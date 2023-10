Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Rometta, Acquedolci, Brolo, Capo d'Orlando, Caprileone, Caronia, Falcone, Floresta, Mistretta, Naso, Piraino, Patti, San Piero Patti, Sant'Agata Militello, Sinagra, Sant'Angelo di Brolo

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” VENERDì 27 OTTOBRE 2023

TRIBUNALE DI PATTI (ME)

Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA CIRINO GALLO, 36 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) QUOTA 2/42 DI IMMOBILE al piano T composto da vano ingresso/soggiorno, camera, cucina, ulteriore vano e WC. Corte esterna. Sup. lorda tot. 118 mq. Prezzo base Euro 1.500,00. Offerta minima: Euro 1.125,00. Rilancio: Euro 100,00. LOTTO 2) QUOTA 2/42 DI IMMOBILE al piano 1 composto da ingresso, cucina e wc, camera, soggiorno, ripostiglio e camera. Sop. Cat. 93 mq. Prezzo base Euro 2.850,00. Offerta minima: Euro 2.137,50. Rilancio: Euro 100,00. LOTTO 3) QUOTA 2/42 DI IMMOBILE a piano 2 omposto da ampio vano, altri 2 vani serviti da balcone prospiciente la via Cirino Gallo con annesso balcone prospiciente la via Circonvallazione, altri 2 vani di cui uno servito da un balcone. Sup. Cat. 109. Prezzo base Euro 1.400,00. Offerta minima: Euro 1.050,00. Rilancio: Euro 100,00. VIA ARCHIMEDE – LOTTO 4) IMMOBILE a piano T composto da soggiorno, camera, wc e magazzino. Sup. Cat. 91 mq. Prezzo base Euro 41.400,00. Offerta minima: Euro 31.050,00. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 5) IMMOBILE a piano 1 composto da ingresso, cucina, ripostiglio, 2 camere, bagno e soggiorno. 3 balconi. Sup. Cat. 101 mq. Prezzo base Euro 58.400,00. Offerta minima: Euro 43.800,00. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 6) IMMOBILE a piano 2 composto da ingresso, cucina, ripostiglio, 2 camere, bagno e soggiorno. 3 balconi. Sup. Cat. 98 mq. Prezzo base Euro 58.500,00. Offerta minima: Euro 43.875,00. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 7) IMMOBILE a piano 3 composto ingresso, 3 camere, cucina/soggiorno, wc, ripostiglio. 3 balconi. Sup. Cat. 66 mq. Prezzo base Euro 52.700,00. Offerta minima: Euro 39.525,00. Rilancio: Euro 2.000,00. SAN FRATELLO ( ME) – VIA RICCA SALERNO, 47 – LOTTO 8) QUOTA 3/24 DI VECCHIO FABBRICATO disabitato su più elevazioni con precarie condizioni di stabilità delle strutture e pericolo di crollo del solaio. Sup. 55 mq. Prezzo base Euro 2.500,00. Offerta minima: Euro 1.875,00. Rilancio: Euro 100,00. Vendita senza incanto 24/01/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per partecipare alla vendita www.garavirtuale.it. Termine presentazione offerte: 23/01/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Grosso tel. 090670703. Rif. RGE 61/2016 PT843813 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA G. D’ANNUNZIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – ABITAZIONE di mq 96 e locale deposito di mq 17. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 45.540,00. Offerta minima: Euro 34.155,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 11/01/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/01/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 45/2018 PT843520 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA AMOLA, 27 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – ABITAZIONE UNIFAMILIARE composta da un ingresso/soggiorno con disimpegno, ripostiglio, cucina, 3 camere, 2 servizi igienici con doccia, servizio igienico, soffitta/mansarda con grande vano praticabile, vano sottotetto non praticabile e corte/giardino che prospetta sul retro, per una sup. comm. coperta tot. di 153,31 mq. Prezzo base Euro 81.124,00. Offerta minima: Euro 60.843,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 11/01/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/01/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Cucinotta tel. 3389994045. Rif. RGE 32/2022 PT843996 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA DI CAPRI LEONE, VIA MARTIRI DI FANI, 24 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) APPARTAMENTO della sup. comm. di 131,35 mq per la quota di 1/1 di piena proprieta al primo piano, facente parte di modesto fabbricato a 4 Elev. F.T., composto da: ampio