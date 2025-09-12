Atm, torna l’abbonamento MoveMe: il prezzo resta 50 euro

L'Azienda Trasporti ha deciso di mantenere attiva l'iniziativa per il terzo anno consecutivo

MESSINA – Riparte per il terzo anno consecutivo l’abbonamento MoveMe. La speciale iniziativa messa in campo dal Comune e da Atm torna a prezzo invariato per permettere per un anno ai cittadini di usufruire dei bus al prezzo di 50 euro. Durerà 12 mesi e si partirà già dalla prossima settimana.

Per due giorni, il 18 e 19 settembre, l’utilizzo dei bus sarà gratuito.

Il sindaco Federico Basile ha spiegato che “tanta gente ha capito che il mezzo pubblico può essere un’alternativa alle auto private e vogliamo continuare su questa strada. Atm è un’azienda cresciuta molto e in maniera veloce. Ma oggi annunciamo anche il rinnovo dell’abbonamento MoveMe. Idea che confermiamo, perché gli abitanti a prezzo irrisorio possono usare i mezzi pubblici. È un messaggio di continuità. Ricordiamoci che abbiamo anche rinnovato il piazzale dopo il disastro ambientale di 3 anni fa. Oggi Atm è protagonista di un cambiamento culturale nella vita quotidiana”.

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha aggiunto: “Non sempre la mobilità è un tema che si riesce a comprendere. Quello che succede oggi appare quasi normale ormai. Mi riferisco a MoveMe ma anche al funzionamento quotidiano. Tutto questo ha radici lontane, perché questo significa progettare. Quando abbiamo lanciato la linea shuttle siamo stati criticati, oggi è la linea che funziona meglio. Tutto ciò che succede oggi è figlio di una programmazione attenta. Aggiungo: quando sento che qualcuno critica il Pums penso che tutto questo senza la sua approvazione non si sarebbe potuto fare. La visione complessiva non sempre viene percepita, ma posso assicurare che continuerà a portare risultati importanti. Messina è diventato un caso studio a livello nazionale”.

Poi la presidente Carla Grillo: “Invito tutti alla festa di Atm, dove ci saranno ospiti importanti anche a livello nazionale. La novità di oggi è il MoveMe. La piattaforma aprirà alla mezzanotte tra il 15 e il 16. Si potrà fare online tramite l’area personale e scegliere la data di partenza. Quindi qualora l’abbonamento non sia scaduto si potrà inserire una data successiva. Ma dal primo gennaio non si potranno fare più. Inoltre si potranno fare anche nei parcometri, selezionando abbonamento e appoggiando la tessera, prima di pagare. Ma da parcometro non si può selezionare una data diversa, quindi conviene attendere la scadenza. Si potrà pagare solo con carta di credito. Il massimo sarà per 21mila abbonamenti”.