Messina si prepara al 18° Piskeo in ricordo di Mirko Laganà

In programma come consuetudine l'ultimo weekend di maggio la manifestazione natatoria che ricorda l'atleta tragicamente scomparso

MESSINA – Fervono i preparativi in vista del “18° Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà”, in programma, da venerdì 24 a domenica 26 maggio, nella piscina olimpica della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina. La tradizionale e attesa manifestazione di nuoto è organizzata dall’Asd Piskeo Team e dall’associazione “Mirko Piskeo Onlus” nel sempre vivo ricordo di Mirko Laganà, con la sinergica collaborazione dell’Università degli studi di Messina e l’autorizzazione della Fin Sicilia.

Protagonisti dell’intensa tre giorni saranno gli atleti delle categorie Esordienti B e A, Ragazzi, Juniores e Unica (Cadetti e Seniores). Il momento più emozionante si vivrà durante la gara “Piskeo”, cioè i 50 metri dorso, dedicata a Mirko, che nella specialità è stato campione regionale. Ai vincitori, celebrati nell’Albo d’Oro del Trofeo, è riservata una premiazione speciale. Andrà seguita con particolare interesse anche la cosiddetta “Australiana”, spettacolare competizione riservata agli artefici dei migliori otto tempi nei 100 stile, che si sfideranno in prove di 50 metri di diversi stili ad eliminazione diretta. Verranno stilate, inoltre, delle classifiche per le società; l’anno scorso si impose la Poseidon Catania.

“Stiamo lavorando con il consueto impegno per curare tutti i dettagli – dichiara Grazia Laganà, presidentessa del comitato promotore -. L’obiettivo principale è continuare a lanciare messaggi positivi ai giovani partecipanti, senza trascurare l’aspetto agonistico. Se la pandemia non ci avesse fermato per due anni, questa sarebbe stata la ventesima edizione e la presenza di Mirko è sempre forte e costante nelle nostre vite e naturalmente anche nell’organizzazione di questo evento sportivo”.