soggiorno, cucina, 3 camere, ripostiglio, bagno, corridoio, occupante una sup.lorda di circa mq. 121,10, oltre una sup. scoperta, costituita da 3 balconi, di circa complessivi mq. 31,05. B) LOCALE DEPOSITO non rifinito al civico 26 della sup. comm. di 38,35 mq per la quota di 1/1 di piena proprieta.Posto al piano terra e composto da unico ampio vano con sup. lorda di circa mq. 38,35. Prezzo base Euro 91.514,68. Offerta minima: Euro 68.636,01. Rilancio: Euro 4.000,00. Vendita senza incanto 18/01/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/01/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giorgio Cangemi tel. 094121309 – 3397454013. Rif. RGE 44/2022 PT843993 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – CONTRADA SAN GIOVANNI, FRAZ CANNETO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE al piano terzo sotto strada di un edificio di due elevazioni fuori terra, composta da ingresso, 2 camere, w.c., piccolo disimpegno con piccolo cortile. Nelle vicinanze del subalterno è stata realizzata un’ampia cucina cui è stata addossata ampia veranda che presenta struttura di confinamento mista. Sup. lorda di circa 80,75 mq. Prezzo base Euro 16.875,00. Offerta minima: Euro 12.656,00. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE al piano secondo sotto strada di edificio di due elevazioni fuori terra, composta da ampio soggiorno-cucina, w.c., ripostiglio e 2 camere con balcone in comune, piccolo disimpegno costruito in aderenza con tettoia in materiale metallico. Spiazzo piastrellato antistante il portone di accesso che è catastalmente aggraffato alla particella 523. Sup. lorda, comprensiva di balcone, di circa 102,58 mq. Prezzo base Euro 25.312,00. Offerta minima: Euro 18.984,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/01/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/01/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Martino tel. 0941562278 – 3474439154. Rif. RGE 51/2021 PT843534 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FALCONE ( ME) – VIA MESSINA, 8 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) CASA UNIFAMILIARE per civile abitazione su 3 piani fuori terra. Si compone di piano terra con zona giorno, soggiorno-cucina comunicanti, ripostiglio e wc; piano primo con camera, piccolo vano utilizzato come cameretta, wc, opportunamente disimpegnati tra loro; piano secondo con 2 ampi locali comunicanti e wc. Scala interna di collegamento. Sviluppa una sup. calpestabile di mq 110,90 ed una sup. comm. lorda tot. di mq 154,20. Cattivo stato conservativo. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 89.642,70. Offerta minima: Euro 67.232,03. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 18/01/24 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/01/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 44/2020 PT843524 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FLORESTA ( ME) – VIA UMBERTO I E VIA DANTE ALIGHIERI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO su 2 elevazioni composto, il primo, da 2 vani separati dalla scala di collegamento interna, con un bagno e il secondo da 3 vani e 2 servizi igienici. Sup. lorda tot. circa mq. 162,31. Prezzo base Euro 20.954,25. Offerta minima: Euro 15.715,69. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 23/01/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 22/01/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giorgio Cangemi tel. 094121309 – 3397454013. Rif. RGE 9/2006 PT844029 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA BONELLO-VIA RAFFAELLO 4/23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI CASA ECONOMICA a 2 livelli con 2 facciate libere, della superficie commerciale di 94,40 mq. Libero. Prezzo base Euro 42.876,80. Offerta minima: Euro 32.157,60. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/01/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/01/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Rif. RGE 57/2020 PT843515 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA MADUNNUZZA, 98 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al primo piano composto da corridoio/disimpegno, cucina, soggiorno, bagno, due camere da letto e ripostiglio. Sup. comm. di circa mq 121,75, prospetta a nord, a sud e ad est. In Corso di liberazione. Prezzo base Euro 54.787,50. Offerta minima: 41.090,62. