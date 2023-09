La macchina è affondata in una pozzanghera. Segnalate anche strade allagate a Messina

MESSINA – Caos sul viale Regina Elena mentre scoppia il temporale. Una macchina è finita con la ruota anteriore sinistra in un fosso, allo sbocco di via Olimpia. Di fatto, è affondata in una pozzanghera. Da qui il traffico bloccato.

Un cittadino segnala la strada allagata in via Felice Bisazza.