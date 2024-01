Atm rafforza le linee 15 e 16 per Cataratti, Montepiselli e l’Aulario Unime

Corse incrementate e nuove fermate

MESSINA – Novità in casa Atm per quanto riguarda le linee 15 e 16, che saranno ulteriormente potenziate per migliorare la mobilità dei cittadini.

A partire dal primo febbraio, la frequenza della linea 15, che collega Cataratti alla Stazione centrale scenderà da 80 a 60 minuti. Anche il percorso verrà parzialmente modificato per rendere più efficiente il servizio: la linea 15 raggiungerà la Stazione Centrale transitando dalla via Cesare Battisti senza più passare dalla zona Falcata (Piazzale Todaro). All’interno della linea 15 è stata inoltre prevista una corsa aggiuntiva, che partirà alle 13.45 dalla Stazione Centrale e raggiungerà Cataratti transitando dalla via La Farina (e non dalla via Cesare Battisti) e si chiamerà linea 15/.

Il collegamento con la zona Falcata sarà garantito dalle linee 16 Bis e 16/, che rafforzeranno la linea 16.

La linea 16 Bis collegherà con 5 corse quotidiane, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:30 e le ore 12:50, Montepiselli alla Stazione centrale, passando dalla Zona Falcata, viale Italia e viale Europa e toccando molti punti di interesse, tra cui l’Ospedale Piemonte e le tante attività commerciali che sorgono sul viale Europa.

La linea 16/ potenzierà con 5 corse quotidiane, nella fascia oraria compresa tra le ore 14:45 e le ore 18:40, il collegamento con l’Aulario dell’Università degli Studi di Messina, che si trova in via Pietro Castelli, con passaggio anche davanti al Rettorato. Il percorso della linea si snoderà in questo modo: Stazione centrale, Zona Falcata (Piazzale Todaro), via Tommaso Cannizzaro, Gravitelli (Piazza d’Armi) e percorso inverso.

«Con queste modifiche – spiegano dall’Azienda Trasporti di Messina – intendiamo intensificare i collegamenti tra le aree più decentrate e i punti di maggiore interesse della città, tenendo conto delle esigenze dei cittadini in relazione alle fasce orarie».