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 16/01/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/01/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonella Sicilia tel. 0941562486. Rif. RGE 101/2017 PT843880 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – FRAZIONE SAN GIOVANNI, 18 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) VILLA SINGOLA composta da un piano cantinato con vano e disimpegno ed accessori; piano terra con annessa corte attrezzata costituito da ingresso, wc e disimpegno, due vani soggiorno, cucina e veranda pranzo; primo piano costituito da tre vani, due wc, disimpegno, due balconi e terrazza; secondo piano con terrazza coperta, per una sup. lorda totale di circa mq 675. Prezzo base Euro 178.847,05. Offerta minima: Euro 134.135,29. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 11/01/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/01/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giorgio Cangemi tel. 094121309 – 3397454013. Rif. RGE 122/2012 PT843986 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – FRAZIONE FIUMARA, GARIBALDI N. 182 – APPARTAMENTO al primo piano costituito da ingresso, 4 vani cucina, bagno, ripostiglio, 2 balconi con una sup. tot. lorda di mq 142 e posto auto di mq 14. Occupato. Prezzo base Euro 76.950,00. Offerta minima: 57.712,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 18/01/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/01/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Domenico Raffaele Addamo tel. 3283772392. Rif. RGE 86/2021 PT843981 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA TRINITÀ, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI FABBRICATO costituito da 4 elevazioni di cui 3 fuori terra ed un’elevazione parzialmente interrata (in catasto piano terra). Occupato senza titolo. Prezzo base Euro 29.753,40. Offerta minima: Euro 22.315,05. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 16/01/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/01/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmelo Ziino tel. 3475867936. Rif. RGE 41/2017 PT844190 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – CONTRADA MARIÀ, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE a 2 elevazioni f. t. e seminterrato, oltre locali a deposito-cantina, zona garage e corte esclusiva pertinenza antistante e retrostante. II fabbricato, nel piano seminterrato, occupante una sup. lorda di circa mq 122,60 e da porzione di corte esclusiva di pertinenza, antistante, da cui si accede. Composto da ampio locale garage, locale magazzino, locale cantina, wc, locale tecnico e scala per il piano soprastante adibito a zona giorno. Iimmobile a piano terra, occupante una sup. lorda di circa mq. 87,50 costituito da ampio soggiorno, zona pranzo, cucina, locale wc, corridoio e scala di collegamento la zona giorno con la soprastante zona notte, oltre a superficie scoperta, adibita a balcone e pianerottolo di arrivo scala e ampio terrazzo di sup.lorda di circa mq 64,50 con relativa porzione di corte retrostante. Immobile al piano primo occupante una superficie lorda di circa mq 87,50, si compone di 3 camere da letto, bagno, ripostiglio, corridoio con annessi 2 balconi di sup. lorda di circa mq 26,50. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 62.284,54. Offerta minima: Euro 46.713,40. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 18/01/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/01/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 70/2021 PT843525 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA ROMAGNA, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – MANSARDA di sup. comm.di mq 132.22 per la quota di 1/1 proprietà. Realizzata abusivamente ed adibita a civile abitazione. Posta al piano 2 con ingresso da scala utilizzata anche da altre unità abitative del fabbricato. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 14.120,00. Offerta minima: Euro 10.590,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 16/01/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/01/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 129/2016 PT843488 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA MURIANO – VENDITA TELEMATICA

MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO facente parte di edificio condominiale a 4 elevazioni f.t., posto al piano terzo della sup. comm. di mq.170,05, composto da ampio soggiorno in corrispondenza dell’ingresso, cucina abitabile,camera da letto matrimoniale, 2 camere da letto singole e 2 wc, tutti gli ambienti dotati di ampi balconi di affaccio assimilabili a terrazzini. Prezzo base Euro 154.000,00. Offerta minima: Euro 115.500,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 23/01/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 22/01/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmen Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 52/2022 PT843751

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – VIA AUGUSTO DAOLIO EX VIA SAN MICHELE, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO tipo duplex con ingresso autonomo ed annesso locale garage costituito da un piano seminterrato, un piano terra e un primo piano collegati da scala interna, per una superficie lorda di circa mq 167,60. Occupato. Prezzo base Euro 73.831,00. Offerta minima: Euro 55.373,25. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 09/01/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/01/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 – 3351767101. Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RG 1993/2014 PT844025 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – CONTRADA MULINAZZO – VIA MULINAZZO, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm. di mq 127,96 e contiguo deposito artigianale di mq 14. L’appartamento è costituito da unico piano terreno con annessa corte di pertinenza, è composto da ingresso, 3 vani, ampia cucina e bagno; da un piccolo cortile sul retro si accede ad una cucina esterna e ad un ripostiglio. Prezzo base Euro 19.358,33. Offerta minima: Euro 14.518,75. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 18/01/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/01/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 87/2014 PT844079 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BROLO ( ME) – VIA CRISTOFORO COLOMBO, 20 – LOTTO 1) LABORATORIO ARTIGIANALE della sup. comm. di 237 mq. Occupato dal fallito. Prezzo base Euro 40.000,00. Offerta minima: Euro 30.000,00. Rilancio: Euro 3.000,00. VIA ALCIDE DE GASPERI, SNC – LOTTO 4/5) A) APPARTAMENTO di 6,5 vani al piano 2, della sup. comm. di 128,61 mq. A.1) Deposito al piano 3, ubicato sul lastrico solare della sup. comm. di 30 mq. Occupato dal fallito. Prezzo base Euro 56.000,00. Offerta minima: Euro 42.000,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 15/12/23 ore 10:00 c/o presso Studio Avv. Salvatore Zaccaria Via Giuseppe Garibaldi n. 6 Brolo. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 14/12/23 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv. Fabrizio Donato tel. 0909573683 – 3409127065. Rif. FALL 2/2020 PT843480 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 32 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – UFFICIO al piano terra e seminterrato, circa mq 132,80. Prezzo base Euro 66.000,00. Offerta minima: Euro 49.500,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 19/01/24 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/01/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Francesca La Torre tel. 3486515598. Custode Giudiziario Francesca La Torre. Rif. RGE 18/2015 PT844085 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA MASSERIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) CAPANNONE INDUSTRIALE adibito a laboratorio artigianale. Prezzo base Euro 675.000,00. Offerta minima: Euro 506.250,00. Rilancio: Euro 20.000,00. Vendita senza incanto 10/01/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/01/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Rif. RGE 1/2021 PT843527 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA TRAZZERA MARINA, 280/B – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LABORATORIO ARTIGIANALE della sup. comm.di 127,35 mq, al piano terra di fabbricato a due elevazioni fuori terra piu’ copertura: si compone di: ingresso-ufficio separati da una divisione in alluminio e vetri removibile, disimpegno, bagno con antibagno, ampio locale adibito a laboratorio e un retro-laboratorio. Immobile costruito nel 1974 ristrutturato nel 2007. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 126.065,63. Offerta minima: Euro 94.549,22. Rilancio: 5% del prezzo base. Vendita senza incanto 11/01/24 ore 11:00. LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. comm. di 105,49 mq collocato al piano primo di fabbricato a due elevazioni fuori terra piu’ copertura: si compone di: ingresso con ampio soggiorno, camera, camera con annesso spogliatoio, cucina, disimpegno, bagno, lavanderia e 2 balconi lato nord e sud. Si accede lato via Trazzera Marina, da corte comune e scala esterna. Esiste un’ulteriore scala lato nord, sempre su corte comune, ma non accessibile. Immobile costruito nel 1974 ristrutturato nel 1976. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 114.264,38. Offerta minima: Euro 85.698,29. Rilancio: 5% del prezzo base. Vendita senza incanto 11/01/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/01/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv Mike Bonomo 3333986403 – 0941561078. Rif. RGE 6/2022 PT843484 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA AGLIASTRI – LOCALITÀ TERRE ROSSE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – UNITÀ IMMOBILIARE destinata a DEPOSITO al piano seminterrato oltre a corte pertinenziale. Il bene versa in normale stato manutentivo ed è fornito delle normali dotazioni impiantistiche tipiche dei locali deposito/magazzino. Mq 155. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 56.250,00. Offerta minima: Euro 42.187,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 16/01/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/01/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 29/2022 PT843885 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – VIA NAZIONALE GLIACA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI LABORATORIO ARTIGIANALE composto da 1 vano più locali accessori, al piano seminterrato 1, avente una sup. lorda complessiva di mq 118,00 circa. Libero. Prezzo base Euro 90.270,00. Offerta minima: Euro 67.703,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 11/01/24 ore 14:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/01/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Barbara Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 72/2022 PT844187

