,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 05/12/22 ore 12:00. NASO ( ME) – CONTRADA FICHERUZZA, SNC – LOTTO 2) 2 UNITÀ IMMOBILIARI facenti parte del medesimo immobile: A) IMMOBILE COMMERCIALE a piano terra di un edificio a due elevazioni fuori terra (piano terra e primo piano) (in atto locata al canone di € 700,00 mensili sino al 31.05.23). Accertato alcune modifiche interne oltre alla presenza di tettoie esterne precarie, aperte sui lati, facilmente amovibili. Per quanto sopra sarà possibile, previa rimozione delle tettoie, presentare la CILA in sanatoria ed aggiornare successivamente il DOCFA della suddetta unità; B) UNITÀ IMMOBILIARE IN CORSO DI COSTRUZIONE, priva di impianti e rifiniture esterne ed interne, posta al piano primo sopra unità A). Occupato da terzi con titolo. Prezzo base Euro 75.000,00. Offerta minima: Euro 56.250,00. Rilancio: Euro 3.750,00. Vendita senza incanto 05/12/22 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. RGE 87/2021 PT806429 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 109/2016 FALCONE ( ME) – CONTRADA VALLEBOSCO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI VILLA SINGOLA in complesso residenziale, della sup. comm. di mq 251, costituita da 2 piani, dotata di manufatti accessori, attorniata da ampia corte in parte sistemata a giardino con piscina, solarium, e vialetto carrabile e in minor parte su pendio servito da sentiero e gradoni. Libero. Prezzo base Euro 106.860,94. Offerta minima: Euro 80.145,71. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 06/12/22 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/12/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 109/2016 PT807305 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FALL 3/2021 GIOIOSA MAREA ( ME) – VIA MESSINA, SNC – LOTTO 1) IMMOBILE, piano S1, costituito da ampio vano adibito a deposito e piccoli vani accessori, consistenza 502 mq, sup. cat.549 mq. Prezzo base Euro 96.000,00. Offerta minima: Euro 72.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. PATTI ( ME) – VIA SAN SALVATORE, SNC – LOTTO 2) A. IMMOBILE, piano T, in Catasto al foglio 13, particella 452, subalterno 16, Categoria C/2, classe 3, 138 mq, Sup. cat. 162 mq. B. IMMOBILE in Catasto Terreni al foglio 13, particella 1448, qualità seminativo, classe 1, sup. 417 mq. Prezzo base Euro 28.000,00. Offerta minima: Euro 21.000,00. Rilancio: Euro 4.000,00. LOTTO 16) IMMOBILE, piano T-1, in Catasto al foglio 13, particella 277, subalterno 6, particelle graffate sub. 7 e part. 780 sub. 4, Categoria A/2, classe 6, 4,5 vani, Mq 93. Prezzo base Euro 64.000,00. Offerta minima: Euro 48.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. VIA AMERIGO VESPUCCI, SNC – LOTTO 3) A. QUOTA 1/6 DI IMMOBILE, Categoria C/2, classe 5, consistenza 50 mq, sup. cat.72 mq; B. QUOTA 1/6 DI IMMOBILE, piano 1, in Catasto al foglio 6, particella 103, subalterno 1, Categoria A/4, classe 7, consistenza 3,5 vani, sup. cat. 55 mq escluse aree scoperte 51 mq; C. QUOTA 1/6 DI IMMOBILE, piano 2, in Catasto al foglio 6, particella 103, subalterno 6, Categoria A/4, classe 8, consistenza 3,5 vani, sup. catastale 57 mq escluse aree scoperte 52 mq; D. Quota 1/6 di Immobile, piano 3, in Catasto al foglio 6, particella 103, subalterno 7, Categoria F/5, classe 7, consistenza 52 mq. Prezzo base Euro 12.000,00. Offerta minima: Euro 9.000,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA CRISTOFORO COLOMBO, SNC – LOTTO 4) A. IMMOBILE, piano 5, in Catasto al foglio 6, particella 24, subalterno 55, Categoria F/3, consistenza 142 mq; B. IMMOBILE, piano 5, in Catasto al foglio 6, particella 24, subalterno 53, Categoria F/3, consistenza 125 mq; C. IMMOBILE, piano 5, in Catasto al foglio 6, particella 24, subalterno 54, Categoria F/3, consistenza 162 mq;. Prezzo base Euro 52.000,00. Offerta minima: Euro 39.000,00. Rilancio: Euro 2.000,00. VIA GROTTE, SNC – LOTTO 5) IMMOBILE, piano T, in Catasto al foglio 13, particella 939, subalterno 6, Categoria A/2, classe 6, 4 vani. Prezzo base Euro 100.000,00. Offerta minima: Euro 75.