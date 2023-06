Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Francavilla di Sicilia, S. Teresa di Riva, Barcellona Pozzo di Gotto, Furnari, Castroreale, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, S. Lucia del Mela

Tribunale di MessinaAbitazioni e box FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) – VIA DEI MULINI, 13 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE secondo piano, composto da tre stanze da letto, cucina, soggiorno doppi servizi, corridoio e due balconi a livello della superficie lorda complessiva di circa mq 117 oltre balconi (superficie pari a circa 27 mq e 22 mq). B) PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO consistente in un unico vano con accesso dalla stessa via dei Mulini della superficie lorda di circa 9.80 mq, censito in Ca-tasto al foglio 46, part. 628 sub. 11, cat. C/2, classe 3, consistenza 9 mq, rendita Euro 13,48, confinante con proprietà altra ditta e Via dei Mulini. Prezzo base Euro 67.332,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 50.499,00. Apertura buste 29/09/23 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Minutoli. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Marullo tel. 0906010161. Per info Associazione Vendite Delegate tel. 0906012019.Rif. RGE 49/2019 ME836840 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box MESSINA (ME) – FRAZIONE CONTESSE, VIA MARCO POLO, 320 – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE posto al piano secondo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, con annesso box auto L’immobile, facente parte di un complesso condominiale costruito nel 1995, deriva dalla fusione di due appartamenti limitrofi ed è composto da: doppio ingresso, ampia cucina, sei camere da letto, un salone, uno studio, due ripostigli, un ingresso ed un disimpegno, tre wc, quattro balconi per una superficie interna di complessivi mq. 297,00 e mq. 18,00 di balconi. Il garage è ubicato nell’adiacente corpo di fabbrica facente parte del medesimo complesso residenziale ed è composto da un ampio locale con doppio ingresso e misura mq 102,00. Prezzo base Euro 250.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 187.500,00. Vendita senza incanto 07/10/23 ore 10:30. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimo Principato tel. 0942795000-3358246715. Rif. RGE 173/2017 ME835796 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box MESSINA (ME) – FRAZIONE MILI MARINA VILL. MILI VIA EX NAZIONALE, 316/B – PROPRIETÀ SUPERFICIARIA PER 1000/1000 DI ABITAZIONE DI TIPO CIVILE posto al quinto piano del corpo A distinto con numero interno 10/A, con una consistenza di cinque vani oltre accessori. Superficie complessiva mq 160,60, altezza interna utile di m 2,70. Prezzo base Euro 98.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 73.500,00. Vendita senza incanto 13/09/23 ore 16:00. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gaetano Urzì tel. 0907382759. Rif. RGE 285/2018 ME837023 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box MESSINA (ME) – VILLAGGIO SANT’AGATA, VIA ARCIERI, 183/D – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 RELATIVAMENTE A BENE D’USO ABITATIVO composto da tre ambienti più corridoio d’accesso al servizio igienico e ripostiglio tramite il quale si accede al balcone esterno; posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 84,11. Prezzo base Euro 49.792,50. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 37.344,38. Vendita senza incanto 12/09/23 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Carolina La Torre. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Teresa Adilardi tel. 3209122253. Rif. RGE 2/2018 ME836795 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box SANTA TERESA DI RIVA (ME) – VIA REGINA MARGHERITA, 181 – LOTTO 1) APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE posto al piano secondo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra costruito nel 1980. L’immobile è composto da: un ingresso, cucina, un disimpegno, soggiorno, due camera ed un wc, con annessi due balconi per una superficie interna di complessivi mq. 81,97 e mq. 17,93 di balconi. Prezzo base Euro 102.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 76.500,00. VIA REGINA MARGHERITA, 177 – LOTTO 2) LASTRICO SOLARE con accesso indipendente dal vano scala posto al piano terzo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra costruito nel 1980. Prezzo base Euro 27.300,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 20.475,00. Vendita senza incanto 23/09/23 ore 10:30. G.E. Dott.ssa Carolina La Torre. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimo Principato tel. 0942795000-3358246715. Rif. RGE 218/2017 ME834731 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaImmobili industriali e commerciali, strutture turistiche MESSINA (ME) – VIA GHIBELLINA, 16-20 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI LOCALE COMMERCIALE della superficie commerciale di 104,70 mq L’ immobile presenta superficie reale lorda di circa mq 104.70 e superficie reale netta di circa mq 75.20, è composto da un locale principale adibito a vendita di superficie di circa mq 45.80 da un retrobottega di superficie di circa mq 24.90 e da un servizio igienico di superficie di circa mq 4.50. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terra, ha un’altezza interna di 3.80 metri. Prezzo base Euro 157.950,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 118.462,50. Vendita senza incanto 12/09/23 ore 10:15. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Teresa Adilardi tel. 3209122253. Custode Giudiziario Avv Achille Parisi cell. 3336069201. Rif. RGE 5/2016 ME836796 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Tribunale di BARCELLONA

