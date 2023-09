Atm Messina, da oggi modifiche al percorso di alcune linee in tutta la città - Tempostretto

Ecco come cambia il servizio di trasporto pubblico

MESSINA – Da oggi, lunedì 4 settembre, sono scattate le modifiche al percorso di alcune linee di Atm Spa. In particolare, sono interessate le linee 5, 6, 7, 7 bis, 8 e 8 bis , che servono la zona sud della città; e le linee 17, 18, 19, 25, 26, 29 e 30 , che toccano invece la zona nord. Per quanto riguarda le linee 5, 6, 7, 7 bis, 8 e 8 bis, Atm Spa ha deciso di rendere ancora più efficiente il servizio prolungando il percorso: le linee 5, 6, 8 e 8 bis arriveranno sino al capolinea Zir e le linee 7 e 7 bis faranno capolinea a Villa Dante.

“In questo modo – commentano dall’azienda trasporti – si intende facilitare ulteriormente gli spostamenti dei cittadini che dai villaggi devono raggiungere la zona industriale per recarsi nelle varie attività che sorgono nei dintorni o che devono prendere altri mezzi Atm e raggiungere altri punti della città.

Relativamente alle linee 17, 18, 19, 25, 26, 29 e 30, le modifiche al percorso sono state apportate per ottimizzare il servizio di trasporto pubblico verso le sedi distaccate di alcuni istituti scolastici cittadini in vista dell’inizio dell’anno scolastico e rafforzare il collegamento con la sede universitaria del Papardo e con l’ospedale Papardo. Per prendere visione delle modifiche in vigore il 4 settembre, è possibile consultare il sito di Atm alla sezione “Linee ed orari” o rivolgersi agli info point.