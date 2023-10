Atm Messina torna dalla Fiera mondiale di Bruxelles. In arrivo 64 bus elettrici e 24 cortissimi - Tempostretto

A novembre arriveranno i primi 10 bus cortissimi, poi gli altri

MESSINA – Atm Messina torna dal Busworld Europe (la più grande Fiera mondiale di bus) di Bruxelles con un carico di buone notizie, dopo gli incontri con i rappresentanti dei marchi più prestigiosi nel settore dei bus.

La partecipazione alla fiera internazionale è stata importante per rafforzare rapporti già esistenti con le grandi aziende che operano nel gommato ma anche per tessere nuove relazioni con chi si occupa di mobilità e innovazione a 360 gradi.

64 bus elettrici

Il presidente di Atm Messina, Pippo Campagna, ha incontrato il presidente della Business Unit Bus di Iveco, Domenico Nucera, il quale ha confermato che è già stata pianificata la produzione di 64 autobus elettrici acquistati da Atm Messina. I mezzi a emissione zero arriveranno presto in riva allo Stretto e saranno messi al servizio della città.

24 bus cortissimi

“Atm Messina lavora sin dalla sua nascita per una mobilità sempre più ecologica”, sottolinea la società. E, in quest’ottica, la grande fiera internazionale dedicata al mondo dei bus è stata una occasione propizia anche per avviare con Iveco una ipotesi di sinergia relativamente ai bus a idrogeno realizzati con Hyunday, azienda partner di Iveco e produttrice dei propulsori a idrogeno.

Il presidente Campagna ed il direttore generale di Atm Messina, Claudio Iozzi, hanno infine avuto un colloquio proficuo con la dirigenza di Karsan, la casa produttrice di bus che, in cooperazione con Bmw, a novembre consegnerà all’Atm Messina i primi 10 bus cortissimi su una fornitura complessiva di 24. Questi nuovi autobus contribuiranno ad incrementare e ammodernare la flotta dell’ azienda.

“Torniamo da Bruxelles certi di poter rendere il trasporto pubblico locale sempre più affidabile, moderno ed ecologico, così come merita Messina” – dicono Campagna e Iozzi.