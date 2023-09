Atletica, doppio oro per Sara Santoro alle regionali Cadette - Tempostretto

Anche per Ada Ballisto, Ana Paula Carnabuci e Santi Arici è arrivato l'oro. Ad inizio ottobre i campionati italiani a Caorle

PALERMO – L’Atletica Savoca ha scritto un’importante pagina dello sport giovanile messinese ai recenti Campionati Regionali individuali su pista Cadetti/e (riservati ai nati negli anni 2008 e 2009), che si sono svolti allo stadio “Delle Palme-Vito Schifani” di Palermo. Nella manifestazione organizzata dal Cus Palermo, la società della presidente Manuela Trimarchi ha conquistato ben sei titoli, quattro medaglie d’argento ed un bronzo, collezionando il maggior numero di podi dell’intera rassegna. Numerosi sono stati, inoltre, i piazzamenti di rilievo.

Pass per i campionati italiani

Hanno messo al collo l’oro: Ada Ballisto nei 3 km di marcia, vinti in 18’27”64 al termine di entusiasmante rimonta, Sara Santoro, che ha firmato la prestigiosa accoppiata di successi nei 1000 metri (3’11”11) e nei 1200 siepi (4’05”62), Ana Paula Carnabuci, prima nel salto in alto con un ultimo balzo di 1,49, Santi Arici, bravo nell’imporsi sia nel giavellotto, lanciato a 40,65 metri, che nei 5 km di marcia, completati in 26’41”03. Tutti e quattro difenderanno i colori dell’Isola ai Campionati Italiani di categoria, in programma il 7 e 8 ottobre a Caorle. Volerà con loro in Veneto pure il compagno di squadra Simone Ciatto, secondo a Palermo nei 1000 metri e nei 1200 siepi, ma già in possesso del minimo Tricolore in entrambe le specialità.

I Cadetti dell’Atletica Savoca con il tecnico Antonello Aliberti

I piazzamenti dell’Atletica Savoca

Piazze d’onore pure per Valerio Di Bella nei 5 km di marcia e Victor Di Pasquale nel getto del peso. Terza Gisele Russotti nei 300 metri. Quarto Christian Scimone nel salto in lungo e nel triplo, che in quest’ultima gara si è migliorato di ben 60 centimetri. Quinti posti per Francesca Leotta (300 ostacoli), Francesca Famulari (80 ostacoli), Enrico Luzon (alto) e Manuel Trovato (lungo), sesto, invece, negli 80 metri. Decima Matilde Curcuruto negli 80 metri, mentre Riccardo Rosano è entrato nella “top ten” di 80 e 300 metri con pochi allenamenti alle spalle, a dimostrazione di un interessante talento.

Aliberti: “I ragazzi hanno un grande spirito di gruppo”

“Siamo orgogliosi di ciò che hanno fatto questi meravigliosi ragazzi – dichiara entusiasta il tecnico Antonello Aliberti –. Cinque di loro faranno parte della Rappresentativa Siciliana ai Campionati Italiani. È stata un’impresa, considerando anche che il livello medio dei Cadetti si è alzato moltissimo negli ultimi anni. Hanno avuto un grande spirito di gruppo, si aiutavano e sostenevano l’uno con l’altro. Riso e pianto per il turbinio di emozioni vissuto in quei momenti indimenticabili per loro e per noi, che li seguiamo giornalmente”.

