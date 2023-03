Atletica Savoca protagonista nella corsa campestre a Palermo e Avola - Tempostretto

Ai recenti campionati siciliani la società della presidente Trimarchi si è comportata egregiamente, così come aveva fatto nella 2ª prova per società a Palermo

Un tris di appuntamenti per l’Atletica Savoca: la prova di società a Palermo a cui è seguita la prova regionale di corsa campestre ad Avola, lì si è messo in luce Simone Ciatto, che ha difeso i colori della Sicilia alla “Festa del Cross di Gubbio”, in provincia di Perugia. Partendo da quest’ultimo importante appuntamento, il parco del Teatro Romano ha accolto l’entusiasmo di circa 2500 atleti, tra i quali alcuni dei big azzurri a caccia del podio Assoluto. Si è gareggiato pure per i Campionati di Società, le staffette e per le medaglie Under 16, che andavano dalle rappresentative provenienti dall’intera Penisola.

In quella della regione Sicilia, vi era, come detto, il talentuoso Ciatto dell’Atletica Savoca, convocato dopo il terzo posto ai recenti regionali di corsa campestre, tenutisi ad Avola, che si è brillantemente disimpegnato. Hanno corso in Umbria anche le sue compagne di squadra Sara Santoro e Gisele Russotti, in possesso di ottime qualità, ma reduci da una settimana tormentata per via dei malanni di stagione.

Simone Ciatto, a sinistra, con il tecnico dell’Atletica Savoca Antonello Aliberti

I risultati dell’Atletica Savoca ad Avola

Ad Avola, la società della presidente Manuela Trimarchi si era comportata egregiamente, come confermano l’argento di Saverio Amasi nel “cross corto” di 3 km, distanza per lui nuova, il sesto posto di Santoro, che, ristabilitasi da un infortunio, ha fornito un’ottima prestazione, sfiorando la convocazione nella rappresentativa, il decimo di Russotti, e il quinto con medaglia (premiavano le prime sei) di Marta Maimone nella categoria “Esordienti 10”.

La precedente prova di Palermo

Questi brillanti risultati individuali hanno fatto il paio con quelli ottenuti dall’Atletica Savoca a Palermo nella precedente 2ª prova del Campionato Siciliano di Società di Corsa Campestre, che assegnava gli ambiti titoli isolani. Gli atleti cari al tecnico Antonello Aliberti sono saliti due volte sul podio. Bronzo per i Ragazzi (nati nel 2010-2011) con Matteo Crocetta, Christian Ferraro, Tommaso Rigano, Leonardo Sturiale e Riccardo Zingales, andati oltre le attese della vigilia nonostante l’assenza di Francesco Carnabuci. Stesso lusinghiero piazzamento per il gruppo Cadette (nate nel 2008-2009), composto da Ada Ballisto, Matilde Curcuruto, Irene Moschella, Giulia Principato e Santoro, privo di Russotti.

Quarti i Cadetti (Santi Arici, Valerio Di Bella e Ciatto) e gli Allievi (Michelangelo Cucè e Andrea Sutera), quinte le Allieve (Michela Leo) e seste le Ragazze (Ginevra Ballone, Ginevra Bonanno, Viola Cicala, Asia Depu, Elisa De Simone, Carola Di Bella, Martina Leo, Federica Restifo, Aurora Santoro, Giulia Santoro e Lara Tusano). Protagonisti, infine, anche gli Esordienti: Mariangela Costa, Marta Maimone, Leonardo Cannata, Tommaso Gilardi e Fabrizio Nicita.