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. VIA PAPA GIOVANNI XXIII, SNC – LOTTO 6) IMMOBILE, piano T, in Catasto al foglio 9, particella 47, subalterno 60, Categoria D/6. Mq 675. Prezzo base Euro 336.000,00. Offerta minima: Euro 252.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. LOTTO 7) IMMOBILE, piano T, in Catasto al foglio 9, particella 47, subalterno 71, Categoria D/3. Mq 310. Prezzo base Euro 152.000,00. Offerta minima: Euro 114.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. LOTTO 8) IMMOBILE, piano T, in Catasto al foglio 9, particella 47, subalterno 73, Categoria C/1, classe 7, Mq 174. Prezzo base Euro 88.000,00. Offerta minima: Euro 66.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. LOTTO 9) IMMOBILE, piano T, in Catasto al foglio 9, particella 47, subalterno 76, Categoria D/8, Mq 462. Prezzo base Euro 220.000,00. Offerta minima: Euro 165.000,00. Rilancio: Euro 10.000,00. LOTTO 10) IMMOBILE, piano T, in Catasto al foglio 9, particella 47, subalterno 77, D/8, Mq 432. Prezzo base Euro 216.000,00. Offerta minima: Euro 162.000,00. Rilancio: Euro 10.000,00. LOTTO 11) IMMOBILE, piano T, in Catasto al foglio 9, particella 47, subalterno 80, Categoria C/1, Mq 80. Prezzo base Euro 44.000,00. Offerta minima: Euro 33.000,00. Rilancio: Euro 4.000,00. LOTTO 12) IMMOBILE, piano T, in Catasto al foglio 9, particella 47, subalterno 82, Categoria C/1, Mq 55. Prezzo base Euro 28.000,00. Offerta minima: Euro 21.000,00. Rilancio: Euro 4.000,00. LOTTO 13) IMMOBILE, piano T, in Catasto al foglio 9, particella 47, subalterno 81, Categoria D/8, Mq 1115. Prezzo base Euro 548.000,00. Offerta minima: Euro 411.000,00. Rilancio: Euro 20.000,00. LOTTO 14) IMMOBILE, piano T-1, in Catasto al foglio 9, particella 47, subalterno 75, Categoria D/8, Mq 1730. Prezzo base Euro 592.000,00. Offerta minima: Euro 444.000,00. Rilancio: Euro 20.000,00. LOTTO 15) IMMOBILE, piano T-1, in Catasto al foglio 9, particella 47, subalterno 38, Categoria D/8, Mq 260. Prezzo base Euro 116.000,00. Offerta minima: Euro 87.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 15/12/22 ore 17:00. c/o Studio Avv. Maria Cristina Maniaci, Via Nazionale 150/D Piraino. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 14/12/22 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv. Fabrizio Donato tel. 0909573683 – 3409127065. Rif. FALL 3/2021 PT805741 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 27/2021 GIOIOSA MAREA ( ME) – LOCALITA’ STOCCATO, FRAZIONE CONTRADA MAGARO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al piano 1° con accesso da corte condominiale e facente parte di fabbricato a due elevazioni fuori terra. Composto da soggiorno-pranzo, angolo cottura, 2 camere, ripostiglio, disimpegno e bagno; 2 balconi, sui lati nord e sud. Mq 65,65. Prezzo base Euro 78.000,00. Offerta minima: Euro 58.500,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 20/12/22 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 19/12/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmen Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 27/2021 PT807311 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 56/2016 MISTRETTA ( ME) – VIA CATANIA, 3-7-5 E VIA CORSO UMBERTO, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI ABITAZIONE, con tre ingressi sulla Via Catania, ai nn. 3, 7 e 5, ed uno su Via Corso Umberto, al n. 10, facente parte di un palazzo storico edificato intorno al 1842, della superficie lorda complessiva di mq. 571,37 circa. Costituita da piano terra di mq. 173,62 circa, composto da sette ambienti in pessimo stato d’uso. Una scaletta conduce all’abitazione del piano superiore. Piano primo, di mq. 158,32 circa, oltre mq. 4,75 di accessori (balconi e terrazzino) si compone di ingresso, soggiorno, cucina, due servizi igienici, disimpegno, quattro camere, salone, vano scala, con ripostiglio sottostante, oltre terrazzino e tre balconi. Piano secondo di mq. 155,60 circa, oltre mq. 2,34 di balconi e terrazzino, è composto da vano scala, cucina antica con forno a legna, cucina moderna, piccolo servizio igienico, soggiorno, vari disimpegni e tre grandi ambienti sottotetto, comunicanti tra loro, oltre tre balconi e un terrazzino. Piano sottotetto, di mq. 71,13 circa oltre mq. 5,61 di terrazza, composto