Auto si ribalta in galleria, com'è andata per gli occupanti - Tempostretto

Il conducente ha impattato contro una piattaforma di lavoro, dentro una galleria della A20

L’impatto violento tra un’auto e un “attrezzo” di lavoro, in un tratto dove si procede su un’unica corsia, nel cantiere perpetuo della Messina-Palermo. E’ avvenuto nel primo pomeriggio di oggi all’interno della galleria Petraro, tra gli svincoli di Brolo e Patti. Diverse le persone coinvolte ma per fortuna nessun ferito serio.

La Nissan Qashqai viaggiava in direzione Messina quando ha sbattuto contro la base di una piattaforma semovibile, in quel momento con alcuni operai a lavoro. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi e finendo contro la carreggiata laterale, ancora all’interno della galleria.

L’uomo è uscito quasi indenne dal veicolo ed è stato medicato sul posto da un’ambulanza che poi lo ha portato in ospedale per accertamenti cautelativi. Sul posto la polizia Stradale di Sant’Agata Militello, a lavoro per liberare la corsia insieme alle squadre di soccorso.