Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE 2023

RGF 17/2020. In Villafranca Tirrena (ME), Via Madonna del Tindari 3 – Lotto UNICO: Appartamento scala B, composto da tre camere, salone, cucina, bagno principale, bagno di servizio, due ampi balconi; posto al piano secondo della scala B, sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq. 136,61. Costituisce pertinenza dell’immobile il locale deposito, di circa mq. 18,70, posto al piano S1. È incluso diritto d’uso di n. 2 (due) posti auto situati nello spazio comune esterno destinato a parcheggio, il tutto come meglio evidenziato nell’allegata perizia di stima redatta dal tecnico Arch. Nunziatina Pino. PREZZO BASE Euro 151.400,00. Offerta minima Euro 151.400,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/01/2024 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Dott. Panzera Gaetano 090695475, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 19/2016. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 3: locale cantina al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Ha una superficie di circa 21 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B1 ed edificio B1. PREZZO BASE Euro 3.496,35. Offerta minima Euro 2.622,26. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 6: locale cantina al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Esso è adibito a cantina, ha una superficie di circa 15 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B2 ed edificio B2. PREZZO BASE Euro 2.332,50. Offerta minima Euro 1.749,38. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 7: locale cantina al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Esso è adibito a cantina, ha una superficie di circa 15 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B3 ed edificio B3. PREZZO BASE Euro 2.332,50. Offerta minima Euro 1.749,38. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 8: locale cantina al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Esso è adibito a cantina, ha una superficie di circa 15 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B4 ed edificio B4. PREZZO BASE Euro 2.332,50. Offerta minima Euro 1.749,38. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 9: locale cantina sal piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Esso è adibito a cantina, ha una superficie di circa 21 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B4 ed edificio B4. PREZZO BASE Euro 3.496,35. Offerta minima Euro 2.622,26. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. Asta senza Incanto 12/03/2024 ore 09:30 presso Tribunale di Messina, Via Tommaso Cannizzaro, Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Di Renzo Maria 3403862913, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it



RGF 38/2019. In Messina (ME), via Pola is. 507 n. 19 angolo con via Istria – Lotto UNICO: Negozio seminterrato consistenza 207 mq, sup. catastale 263 mq. Autorimessa consistenza 664 mq, sup. catastale 699 mq. PREZZO BASE Euro 466.012,50. Offerta minima Euro 349.509,37. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 06/02/2024 ore 10:00 presso in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Dott. Costa Andrea 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. 429/12 R.E. LOTTO 1 – Giardini – Naxos, C.da Bruderi Fondo di complessive are 18.85 e quota di 1/3 indiviso di striscia di terreno, nell’intero di are 8.87; dalla perizia in zona agricola. Prezzo base d’asta: euro 10.550,00. Offerta minima: euro 7.912,50. Rilancio minimo in aumento: euro 300,00. LOTTO 2 – Giardini – Naxos, C.da Bruderi Capannone con relativa area di pertinenza, in parte occupata da manufatti abusivi e non catastati. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come descritto nelle perizie in atti; dal rilievo eseguito dal C.T.U. la superficie reale della part. pignorata è di mq. 1.648 (a fronte di quella catastale di mq. 1.704). Alcune porzioni, come rilevato in perizia dal C.T.U., risultano occupate, così come indicato nell’avviso di vendita. Lo stato dei luoghi non è corrispondente a quello raffigurato nella mappa e nella planimetria catastali. Prezzo base d’asta: euro 83.000,00. Offerta minima: Euro 62.250,00. Rilancio minimo in aumento: euro 2.500,00. LOTTO 3 – Taormina, Frazione Trappitello, Via Arancio Quota di 2/18 indivisi di terreno di complessive are 21.63; dalla perizia in zona C1 – zona semintensiva.Si vende nello stato di fatto e di diritto descritto in perizia e nell’avviso integrale di vendita. Prezzo base d’asta: euro 15.350,00 Offerta minima: Euro 11.512,50 Rilancio minimo in aumento: euro 500,00 LOTTO 4 – Capizzi, Via Musici 11, Quota di 1/12 indiviso di fabbricato, di vecchissima costruzione, a tre elevazioni, in stato di degrado, con porzioni pericolanti o crollate, come descritto in perizia. Prezzo base d’asta: euro 2.300,00. Offerta minima: Euro 1.725,00. Rilancio minimo in aumento: euro 100,00. Descrizione dettagliata dei lotti e notizie urbanistiche nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 18.1. 2024 ORE 10.00 PRESSO STUDIO DELEGATO IN MESSINA, VIA DUCEZIO 12, nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it Per info: 090/670129 G.E. Dott. Daniele Carlo Madia Notaio Delegato e custode: Notaio Luisa Calogero Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RGE 9/2018. In Messina (ME), Frazione Giampilieri Superiore, via Case Nuove 17 – Lotto UNICO: appartamento per abitazione di tipo popolare della superficie commerciale di 135,58 mq composto da un edificio a tre piani dei quali uno seminterrato (P.T.) con copertura tetto a due falde realizzata con strutture portanti in legno, protette con tegole. PREZZO BASE Euro 15.697,62. Offerta minima Euro 11.773,21. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/01/2024 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 109/2021. In Messina (ME), Via Comunale villaggio Camaro 192 – Lotto UNICO: unità immobiliare indipendente a civile abitazione con terrazzo soprastante e corte al piano T-1. PREZZO BASE Euro 116.710,00. Offerta minima Euro 87.532,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 12/01/2024 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina Via Bivona Bernardi 7. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Manganaro Raffaele 090716165, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 123/2019. In Messina (ME), Via Consolare Valeria 357 – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di 74,61 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’unità immobiliare è costituita da 4 vani, oltre accessori (bagno, ripostiglio sottoscala, balcone). Allo stato attuale, l’appartamento si presenta in sufficienti condizioni d’uso. PREZZO BASE Euro 32.105,00. Offerta minima Euro 24.078,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 15/01/2024 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 150/2018. In Valdina (ME), via Provinciale n. 36 – Lotto 1: Appartamento posto al piano terra, ricade in un fabbricato per civile abitazione a tre elevazioni f.t. e copertura piana ed è composto da: ingresso, tre camere, bagno e cucina disimpegnati da corridoio di distribuzione. PREZZO BASE Euro 27.000,00. Offerta minima Euro 20.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 16/01/2024 ore 11:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 196/2021. In Motta Camastra (ME), Contrada Larderia – Lotto UNICO: A) villa singola della superficie commerciale di 176,63 mq posta al piano terra e primo. B) Cantina della superficie commerciale di 29,94 mq piano: S1. C) terreno agricolo della superficie commerciale di 3.213,00 mq. d) terreno agricolo a della superficie commerciale di 4.103,00 mq. E) terreno agricolo della superficie commerciale di 10.183,00 mq. F) terreno agricolo della superficie commerciale di 340,00 mq. PREZZO BASE Euro 227.855,20. Offerta minima Euro 170.891,40. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/01/2024 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 215/2021. In Messina (ME), Via Fata Morgana 5 – Lotto UNICO: Appartamento ubicato al piano 5 della superficie commerciale di mq 194,67. PREZZO BASE Euro 194.530,00. Offerta minima Euro 145.900,00. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/01/2024 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Nucita Carlo 0902923291, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Tribunale di Messina. INTEGRAZIONE AVVISO DI VENDITA(errata corrige) Procedura esecutiva n. 222/18 R.G.E. UNICREDIT s.p.a. oggi BELGIRATE SECURITISATION srl contro “omissis” La sottoscritta Dott.ssa Francesca La Torre, delegata dal G.E. presso il Tribunale di Messina Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ai sensi dell’ art. 591 bis c.p.c. con ordinanza del 03/07/2019 notificata il 04/07/2019 e successive ad integrazione e conferma AVVISA che la vendita relativa al LOTTO DUE (piena proprieta’ di un sottotetto abitabile con ingresso indipendente posto al piano sesto sito in Messina, Via Olimpia n.4/C – composto da cucina di 7,00 mq, un W.C. di mq 4,90 mq, un ambiente di mq 71,00 e due terrazzi a livello di mq 26,00 e mq. 22,00- superficie lorda complessiva di circa mq 116,40) fissata per il 19 DICEMBRE 2023 ore 12.30 presso lo studio della dott.ssa Francesca La Torre sito in Messina Via Cesare Battisti n.229, avrà luogo il 19 GENNAIO 2024 alle ore 18.30 con apertura delle buste alle ore 17.30 dello stesso giorno. Il termine per la presentazione delle offerte scadrà alle ore 13.00 del 18/01/2024 (giorno che precede la vendita). Le informazioni contenute nell’avviso di vendita originario (modalità di presentazione delle offerte, il luogo dell’asta etc…), non modificate dal presente avviso integrativo, restano valide. Messina 08/11/2023 Il professionista. Messina 8/11/2023. Il professionista delegato Dott.ssa Francesca La Torre. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 239/2011. In Messina (ME), Villaggio Cumia Superiore, Via Comunale – Lotto UNICO: A) Laboratorio artigianale p.terra, composto da ampio locale, corridoio, vano e servizio igienico; sup. lorda tot. mq 162,41. B) Appartamento p.primo, composto da un ingresso/corridoio, una cucina, una camera con annesso un locale adibito a spogliatoio, ed un bagno; sup. lorda tot 101,27. PREZZO BASE Euro 18.000,00. Offerta minima Euro 13.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. Asta senza Incanto 23/01/2024 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, Via Romagnosi n. 7. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it