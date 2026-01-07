 Tennis 42° Lemon Bowl, il messinese Delia vince tra i 2015

mercoledì 07 Gennaio 2026 - 17:30

Il velino Piermario Delia ha coronato un percorso di sette successi a Roma, era accompagnato dal maestro Palano Quero

MESSINA – Il mancino messinese Piermario Delia si aggiudica la prova riservata ai nati nel 2015 del 42° Lemon Bowl concluso nel pomeriggio del 6 gennaio a Roma. Il tesserato del Ct Vela Messina, dopo aver battuto in mattinata in semifinale il romano Tommaso Salvatori, si è ripetuto nell’ultimo atto, sconfiggendo per 6-2 3-6 10-6 il riminese Mattia Sena.

In totale, il talentuoso atleta del Ct Vela, ha conquistato ben sette successi nel percorso di questo storico torneo giovanile. La semifinale e la finale si sono giocate rispettivamente al Ferratella Sc e al Tc Vigna Fiorita, sempre su campi indoor, causa pioggia. Era presente con lui a Roma, il maestro Francesco Palano Quero.

