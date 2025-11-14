 Atm cambia i requisiti per autisti, ora basta la licenza media

venerdì 14 Novembre 2025 - 08:30

Accolta la richiesta del consigliere Giandomenico La Fauci

«Atm ha modificato il bando per l’assunzione di Operatori di esercizio, abbassando il requisito di accesso dal diploma di scuola superiore alla licenza media. Una decisione che apre nuove opportunità di lavoro per i messinesi e che dimostra come il dialogo costruttivo tra istituzioni e aziende partecipate possa produrre risultati concreti”.

Lo dice in una nota il vice presidente supplente del Consiglio comunale, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia), che aveva presentato un’interrogazione pochi giorni fa evidenziando l’incongruenza di richiedere il diploma per fare l’autista di autobus, alla luce di una recente sentenza del Tribunale di Palermo che aveva stabilito proprio questo principio: la licenza media è sufficiente per svolgere questa mansione.

Il rischio era duplice: “da un lato escludere candidati potenzialmente idonei solo per una barriera burocratica ingiustificata, dall’altro esporre Atm a contenziosi costosi da parte di chi fosse stato escluso invocando il precedente giurisprudenziale di Palermo”.

La Fauci ha avuto un confronto con la presidente Carla Grillo, “che ringrazio per la disponibilità e la rapidità con cui ha affrontato la questione. L’azienda ha valutato attentamente la situazione e ha preso una decisione coraggiosa e lungimirante: modificare il requisito e riaprire i termini del bando fino all’11 dicembre 2025. Questo significa che tutti coloro che hanno la licenza media, le patenti necessarie e le competenze professionali richieste potranno ora candidarsi. Si amplia la platea dei potenziali candidati e si creano più opportunità di lavoro per la nostra città”.

“Il nostro intento non era polemico ma costruttivo. L’obiettivo era e resta creare posti di lavoro per i messinesi, garantendo al contempo che i requisiti richiesti siano realmente necessari per lo svolgimento delle mansioni e non costituiscano barriere ingiustificate. Non si tratta di abbassare la qualità del servizio. Un autista deve avere le patenti giuste, le abilitazioni professionali, la capacità di guidare in sicurezza mezzi pubblici. La licenza media, accompagnata da questi requisiti, è più che sufficiente. Il diploma in più non rende nessuno un autista migliore. Più candidati per Atm significa maggiore possibilità di scegliere i migliori. Più opportunità di lavoro per i messinesi significa una città più dinamica e inclusiva”.

