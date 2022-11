Auto in divieto intralciano la potatura sul viale S. Martino, rimosse col carroattrezzi - Tempostretto

L'ordinanza disattesa

MESSINA – Carroattrezzi in azione questa mattina sul Viale S. Martino. Incuranti dell’ordinanza e della segnaletica posta per avvisare dei lavori di potatura degli alberi, diversi automobilisti hanno lasciato l’auto parcheggiata nell’area interessata dall’intervento, ostruendo le operazioni di Messina Servizi. L’immediato intervento dei mezzi ha consentito l’esecuzione dei lavori. Per i possessori delle auto l’amara sorpresa di non trovare più il proprio mezzo dove l’avevano parcheggiato. E non solo… Sono dovuti andare a recuperarlo e pagare quanto previsto.