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – CONTRADA SCARAPULLÌ, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LABORATORIO ARTIGIANALE di 196,63 mq su due livelli (struttura mista) composto da: 1) laboratorio e deposito al piano seminterrato; 2) laboratorio, ripostiglio, w.c. ed ufficio al piano terra; 3) soppalco all’interno del laboratorio (p.t.) e tettoia precaria esterna. L’accesso è garantito attraverso una strada esistente mentre il terreno (part. 1948) a servizio del laboratorio sviluppa una superificie di 265 mq. Consistenza 207 mq mentre quella commerciale è di 196 mq. Prezzo base Euro 16.171,87. Offerta minima: Euro 12.128,90. Rilancio: Euro 500,00. CONTRADA SANTA DOMENICA 5, FRAZIONE C.DA SANTA DOMENICA – LOTTO 2) APPARTAMENTO di 235,55 mq su 3 livelli (sup. coperta di 327 mq e scoperta di 145 mq) suddiviso in: cucina, pranzo, 3 stanze da letto, 2 bagni, corriodio e disimpegno. Oltre a magazzino, box auto e corte privata. L’unità è posta al piano T-1-2. Prezzo base Euro 75.543,75. Offerta minima: Euro 56.657,81. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/01/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/01/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Rif. RGE 101/2019 PT843523 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Abitazioni e box

MESSINA (ME) – VILLAGGIO CAMARO SUPERIORE, VIA SPADAFORA, 43 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UNITÀ IMMOBILIARE facente parte di un fabbricato più ampio, la cui epoca di costruzione è antecedente al 27/12/1939. Posto al piano terra e vi si i accede direttamente da un terrazzino comune. La superficie utile è pari a mq. 54,30 circa e la superficie lorda occupa mq. 80,00 circa. Prezzo base Euro 26.338,56. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 19.753,92. Vendita senza incanto 18/12/23 ore 17:00. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Prestifilippi tel. 0909561366. Rif. RGE 312/2018 ME843351 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

MESSINA (ME) – FRAZIONE MILI MARINA VILL. MILI VIA EX NAZIONALE, 316/B – PROPRIETÀ SUPERFICIARIA PER 1000/1000 DI ABITAZIONE DI TIPO CIVILE della superficie di mq 140. Appartamento posto al quinto piano del corpo A distinto con numero interno 10/A, con una consistenza di cinque vani oltre accessori. Superficie complessiva mq 160,60, altezza interna utile di m 2,70. Prezzo base Euro 90.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 67.500,00. Vendita senza incanto 19/12/23 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Maria Carmela D’Angelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gaetano Urzì tel. 0907382759. Rif. RGE 285/2018 ME843180 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

MESSINA (ME) – CONTRADA ORTOLIUZZO, S.S. 113 KM 31,400 ME-PA EDIFICIO D SCALA A PRIMO PIANO, QUARTIERE VILLAGGIO ORTOLIUZZO – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 128,51 mq per la quota di 1/1 composto da ingresso, due camere da letto, cucina, disimpegno, bagno, wc, soggiorno e pranzo e due balconi. Prezzo base Euro 128.275,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 96.000,00. Vendita senza incanto 19/12/23 ore 12:00. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivana Arizia tel. 090717528 – 3492953002. Perizia consultabile sul sito www.astalegale.net. Rif. RGE 230/2019 ME843305 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

