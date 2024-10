Auto pirata, muore 83enne investito a Patti

Antonino Di Nardo era stato centrato sulle strisce pedonali a metà agosto scorso. Del suo investitore non c'è ancora traccia

Il cuore di Antonino Di Nardo si è fermato ieri sera nella Rsa di San Piero Patti dove era stato trasferito dopo il lungo ricovero in ospedale. L’83enne era stato investito a Patti il 17 agosto scorso da un’auto pirata ancora non rintracciata, mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Trieste.

L’incidente a Patti

L’anziano, di Montagnareale, aveva riportato diversi e seri traumi a tibia, costole e sterno ed era rimasto ricoverato a lungo nel reparto Chirurgia toracica del Policlinico di Messina. I funerali dell’83enne si terranno domani pomeriggio nella chiesa di Santa Caterina a Montagnareale.

Automobilista pirata fantasma

I carabinieri continuano a lavorare sul caso ma fino a questo momento dell’automobilista che ha investito Antonino Di Nardo non c’è traccia. Al vaglio le immagini di video sorveglianza dell’area e i racconti dei testimoni.