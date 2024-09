Atletica Savoca, brillanti prove dei Cadetti ai campionati regionali

Elisa De Simone, Santi Arici e Manuel Trovato hanno messo al collo la medaglia più preziosa e rappresenteranno la Sicilia ai campionati italiani

SAVOCA – La bacheca di successi dell’Atletica Savoca si è quindi ulteriormente arricchita al termine dei Campionati Siciliani Cadetti/e, riservati ai nati negli anni 2009-2010, che si sono svolti a Catania. Elisa De Simone, Santi Arici e Manuel Trovato hanno messo al collo la medaglia più preziosa e luccicante, laureandosi campioni regionali rispettivamente nei 3 e 5 km di marcia e nella gara dei 300 ostacoli. Per tutti e tre scatterà di diritto la convocazione nella Rappresentativa Siciliana e parteciperanno, così, agli Italiani di categoria, in calendario il 5 e 6 ottobre a Caorle.

Altre medaglie e piazzamenti dell’Atletica Savoca

Argento per Arici nel giavellotto, a conferma del suo poliedrico talento. Quattro i bronzi, conquistati da Giorgia Lo Giudice, terza sia nel lancio del martello che nel getto del peso, Francesca Costa (martello) e Giada Santoro nel giavellotto. Da segnalare, inoltre, i brillanti quinti posti di Giovanna Carnabuci (disco) e Enrico Luzon nel salto triplo. Sesti: Martina Leo (3 km marcia), Giada Santoro (martello), Ginevra Ballone (1200 siepi), Francesca Famulari (80 ostacoli), Manuel Trovato (300 metri piani) e Ginevra Bonanno nel salto triplo, che, pur avendo il miglior accredito, realizzato a fine giugno, ha patito la mancanza della pedana.

Il tecnico Aliberti: “Abbiamo pagato in pista e pedana”

“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti – dichiara il tecnico Antonello Aliberti – L’inevitabile gap venutosi a creare con le alte società di vertice si è evidenziato nelle discipline nelle quali la pista e le pedane sono fondamentali; parliamo di salti, lanci, velocità e ostacoli. Non era assolutamente facile colmare lo svantaggio materiale e chi conosce l’atletica leggera sa bene di cosa parlo. I ragazzi sono stati meravigliosi, tenendo alto il nome della città di Savoca e dell’intero comprensorio jonico. Per riuscirci si sono allenati l’intera estate sul lungomare di Santa Teresa di Riva ed in spiaggia con forza di volontà e inesauribile determinazione. Soltanto nelle ultime settimane – conclude Aliberti – siamo andati in un impianto a Messina, grazie all’intervento economico di alcuni amanti dello sport, che hanno garantito il pullman. Ringrazio pubblicamente per questa lodevole iniziativa: Ottica Onevision di Sant’Alessio Siculo, Agrò Marmi di Savoca, Europtical Group di Catania e Cafè Sicilia di Santa Teresa di Riva”.