Abitazioni e box

RGE 6/2022 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA DEL MARE, 193 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO per civile abitazione, con annessa terrazza a livello, (piano attico), composto da ingresso, cucina-soggiorno, camera e wc. Superficie totale mq.65. In catastofg. 8, part. 992, sub. 22, cat. A/2, cl.10, vani 2,5. POSTO AUTO scoperto contrassegnato con il numero 25. In catasto fg. 8, part. 1003, piano terra, cat.C/6, cl. 2, mq. 12. CANTINA posto al piano terra. In Catasto fg. 8, part. 992, sub. 24, cat. C/2, cl. 5, mq. 9. Prezzo base Euro 37.825,00. Offerta minima: Euro 28.368,75. Termine presentazione offerte: 16/09/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/09/23 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Crea Grazia tel. 3476349788. Rif. RGE 6/2022 BC835065 . Pubblicato con allegati vedi https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 38/2020 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA DEI NORMANNI, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO al piano secondo al quale si accede tramite una scala condominiale. L’unità immobiliare si presenta allo stato rustico priva di tramezzature e finiture di qualunque genere. In Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 858 sub 4, Cat. F/3. Prezzo base Euro 20.000,00. Offerta minima: Euro 15.000,00. Termine presentazione offerte: 11/09/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/09/23 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Filippo La Rosa tel. 0909791823. Rif. RGE 38/2020 BC836730

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

RGE 38/2020 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA MILITE IGNOTO, 29 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UN CAPANNONE artigianale della superficie commerciale di 385,10 mq. Gli immobili presenti riguardano diversi corpi di fabbrica, realizzati con struttura portante in acciaio, a più piani alcuni privi di chiusure perimetrali ed utilizzati come scaffalature per materiali edili pesanti, depositi materiale, ad eccezione di quello centrale, realizzato anch’esso con struttura portante in acciaio a due elevazioni fuori terra, con chiusure laterali in pannelli coibentati, chiusura principale con infissi in alluminio e vetri. Il piano terra utilizzato per la vendita al dettaglio di piccola attrezzatura per l’edilizia, il primo piano accessibile tramite una scala interna anch’essa in acciaio, utilizzata in parte come deposito e in parte come ufficio. In Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 2551 sub 1, Cat. D/8, Rendita Catastale 8.064,00, e in Catasto Terreni al foglio 8 particella 1210 cl. 2, Superficie 70 mq, R.A. € 0,80 R.D. € 2,28. Prezzo base Euro 193.025,00. Offerta minima: Euro 144.769,00. Termine presentazione offerte: 11/09/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/09/23 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Filippo La Rosa tel. 0909791823. Rif. RGE 38/2020 BC836729 – pubblicati con allegati vedi https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 46/2022 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA KENNEDY, 520 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ per la quota 1/1 dell’ APPARTAMENTO sito a Barcellona P.G. via John Fitzgerald Kennedy n. 520, posto al piano 1, scala unica, di un edificio che si sviluppa 4 piani, 3 fuori terra, 1 piano interrato, immobile costruito nel 1985. Superficie totale utile interna mq. 125,45, superficie utile balconi mq 38,00, altezza interna 290. Identificazione catastale fg. 19 part. 789 sub 8 ( catasto fabbricati) cat. A/2, classe 10, consistenza 7 vani, rendita 451,90. Prezzo base Euro 99.700,00. Offerta minima: Euro 74.775,00. Termine presentazione offerte: 18/09/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 22/09/23 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e. Custode Giudiziario Avv. Vincenza Livoti tel. 0909791382 – 3337963340. Rif. RGE 46/2022 BC835559

