Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

RGE 24/2019. In Messina (ME), via Cuore di Gesù – Lotto UNICO: appartamento di tipo economico posto al piano 1 e 2 di un fabbricato a 3 elevazioni f.t. e sviluppa una superficie di mq 216. PREZZO BASE Euro 70.000,00. Offerta minima Euro 52.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 21/06/2023 ore 15:00 presso studio del delegato in Messina, Via Cappellini n. 8. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Gabrielemaria 3493744315, per info e visita immobile.

RGE 64/2005. In Messina (ME), villaggio Camaro inferiore Fondo Pistone, via Crotone 56 – Lotto 6: appartamento composto da tre elevazioni f.t. e si estende per una superficie coperta complessiva di circa mq 330, comprende al piano terra un ampio garage di circa mq 80, più un locale autoclave, ripostiglio e un wc; al piano primo un disimpegno, cucina, salone , un bagno e due balconi di mq 19 ciascuno; al piano secondo tre camere da letto, bagno-lavanderia, ripostiglio, disimpegno corridoio e due balconi di mq 19 ciascuno, sviluppa una sup. lorda di mq 359,58 ca. PREZZO BASE Euro 104.646,20. Offerta minima Euro 78.332,00. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. In Falcone (ME), frazione contrada Feliciotto Complesso "Baia Blu" – Lotto 7: appartamento Baia Blu Falcone, pal. 3 p.t. scala B3 int. 3, composto da tre vani più cucina, bagno e ripostiglio, oltre ad un terrazzo, ubicato a sud ed in parte ad ovest dell'unità immobiliare di che trattasi che ne forma accessorio e che viene compreso nella vendita, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 75,23. PREZZO BASE Euro 48.560,78. Offerta minima Euro 36.420,60. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/06/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Picciolo Gaetano 3934275580, per info e visita immobile.

RGE 93/2018. In Nizza di Sicilia (ME), Via Umberto I 328 – Lotto UNICO: proprietà per la quota di 1/1 di una casa signorile della superficie commerciale di mq. 234, composta da un fabbricato a tre elevazioni fuori terra comunicanti con una scala interna. PREZZO BASE Euro 219.375,00. Offerta minima Euro 164.531,25. Rilancio minimo in aumento Euro 7.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/06/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Bonanno Giovanni 090670014, per info e visita immobile.

RGE 186/2020. In Motta Camastra (ME), Via Terza Annunziata 1 – Lotto UNICO: – immobile, composto da n. 2 ambienti non rifiniti rispettivamente di circa 22 mq e 14 mq interni utili. Privo di finiture interne. Allo stato si presenta a rustico. – immobile, ubicato al piano terra, composto da n. 3 ambienti sommariamente rifiniti, rispettivamente di circa 16 mq, 6 mq e 3 mq interni utili. Rifinito internamente e che, allo stato, si presenta in collegamento con l'annessa abitazione. – immobile, ubicato al piano terra, primo piano, secondo piano e terrazza. L'appartamento si sviluppa su 4 livelli: sommariamente rifiniti rispettivamente p.t di circa 12 mq, 1p 31 mq, 2p 31 mq 3p 12 mq e terrazzo 8 mq. Rifinito internamente. Allo stato si presenta collegato da scala interna che connette i vari livelli. PREZZO BASE Euro 53.278,00. Offerta minima Euro 39.958,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/06/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Avv. Melazzo Giuseppe 0902932021, per info e visita immobile.

RGE 193/1987. In Messina (ME), contrada Grazia, vill. Castanea delle Furie – Lotto UNICO: A) Villa singola, composto da fabbricato a due elevazioni f.t. in corso di costruzione, di cui una porzione quasi completa ed un'altra di cui sono realizzate solo le strutture portanti. Sviluppa una sup. lorda complessiva di mq 220. B) terreno agricolo della superficie complessiva di mq 1141. PREZZO BASE Euro 25.512,75. Offerta minima Euro 19.135,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/06/2023 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Bonanno Giovanni 090670014, per info e visita immobile.

RGE 252/2015. In Messina (ME), via Libertà 69, Villaggio San Filippo inferiore – Lotto 1: appartamento posto al piano terra (prima elevazione f.t.) si compone di un ingresso-soggiorno con angolo cottura, servizio, ripostiglio, disimpegno, camera da letto e due balconi di pertinenza esclusiva, per una sup. commerciale di circa mq 57,99. PREZZO BASE Euro 23.490,00. Offerta minima Euro 17.617,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.200,00. Asta senza Incanto 20/06/2023 ore 16:30 presso studio del delegato in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 121 is. 189. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giuffrida Nunziata 3382304044, per info e visita immobile.

RGE 308/2016. In Messina (ME), Via Comunale Santo Bordonaro 18A – Lotto UNICO: Appartamento case IACP al piano 5 composto da pranzo-soggiorno con angolo cottura, un vano, bagno, disimpegno e balcone. Superficie commerciale complessiva pari a 51,60 mq in mediocre stato di conservazione. PREZZO BASE Euro 16.800,00. Offerta minima Euro 12.600,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 20/06/2023 ore 16:00 presso studio del professionista delegato in Santa Teresa di Riva (ME), Via Regina Margherita n. 567. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Dott. Arpi Gianni 3454228595, per info e visita immobile.

RG 2018/2017. In Villafranca Tirrena (ME), via Serena (ex Aria Cola), fraz. Serro – Lotto 1: – Piena proprietà di un immobile adibito a deposito, sito in Villafranca T., via Serena (ex Aria Cola), fraz. Serro, individuato in catasto fabbricati al Fg. 7, part. 1032, sub 2 cat. C/2, cl. 5, superficie catastale 64mq, rendita: €58,57. – Piena proprietà di un terreno individuato in catasto terreni al Fg. 8 particella 157, seminativo, classe 2, superficie: mq 180, reddito dominicale: Euro 0,65, reddito agrario: Euro: 0,28. – Piena proprietà per 1/2 di un area urbana individuata in catasto urbano al Fg 7, particella 1138, indirizzo Aria Cola, fraz. Serro, comune Villafranca Tirrena, categoria F/1, consistenza 20 mq. – Piena proprietà per 1/2 di un terreno sito in Villafranca T., via Serena (ex Aria Cola), fraz. Serro, individuato in catasto terreni al Fg.7, particella 757, indirizzo Aria Cola, fraz. Serro, comune Villafranca Tirrena, categoria area rurale, consistenza 54 mq,. PREZZO BASE Euro 43.000,00. Offerta minima Euro 32.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), da San Pancrazio, fraz. Serro – Lotto 2: Piena proprietà di un fabbricato e n° 2 appezzamenti di terreno di pertinenza, in Villafranca Tirrena, c.da San Pancrazio, fraz. Serro. L'immobile è censito in catasto fabbricati al Fg. 13, particella 523, categoria a/4, classe 5, consistenza 3 vani, rendita € 58,88. I terreni in catasto al Fg. 13 rispettivamente part. 64 categoria ficodindia di classe 1, superficie 50,00 mq, reddito dominicale 0,26, reddito agrario 0,25 e part. 71, categoria uliveto di classe 4, superficie 800,00 mq, reddito dominicale 1,65, reddito agrario 3,31. PREZZO BASE Euro 12.852,00. Offerta minima Euro 9.639,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 23/06/2023 ore 12:00 presso studio legale dell'avv. Oreste Puglisi in Messina, via Nino Bixio n°33, piano 5°, scala A. G.I. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile.

RGE 163/2019. In Santa Teresa di Riva (ME), Via Sparagonà n. 467 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento, complesso S. Francesco, della superficie commerciale di 52 mq, composto da 2 vani e accessori ed annessa corte di pertinenza esclusiva (lettera A1). A1) Piena proprietà per la quota di 1/1 di corte graffata, complesso S. Francesco. B) Piena proprietà per la quota di 1/1 di box auto, complesso S. Francesco, della superficie commerciale di 12 mq. PREZZO BASE Euro 34.800,00. Offerta minima Euro 26.100,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/06/2023 ore 12:00 presso studio delegato in Messina, Via Ghibellina n. 77 p. 2°, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Decembrino Leo 3286590210, per info e visita immobile.