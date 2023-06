Attentato al sindaco di Villa San Giovanni, solidarietà da parte di tutti - Tempostretto

Grande solidarietà dal mondo politico, delle associazioni e della scuola per l'attentato subito la scorsa notte dalla sindaca di Villa San Giovanni

REGGIO CALABRIA – A seguito del fatto gravissimo che la scorsa notte ha colpito la sindaca di Villa San Giovanni dal mondo “Piena ed incondizionata solidarietà e totale vicinanza al Sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti, alla sua famiglia e a tutta l’Amministrazione comunale villese. L’incendio al portone dello studio del Sindaco è un fatto gravissimo che va stigmatizzato con forza e determinazione. Ancora una volta purtroppo le forze oscure che attanagliano la nostra terra si palesano in un gesto violento volto a fermare l’azione riformatrice e progressista di un’Amministrazione brillante e volitiva come quella di Villa San Giovanni. Conosciamo la determinazione di Giusy Caminiti e sappiamo che il Sindaco, insieme a tutta la sua squadra, non arretrerà di un millimetro, continuando la sua attività di servizio nei confronti della comunità villese, in queste ore colpita e sconvolta da questo assurdo gesto”. Così in una nota il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace esprime, anche a nome dell’intero Consiglio metropolitano, la piena solidarietà dell’Ente nei confronti del Sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti. “Piena fiducia negli organismi inquirenti – ha commentato ancora il sindaco facente funzioni di Palazzo Alvaro – che hanno già immediatamente eseguito i rilievi del caso, nella speranza che l’autore di questa follia possa essere al più presto assicurato alla giustizia”. -conclude.

L’assessore all’istruzione

“Esprimo la mia vicinanza al sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, per il vile atto intimidatorio perpetrato ai suoi danni. Si tratta dell’azione di chi vorrebbe la politica assoggettata alle proprie dinamiche e cerca con la forza, la violenza e il sopruso di fare arretrare chi invece conduce il proprio operato nella trasparenza e legalità come il primo cittadino villese”. Lo afferma in una nota Lucia Anita Nucera assessore all’istruzione del comune di Reggio Calabria. “Confidiamo nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine affinché sia fatta luce al più presto su un gesto che è toccato al sindaco Caminiti, ma potrebbe domani riguardare tutti noi perché lo scopo di queste azioni è quello di intimidire e non consentire di operare nella trasparenza e legalità senza favoritismi,.ma solo per il bene della nostra terra. Per questo -prosegue l’assessore- mi sento particolarmente vicina al sindaco Caminiti convinta che la tenacia e la determinazione che la contraddistinguono le consentiranno di portare avanti la sua azione.”

L’onorevole Cannizzaro

“È inaccettabile quanto accaduto a Villa San Giovanni ai danni del suo Primo cittadino. È penoso che, ancora oggi, e con tutte le difficoltà che gli amministratori locali devono affrontare quotidianamente, si debbano fare i conti con questi atti di vigliaccheria, conditi da modalità mafiose che questa terra sta ripudiando in tutti i modi, per riscattarsi da quei luoghi comuni che non ci appartengono e non rappresentano l’essere calabresi.” A dirlo è l’Onorevole Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, Responsabile azzurro per il Sud e Coordinatore per la Provincia di Reggio

Calabria. “Ecco perché la politica tutta, compatta, andando al di là degli steccati di partito, sono certo

si leverà in un solo coro di vicinanza al Sindaco Giusy Caminiti. Lo Stato è con lei e con tutta la sua Amministrazione comunale. Ritengo che il compito delle istituzioni sia anche quello di fare rete e operare in sinergia, tanto nel momento in cui c’è da unirsi per costruire qualcosa di positivo, quanto nel momento in cui qualcuno ha più bisogno di supporto. E così sarà, avrà il supporto da parte di tutti noi. Perché Reggio e la Calabria sono altro e lo dimostreremo anche così. Giusy continui, dunque, senza paura per la sua strada.”

Il Codacons

Esprimiamo totale sdegno ed altrettanta preoccupazione per il grave atto intimidatorio subito dal sindaco della città Giusy Caminiti. Come associazione a tutela dei diritti dei cittadini, il diritto alla sicurezza rappresenta il bisogno primario di una comunità e pertanto la nostra vicinanza al sindaco Caminiti, alla sua famiglia, che assieme a Lei avrà vissuto momenti di paura e di sgomento nell’apprendere tale grave atto che deturpa e violenta un proprio bene ma soprattutto che mira a destabilizzare la tranquillità e serenità familiare”. Con queste parole il Codacons di Reggio Calabria prende posizione sulla vicenda che ha scosso la comunità villese. “Quanto accaduto alle prime ore della sera – si legge ancora nella nota – al pari di quanto avvenuto qualche mese fa nei confronti del consigliere comunale Siclari, rappresenta sicuramente una vera escalation criminale frutto di mani ignobili che usano questi metodi barbari ed infantili per danneggiare l’intera comunità Villese, colpendo in modo grave oggi il suo massimo esponente istituzionale. Tutto ciò non è oltremodo accettabile. In tal senso appare sempre più opportuno il richiamo ad un senso di comunità che faccia attività di prevenzione a partire dal rafforzamento di azioni volte alla legalità ed al rispetto delle regole all’interno di ogni singola istituzione, di ogni forma associazionistica e attività pubblica”.