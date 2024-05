Dopo lo stop idrico l’acqua sta tornando a Messina

Erogazione in corso, ma non in tutte le zone, e segnalazioni da fare al Coc per le autobotti. Ecco dove sono i 4 punti fissi

MESSINA – Quinto stop idrico programmato. Amam e Comune di Messina aggiornano sulla situazione: “Procede la ripresa graduale della distribuzione idrica di oggi sabato 4 maggio. L’erogazione è in corso di ripristino a partire da Giampilieri al Viale Europa, in tarda mattinata dal Viale Euro e poi a Piazza Castronovo, per proseguire nel pomeriggio sul Viale Italia, Viale Regina Elena, Gravitelli e Tommaso Cannizzaro, nel tardo pomeriggio da Piazza Castronovo a Torre Faro e in nottata nei villaggi nord”.

E ancora: “Proseguono dalle ore 07.30 di questa mattina le attività di assistenza e supporto alla popolazione assicurate dal Centro operativo comunale, unico soggetto che coordina le attività e che destina le autobotti mobili in ragione delle esigenze segnalate dai cittadini. Il Coc resterà attivo fino alle ore 24 di oggi, raggiungibile al numero telefonico 090 22 866 per garantire il massimo supporto sino alla normalizzazione dell’erogazione idrica”.

4 punti fissi per prendere l’acqua



Aggiungono Comune e Amam: “Resta anche l’autobotte fissa nella zona alta del villaggio Annunziata, tra la via Ciaramita e la via Antonino Agostino (nei pressi della scuola “Elio Vittorini”). Sempre a disposizione dei cittadini h 24 i 4 punti fissi di approvvigionamento di acqua potabile, situati presso via Girolamo Savonarola, incrocio Via Onofrio Gabriele (pressi Piazza Castronovo); sede Amam, viale Giostra – Ritiro; viale Europa, nei pressi dell’ospedale “Piemonte”; via Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria (incrocio con la via Michele Amari).