RGE 46/2022 FURNARI (ME) – FRAZIONE TONNARELLA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ per la quota 1/1 di VILLETTA A SCHIERA laterale sita a Furnari via Torre Forte snc, fraz. Tonnarella, quartiere Torre Forte , consistente in unica unità edilizia organizzata su due livelli, con copertura del tipo a falda. Nel complesso autonoma, con propria corte di pertinenza , ed ingresso tramite corte comune ad uso condominiale. Al piano terra si riscontra zona giorno con angolo cottura e zona servizi con bagno e antibagno. Al piano superiore zona notte composta da camera matrimoniale e singola e ulteriore bagno. L’intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1985. L’unità immobiliare è posta al piano T-1 , scala interna , ha un’altezza interna di 270. Identificazione catastale foglio 4 part. 73 sub. 4 ( catasto fabbricati ) cat. A/2, classe 4, consistenza vani 5, rendita 211,75 Euro. Prezzo base Euro 70.250,00. Offerta minima: Euro 52.687,50. Termine presentazione offerte: 18/09/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 22/09/23 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Vincenza Livoti tel. 0909791382 – 3337963340. Rif. RGE 46/2022 BC835560– pubblicati con allegati vedi https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 60/2021 GUALTIERI SICAMINO’ (ME) – VIA DUCA, 91 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO a 4 elevazioni f.t. sito nel Comune di Gualltieri Sicaminò, via Duca n. 91, censito in Catasto al foglio 4, part. 2291, sub.2, cat. A/2, cl. 2, 5 vani, r.c. Euro 170,43. L’immobile, della superficie commerciale complessiva di mq 148 ca., ha accesso diretto dalla via Duca: al piano terra è presente solo il vano scala che permette l’accesso all’unità abitativa che si sviluppa in altezza; al piano primo sono presenti due vani adibiti rispettivamente a cucina/soggiorno e ripostiglio ed un ampio disimpegno; al piano secondo sono presenti camera da letto, ripostiglio, wc ed un piccolo corridoio di disimpegno che porta ad un balconcino prospettante la via Duca; il piano terzo è costituito dal lastrico solare di copertura. Prezzo base Euro 65.000,00. Offerta minima: Euro 48.750,00. Termine presentazione offerte: 25/09/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 29/09/23 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luigi Tinuzzo tel. 0906012019. Rif. RGE 60/2021 BC836592- pubblicato con allegati vedi https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 80/2021 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA CASE ALESCI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO posto al piano primo di un edificio a tre piani fuori terra, costruito nel 1986, ristrutturato nel 2012, della superficie complessiva di mq.161,00 circa per una cubatura di mc. 1626,10. La zona giorno è composta da un’ampia cucina aperta sul soggiorno munita di caminetto, bagno e ripostiglio. La zona notte è costituita da tre camere più bagno. Identificato nel N.C.E.U. al F. 4, part. 399 sub. 3. Prezzo base Euro 79.380,00. Offerta minima: Euro 59.535,00. Termine presentazione offerte: 30/09/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 05/10/23 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 0941338690 – 335485053. Rif. RGE 80/2021 BC837505 – pubblicato con allegati vedi https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 96/2021CASTROREALE (ME) – CORSO UMBERTO I, 30 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE PER CIVILE ABITAZIONE a due elevazioni fuori terra di cui un piano sottotetto, avente struttura mista con pareti in muratura portante e struttura in c.a.; il piano terra è composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, bagno, wc, corridoio e balconi, una scala a chiocciola in legno che conduce al sottotetto (piano primo) composto da due camere e un bagno ad altezze variabili, nell’insieme confinante con appartamenti altra ditta e con pianerottolo condominiale. In Catasto Fabbricati Comune di Castroreale (Me) foglio 59 particella 657 sub 7 graffato con la particella 662 sub 2, cat. A/4, classe 6, vani 7,5, R.C. € 263,39 Corso