Nuoto paralimpico, la messinese Belluso conquista due argenti internazionali

Impegnata alle Para Swimming World Series 2026 la nuotatrice tesserata Onde Blu ha chiuso al secondo posto nei 50 stile libero e 100 dorso

Jasmine Belluso brilla a Lignano Sabbiadoro nella tappa italiana dello scorso weekend del Para Swimming World Series 2026, uno dei più importanti circuiti internazionali del nuoto paralimpico. La tesserata delle Onde Blu ha disputato era iscritta in tre gare confermandosi tra le protagoniste della competizione e dimostrando grande determinazione, qualità tecniche e spirito competitivo.

Belluso ha gareggiato nella classe S8 conquistando l’argento nei 50 stile libero, col tempo di 42″18, e nei 100 dorso, chiudendo col crono di 1’45″67. L’atleta messinese era anche iscritta nella gara dei 100 stile libero, chiusi al 11° posto di classe col tempo di 1’37″47.

Soddisfazione di allenatore e associazione

“Jasmine ha dimostrato ancora una volta grande carattere e una crescita tecnica importante – commenta l’allenatore e presidente Giovanna Amelotti – Le due medaglie sono il frutto di un lavoro costante in allenamento e della sua straordinaria dedizione allo sport”.

Soddisfazione anche da parte dell’associazione “Onde Blu”, da sempre impegnata nella promozione dello sport inclusivo: “Questo risultato ci riempie di orgoglio perché rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche la dimostrazione di quanto lo sport possa essere uno straordinario strumento di crescita, inclusione e valorizzazione delle persone”.