da due grandi ambienti posti ai lati del corpo scala, oltre ad una sovrastante terrazza. Privo di agibilità e abitabilità. Occupato. Prezzo base Euro 140.000,00. Offerta minima: Euro 105.000,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 13/12/22 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/12/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 56/2016 PT806928 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 58/2016 PATTI ( ME) – CONTRADA FELICIOTTO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – COMPLESSO BIKINI – VILLETTA UNIFAMILIARE ad una elevazione fuori terra, di mq 33,49 ca, composta da vano soggiorno/letto, vano cucin con ingresso secondario, corridoio/disimpegno, ripostiglio, servizio igienico con doccia. Portico mq 23,32 circa, giardino mq 223,08 ca, posto auto11,52 mq ca. Costruita tra il 2005/2006 giusta C.E. n. 22/94, poi decaduta presenta difformità urbanistiche ed edilizie. Sottoposto a sequestro penale preventivo disposto in data 2.5.2006, confiscato con sentenza n. 100/13 del 19.03.2013, viene acquisito al patrimonio del Comune di Patti. Libero. Prezzo base Euro 47.535,00. Offerta minima: Euro 35.650,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 13/12/22 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/12/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 58/2016 PT806426 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 11/2021 PATTI ( ME) – VIA TEATRO GRECO – VIA ROMA, 45-64 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – A) APPARTAMENTO di 80,48 mq comm. di vecchia costruzione, a piano terra con accesso da via Roma, e facente parte di fabbricato a più elevazioni fuori terra. Immobile di forma quasi regolare composto da 3 vani destinati a soggiorno, camera e cucina-pranzo, oltre vano ingresso e vano wc; B) MAGAZZINO di 48,40 mq comm. di vecchia costruzione, a piano terra della via Teatro Greco, facente parte di fabbricato a più elevazioni fuori terra. Immobile di forma quasi regolare composto da 2 vani a destinazione magazzini. Prezzo base Euro 85.656,00. Offerta minima: Euro 64.242,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 16/12/22 ore 17:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/12/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marzia Schepis tel. 0906783554-3495553454. Rif. RGE 11/2021 PT807173 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 70/2011 SAN SALVATORE DI FITALIA ( ME) – CONTRADA GRAZIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al piano primo sottostrada composto da ingresso, cucina, soggiorno al cui interno è stata realizzata una camera, due camere doppie, bagno e disimpegno, ripostiglio, locale deposito e corte comune. Prezzo base Euro 27.395,00. Offerta minima: Euro 20.546,25. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 15/12/22 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/12/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Santi Cirella tel. 094134863. Rif. RGE 70/2011 PT806562 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 105/2014 SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIA DEI MEDICI, 314 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm.di 76.69 mq al primo piano, composto da: ingresso soggiorno, cucina , 2 camere da letto, bagno, 2 balconi e ripostiglio. Occupato. Prezzo base Euro 60.083,10. Offerta minima: Euro 45.062,32. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. comm. di 78.69 mq composto da ingresso-soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, 2 balconi e ripostiglio. Occupato. Prezzo base Euro 75.167,88. Offerta minima: Euro 56.375,91. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 06/12/22 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/12/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Dott. Antonino Fallo tel. 0941240185. Rif. RGE 105/2014 PT806937 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 87/2014 SINAGRA ( ME) – CONTRADA MULINAZZO – VIA MULINAZZO, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm. di mq 127,96 e contiguo deposito artigianale di mq 14. L’appartamento è costituito da unico piano terreno con annessa corte di pertinenza, è composto da ingresso, 3 vani, ampia cucina e bagno; da un piccolo cortile sul retro si accede ad una cucina esterna e ad un ripostiglio. Prezzo base Euro 45.886,40. Offerta minima: Euro 34.414,80. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 20/12/22 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 19/12/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 87/2014 PT807378 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 31/2019 TORTORICI ( ME) – VIA FILANGERI, 57 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – FABBRICATO di mq 144, composto da: locale sgombero al piano seminterrato, camera al piano terra, locale sgombero al piano primo, camera al piano secondo con 2 balconi in uno dei quali è realizzato un bagno. Prezzo base Euro 12.000,00. Offerta minima: Euro 9.000,00. Rilancio: Euro 600,00. Vendita senza incanto 05/12/22 ore 17:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. RGE 31/2019 PT806432 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

RGE 113/2016 PATTI ( ME) – FRAZIONE MONGIOVE, VIA GROTTE, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE COMMERCIALE della sup. comm. di 223,00 mq composta da spazioso locale sviluppantesi interamente al piano terra. Prezzo base Euro 153.461,25. Offerta minima: Euro 115.095,93. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 07/12/22 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/12/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 113/2016 PT806942 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 174/1994 SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA GARIBALDI, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) FABBRICATO con sup. lorda tot. mq 398, a quattro elevazioni: piano terra (precedentemente adibito a sala bar); piano seminterrato (laboratorio, magazzini, area di pertinenza); piano primo composto da disimpegno, due locali, balcone e lastrico solare; secondo piano sottotetto composto da disimpegno, tre locali e due balconi. Il primo ed il secondo piano versano in cattivo stato di conservazione ed inagibile. Prezzo base Euro 20.000,00. Offerta minima: Euro 15.000,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA NETTUNO, 6 – LOTTO 2) APPARTAMENTO con sup. lorda tot. mq 99. Composto da due vani al piano terra, scala di collegamento interna, due vani al piano primo ed accessori. Prezzo base Euro 6.120,00. Offerta minima: Euro 4.590,00. Rilancio: Euro 500,00. VIA VERGA, 5 – LOTTO 3) A) MAGAZZINO con sup. lorda tot. di mq. 175 circa. Composto da un locale a P.T., che era adibito a sala ristorante pizzeria, attualmente sala giochi con annesso locale cucina ed accessori. B) QUOTA DI 1/3 DI UN’AREA CORTILIZIA composta da un’area scoperta di pertinenza ed uso esclusivo del piano terra, sup. lorda tot. mq 40. Prezzo base Euro 17.485,00. Offerta minima: Euro 13.115,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA VERGA – LOTTO 4) APPARTAMENTO, piano primo con sup. lorda tot. di mq 253 circa. Composto da un vano scala indipendente, ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno, sette vani, più accessori (bagno, antibagno, lavanderia, veranda terrazza). Prezzo base Euro 15.820,00. Offerta minima: Euro 11.865,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 13/12/22 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/12/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 174/1994 PT805787 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni

FALL 13/2005 PATTI ( ME) – CONTRADA ACQUA PIOPPO, PROSSIMO ALLA FRAZIONE DI MONGIOVE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 5) TERRENO in zona di espansione turistico-alberghiera esteso mq.93750 sito in zona ben esposta ed a gradevole ed uniforme giacitura verso nord. Prezzo base Euro 740.675,34. Offerta minima: Euro 555.506,51. Rilancio: Euro 10.000,00. CONTRADA VALLE TINDARI – LOTTO 6) TERRENO ricadente in area di riserva ambientale ed archeologica, in esclusiva zona paesaggistica compresa tra due promontori ed una caratteristica baia, esteso mq.447.124 coltivato in parte a uliveto e vigneto, in parte a pascolo ed incolto su terreni scoscesi, con annessi ruderi di antico e caratteristico borgo rurale di mq.2350 circa con altro piccolo magazzino, con dotazione irrigua e servito da stradella privata, raggiungibile da strada vicinale sulla quale grava servitù di passaggio. Prezzo base Euro 569.720,70. Offerta minima: Euro 427.290,53. Rilancio: Euro 10.000,00. CONTRADA MONTE – LOTTO 8) TERRENO parte agricolo e parte area vincolata di complessivi mq.70.996 in gran parte agricolo e in parte ricadente in area di rispetto cimiteriale e fascia di rispetto stradale, coltivato ad agrumeto e uliveto produttivi, dotato di pozzo per uso irriguo regolarizzato, con annessi tre fabbricati collabenti (ex fabbricati rurali) in condizioni fatiscenti che occupano con le rispettive corti complessivamente mq. 120, gravato da asservimento con limitazione della volumetria assentita e gravato da servitù di passaggio a favore di villa di terzi. Prezzo base Euro 235.057,50. Offerta minima: Euro 176.293,13. Rilancio: Euro 5.000,00. LOTTO 13) SPEZZONE DI TERRENO agricolo di superficie pari a mq.18.967, coltivato ad uliveto, in area periferica rispetto al centro abitato, su discreto pendio prospettante sulla strada provinciale Patti-Montagnareale, con fascia di rispetto stradale. Prezzo base Euro 37.462,50. Offerta minima: Euro 28.096,88. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 14) USUFRUTTO PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI VILLA di circa mq 620 costituita da 7 unità immobiliari, corte, ricadente in zona agricola, su sito ben esposto e panoramico. Prezzo base Euro 67.128,75. Offerta minima: Euro 50.346,56. Rilancio: Euro 1.300,00. CONTRADA PANICASTRO – LOTTO 10) TERRENO AGRICOLO esteso per mq.421526 coltivato in parte ad uliveto produttivo ben mantenuto ed in parte pascolo e sughereto, prospettante in parte sulla S.S.113, con annessi n.9 fabbricati collabenti, diruti e/o magazzini, in gran parte inagibili, dotati di rispettive aree cortilizie occupanti nell’insieme una superficie di mq.1840. Il lotto è dotato tratto di stradella privata su cui grava servitù di passaggio carrabile a servizio del casale (foglio 26, mappale 45) e degli immobili del restante fondo di proprietà del fallito. Prezzo base Euro 514.212,30. Offerta minima: Euro 385.659,23. Rilancio: Euro 5.000,00. CONTRADA MUSTAZZO – LOTTO 11) TERRENO in fascia di rispetto autostradale, esteso mq.2.629 in zona prossima all’abitato di Patti Marina, coltivato ad uliveto ed orto, con annesso fabbricato collabente (ex fabbricato rurale) in condizioni fatiscenti di mq. 261 in parte a 2 elevazioni, servito da latistante stradella interpoderale in terra battuta. Prezzo base Euro 56.781,00. Offerta minima: Euro 42.585,75. Rilancio: Euro 1.300,00. Vendita senza incanto 15/12/22 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/12/22 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Angela Daniela Bonomo tel. 0941302401-3384491172. Curatore Fallimentare Avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto tel. 0941302661 – 3299712591. Rif. FALL 13/2005 PT807383 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 54/2003 SAN PIERO PATTI ( ME) – CONTRADA MARTINELLO – SAMPINICO, SNC – LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO di 28.208,00 mq oltre a rustico, composto da modesti fabbricati seminterrati adibiti a deposito, realizzati in muratura di laterizi forati e copertura con struttura in legno di 44,00 Mq. Libero. Prezzo base Euro 22.757,00. Offerta minima: Euro 17.068,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) TERRENO COMMERCIALE di 18.653 mq. Le particelle non sono tutte contigue ma sono vicine fra di loro. La giacitura dei terreni è varia, in alcune zone molto acclive. Si accede ai terreni da una strada interpoderale sterrata ma carrabile che si diparte dalla strada comunale di contrada Martinello. Prezzo base Euro 10.624,00. Offerta minima: Euro 7.968,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 14/12/22 ore 12:30. c/o Tribunale di Patti. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 13/12/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Bruno tel. 0941561448 – 3291541454. Rif. RGE 54/2003 PT807594 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni