Auto ribaltata a San Licandro, ferita la conducente

La donna ha perso il controllo del mezzo

Grave incidente stradale a Messina, a San Licandro, vicino alla chiesa. Un’auto si è capovolta, ribaltandosi sulla carreggiata. L’impatto ha coinvolto anche altre due auto parcheggiate lungo la via.

Sul luogo dell’accaduto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto liberare la donna intrappolata nell’abitacolo. La ferita è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale.

La Polizia Municipale, con il comandante Giovanni Giardina, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.