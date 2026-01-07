Peloritana servizi sociali, stato d’agitazione di 800 precari della Città metropolitana

Stamattina l'assemblea dei lavoratori a Messina su iniziativa della Uil Fpl. "Preoccupante silenzio del sindaco Basile. No alla macelleria sociale"

MESSINA – “No alla macelleria sociale e sit-in il 13 gennaio a Palazzo dei Leoni”. A fare discutere il progetto dell’Azienda speciale “Peloritana servizi sociali”. Da qui la mobilitazione dei lavoratori dei servizi sociali, cooperativa Genesi.

“Si è svolta stamattina, presso il salone della Uil Messina, un’affollatissima e partecipata assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della cooperativa che, per conto della Città metropolitana, gestisce i servizi sociali in tutto il territorio provinciale. Vale a dire le attività di trasporto, igienico-sanitario e asacom. Si tratta di circa 800 lavoratori, precari storici che, alcuni da circa venti anni, garantiscono con serietà e abnegazione lo svolgimento dei servizi. L’assemblea dei lavoratori, convocata per affrontare le gravi tematiche inerenti alle prospettive occupazionali e al futuro lavorativo connesso alla costituenda Azienda speciale “Peloritana servizi sociali”, su proposta sindacale, ha deciso, all’unanimità, la proclamazione dello stato di agitazione. Infatti, nonostante le reiterate richieste di incontro formulate, nelle scorse settimane, dalla Uil Fpl al fine di affrontare e contribuire in maniera costruttiva e trasparente alla tutela di questa enorme platea di lavoratori, a tutt’oggi abbiamo registrato un preoccupante e assordante silenzio da parte del sindaco Basile”. Lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale Uil Fpl Messina.

“No alla macelleria sociale, sit-in il 13 gennaio”

Comtinua la nota sindacale: “Pertanto, la mobilitazione dei lavoratori coinvolti in questa vertenza, fortemente preoccupati per lo stato delle cose, è la conseguenza di un atteggiamento di totale chiusura del sindaco e dell’amministrazione metropolitana che non rispondono in merito alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle maestranze impegnate nei servizi sociali. L’assemblea dei lavoratori, altresì, ha deciso di chiedere, ancora una volta, un urgente incontro al sindaco Basile per comprendere quali sono le reali intenzioni politico-amministrative su questa vicenda che coinvolge centinaia di lavoratori e un numero ancor più grande di famiglie che usufruiscono delle attività di trasporto, igienico-sanitario ed

asacom”.

Concludono Tripodi e Andronico: “Tenuto conto dei gravissimi rischi sociali che si stanno correndo, l’assemblea ha anche deciso che, in concomitanza con la convocazione del Consiglio metropolitano

previsto il prossimo 13 gennaio, che discuterà della costituzione dell’Azienda speciale “Peloritana servizi sociali”, si terrà nei pressi della sede della Città metropolitana (Palazzo dei Leoni) un sit-in che vedrà la partecipazione corale dei lavoratori della cooperativa. La Uil e la Uil Fpl non consentiranno la consumazione di una macroscopica macelleria sociale e, nel sostenere, senza se e senza ma, i lavoratori dei servizi sociali, confermano la mobilitazione che è stata avviata con l’assemblea odierna”.