MESSINA (ME) – LOCALITA’ PROVINCIALE, VIA CHERUBINI 59, VALLE DEGLI ANGELI – APPARTAMENTO al piano terra, composto da due vani e bagno, con annesso cortile e magazzino costituito da un vano coperto ed altra zona libera costituente un rudere; appartamento al primo piano di mq. 55, con accesso da una scala in ferro posizionata esternamente nel prospetto lato sud prospiciente il cortile interno, composto da una camera da letto matrimoniale, una cameretta, cucina, un piccolo disimpegno e il WC. Le condizioni di conservazione dell’unità immobiliare sono scarse. Prezzo base Euro 43.610,97. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 32.708,23. Vendita senza incanto 15/12/23 ore 11:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Attilio De Gregorio tel. 3287377354-0906413095. Rif. RGE 288/2017 ME843383 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

MESSINA (ME) – VILLAGGIO SANTA LUCIA SOPRA CONTESSE, CONTRADA CAMPOLINO, VIA COMUNALE N. 230 – VILLA SINGOLA della superficie commerciale di 173,20 mq per la quota di 100/100 di piena proprietà, alla quale si accede dalla Via Comunale attraverso un cancello carrabile in metallo. Prezzo base Euro 84.200,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 63.150,00. Vendita senza incanto 09/01/24 ore 16:00. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ennio Sammartano tel. 0907384212. Rif. RGE 203/2020 ME843302 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

MESSINA (ME) – VILLAGGIO VILL. FARO SUPERIORE, VIA CORSO S.N.C. – PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO posto al primo piano di un fabbricato per civile abitazione a due piani fuori terra e copertura piana praticabile, identificato in Catasto al foglio 18, part. 203, sub. 4, z.c. 2, cat. A/2, cl. 7, vani 6, p. 1, rendita euro 173,53. L’immobile, composto da: ingresso/salone, tinello, corridoio/disimpegno, n. 2 bagni, n. 3 camere di cui una matrimoniale, 2 balconi, è posto al 1° piano (2° elevazione f.t.) e si sviluppa su una superficie lorda complessiva di 129,90 mq. Prezzo base Euro 71.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 53.250,00. Vendita senza incanto 15/12/23 ore 11:15. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luigi Tinuzzo tel. 0906012019. Rif. RGE 362/2017 ME843166 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

ROMETTA (ME) – VIA FONDACO NUOVA N. 16 INT. 1 (EX VIA CUCINOTTI VIOLATO TRAVERSA II) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – UNITÀ IMMOBILIARE DI TIPO POPOLARE, DESTINATA AD USO ABITATIVO, posto al piano terra di un edificio a 3 elev. f.t. oltre cantinato con copertura a terrazza, composto da un pranzo-soggiorno, una camera da letto, una camera più piccola, un disimpegno, corridoio, un ripostiglio, la cucina ed il bagno per una superficie complessiva di mq. 93 oltre mq. 15,00 di balconi con un’altezza utile di m. 2,90, confinante con Via Fondaco Nuova, strada privata, con rampa d’accesso al cantinato, con appartamento altra ditta e con androne scala. E’ compreso un posto macchina scoperto ubicato nella zona di parcheggio condominiale a ridosso del fabbricato lato Sud. Prezzo base Euro 65.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 48.750,00. Vendita senza incanto 19/12/23 ore 09:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Mariateresa Mezzasalma tel. 090363542 – 3882921315. Rif. RGE 71/2022 ME843057 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