Umberto I° n. 30 p.t. Prezzo base Euro 71.735,00. Offerta minima: Euro 53.802,00. Termine presentazione offerte: 11/09/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/09/23 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Tiziana Rotondo tel. 3496792928. Rif. RGE 96/2021 BC837019 – pubblicato con allegati vedi https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 104/2021 MILAZZO (ME) – VIA LIBERTÀ, 98 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO per civile abitazione posto al piano terra, costituito da ingresso, corridoio, cucina, pranzo, soggiorno, 2 camere, wc. 3 ripostigli. in Catasto Fabbricati al foglio 12 particella 209 sub. 3, cat. A/2, cl. 6, vani 7,5 R.C. € 344,73. Prezzo base Euro 92.690,00. Offerta minima: Euro 69.518,00. Termine presentazione offerte: 11/09/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/09/23 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034 – 3284144658. Rif. RGE 104/2021 BC837022 – pubblicato con allegati vedi https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 114/2021 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA ANGELO MUSCO, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – piena ed esclusiva proprietà di un APPARTAMENTO adibito a civile abitazione, posto al primo piano (seconda elevazione f.t), di un fabbricato a cinque elevazioni f.t. oltre sottotetto, composto da cinque vani oltre accessori di mq 114,00 circa. In catasto fabbricati al foglio 20 part. 1301 sub 13, categoria A/2, classe 9 consistenza 5,5 vani, rendita catastale 298,25. L’appartamento dispone di un posto auto scoperto assegnato in uso esclusivo identificato con il numero 31 all’interno dell’area condominiale adibita a parcheggio (bene comune non censibile per l’intero complesso edilizio di cui il fabbricato fa parte, in catasto al fg. 20 particella 1306 sub.1). Prezzo base Euro 111.000,00. Offerta minima: Euro 83.250,00. Termine presentazione offerte: 25/09/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 29/09/23 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612 – 3389653836. Rif. RGE 114/2021 BC835885 pubblicato con allegati vedi https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA SERRI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) piena ed esclusiva proprietà di un FABBRICATO EX RURALE, in parte dissestato, costituito da un corpo di fabbrica realizzato con muratura di pietrame listata con mattoni pieni, a due livelli fuori terra indipendenti tra di loro in quanto serviti da ingressi separati. Il piano terra è composto da due vani e da un avancorpo; il piano primo, al quale si accede da una scala esterna, è composto da tre vani ed è privo dei servizi igienici L’area sul quale ricade il fabbricato e la relativa corte ha un’estensione di mq. 240 circa di cui mq. 75 relativi al piano terra e mq. 50 circa relativi al piano primo. All’immobile si accede da una stradella interpoderale che collega il fondo alla via pubblica Serri. Prezzo base Euro 11.250,00. Offerta minima: Euro 8.437,50. Termine presentazione offerte: 11/09/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/09/23 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 154/2012 BC836536

Terreni

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA SERRI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) piena ed esclusiva proprietà di un TERRENO AGRICOLO dell’estensione di mq. 7900 circa, con forma di poligono irregolare, coltivato prevalentemente ad uliveto. Il fondo è gravato da da due servitù in favore di Snam Rete Gas e di San spa per il passaggio di un gasdotto e da una servitù in favore di Enel spa per il passaggio di un elettrodotto; gli atti di costituzione delle suddette servitù risultano trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Prezzo base Euro 41.475,00. Offerta minima: Euro 31.106,25. Termine presentazione offerte: 11/09/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/09/23 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 154/2012 BC836535 – pubblicato con allegati vedi https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie