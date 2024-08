“Aunni Annari”, la seconda edizione del festival No Ponte tra musica, libri e premi

Il 24 e il 25 agosto, alla fondazione Horcynus Horca e al vicino lido, due giorni ricchi che si chiuderanno con la consegna dei No Ponte Award

MESSINA – Si terrà il 24 e il 25 agosto alla fondazione Horcynus Horca e al lido omonimo di Capo Peloro la seconda edizione di “Aunni Annari”, il festival annuale dei No Ponte. Ricco il programma della due giorni, con tante band che si esibiranno durante entrambe le serate, ma anche ospiti d’eccezione e assemblee per riunire i comitati. Il 24 agosto alle 17, a tal proposito, si terranno gli Stati Generali No Ponte, per il fare il punto della situazione prima delle mobilitazioni autunnali.

Poi tanta musica, con le esibizione dei The Golden Age (Rhoon Records) e dei The Whipped Dream (Tuma Records) dalle 21 del 24 agosto e la dj Bluemarina alle 22 del giorno dopo. E sempre domenica 25, alle 18.45, Angela Balzano, filosofa femminista autrice di “Per farla finita con la famiglia”, presenterà il suo nuovo libro “Eva Virale” insieme ad Agripunk, rifugio antispecista salito agli onori della cronaca per aver accolto la mucca Scilla dopo la storica fuga dalla nave in transito nelle acque di Messina.

Infine i No Ponte Awards, premio organizzato dal Comitato No Ponte Capo, dove verranno presentati i premiati noponte e siponte di quest’anno il 25 agosto alle 21.

PROGRAMMA AUNNI ANNARI

24 AGOSTO

16:30 Apertura

17:00 – 18:30 Stati Generali No Ponte

18:45 – 19:45 Scrivere nel territorio – Dibattito fra scrittrici e scrittori

18:45 – 19:45 Teste ben fatte o teste di ponte? – Dibattito sull’istruzione

21:00 The Golden Age (band)

21:45 The Whipped Dream (band)

25 AGOSTO

16:30 Apertura

17:00 – 18:30 Prenota il tuo miliardo

18:45 – 19:45 Mucche alla riscossa e capodogli resistenti – Intervista doppia con Angela Balzano e Agripunk

18:30 – 19:00 Spettacolo Teatrale “Pigghiulu” di Davide Pompejano con Gabriella Cacia e Davide Colnaghi

19:00 – 20:00 Le Voci della Terra – Reading no ponte

21:00 – 22:00 No Ponte Awards

22:00 Bluemarina (dj-set)