TAORMINA (ME) – FRAZIONE TRAPPITELLO, VIA FRANCAVILLA, 387 – A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE della superficie commerciale di 79,58 mq, facente parte del complesso immobiliare denominato “Residence Le Palme”, piano 2, interno 9, composto da due vani, servizio igienico e salone con angolo cottura. L’angolo cottura è stato ampliato a seguito della chiusura con struttura precaria in alluminio e vetro di porzione del limitrofo balcone e la demolizione della porzione di parete perimetrale. L’immobile è identificato in Catasto dalla part. 961 sub. 10 del foglio 11), zona censuaria 2, categoria A/2, classe 4, consistenza 4 vani, rendita Euro 204,52. B) POSTO AUTO SCOPERTO a pianterreno della superficie commerciale di 11 mq posto nell’area di sedime tra i fabbricati raggiungibile mediante un cancello carrabile che si apre sulla Via Francavilla, censito in Catasto al foglio 11 particella 960 sub. 3, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 3, consistenza 11 mq, rendita Euro 24,43 C) BOX SINGOLO a piano sottostrada della superficie di mq 21, con accesso protetto da portone basculante in metallo che si apre sullo spazio di manovra, censito in Catasto al foglio 11 particella 961 sub. 22, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 4, consistenza 21 mq, rendita 54,23 Euro; D) CANTINA a piano sottostrada della superficie commerciale di 9,15 mq con accesso protetto da portone battente in metallo che si apre sullo spazio di manovra del piano cantinato destinato a garage, censita in Catasto al foglio 11 particella 961 sub. 14, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 4, consistenza 7 mq, rendita Euro 19,16. Prezzo base Euro 65.276,60. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 48.957,45. Vendita senza incanto 15/12/23 ore 11:15. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonio Correnti tel. 0906012019. Rif. RGE 134/2018 ME843047 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

MESSINA (ME) – CONTRADA PELOSI – S. STEFANO BRIGA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI IMMOBILI e terreni: • LOCALE DEPOSITO censito presso il N.C.E.U. al foglio 190 particella 748 sub.2 destinato a deposito al primo terra; • LOCALE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE censito presso il N.C.E.U. al foglio 190 particella 748 sub.3 destinato a deposito al primo terra; • LOCALE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE censito presso il N.C.E.U. al- 2 – foglio 190 particella 748 sub.4 destinato a deposito al primo primo; • FABBRICATO RURALE posto al piano terra censito presso il N.C.T. al foglio 190, particella 450, • TERRENI individuati al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 190 particella 449, 451 e 774. Prezzo base Euro 43.940,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 32.955,00. Vendita senza incanto 19/12/23 ore 09:30. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mariagrazia Molonè tel. 0909021546 cell 3427735702 Rif. RGE 236/2015 ME843455 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

MESSINA (ME) – VIA ROTONDA, TREMESTIERI, SNC – LOTTO 1) 2 LOCALI DEPOSITO siti all’interno del complesso residenziale denominato “Condominio Zara”, della superficie commerciale complessiva di circa 250,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà. Le unità immobiliari oggetto di valutazione sono poste al piano seminterrato. Prezzo base Euro 85.552,50. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 64.164,37. Vendita senza incanto 19/12/23 ore 16:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Michele Brancato tel. 3470797405. Rif. RGE 214/2018 ME842608 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Terreni

Proc. Es. 233/17 R.E. Trib. Messina Messina, C/da San Licandro e Pignara, quartiere San Licandro Terreno intercluso di forma poligonale irregolare della superficie catastale di mq 4.874- in parte ricadente in zona edificabile ed in parte in zona con destinazione “attrezzature sportive” Prezzo base d’asta: euro. € 84.565,00 Offerta Minima: € 63.423,75 Rilancio minimo in aumento in caso di gara: € 3.000,00 VENDITA SENZA INCANTO: 20.12.2023 alle ore 15:30. LUOGO: Studio Professionale dell’avv. Augusto Saija in Messina, Via Lenzi n. 5. PER INFO: Studio SAIJA. 090774825 – augusto.saija@gmail.com G.E.: Dott. D. C. MADIA PROFESSIONISTA DELEGATO E CUSTODE: Avv. Augusto SAIJA Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunaledimessina.net, www.astalegale.net e www.TEMPOSTRETTO.it ME843051 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761)