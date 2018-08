Un "corridoio" per i passeggeri degli aliscafi. Ora l'imbarco è più sicuro

Via le transenne sul ciglio della banchina Rizzo, al porto storico di Messina. Ora c'è una più stabile e ordinata barriera di new jersey, sormontati da una rete metallica alta circa 1 metro che impedirà la possibilità di sporgersi rischiando la caduta in mare.

L’accesso al “corridoio” di imbarco è stato poi regolamentato con l’installazione di due cancelli (a due ante ciascuno) attraverso i quali sarà consentito il transito solo al momento dell’imbarco e dello sbarco; ciò eviterà lo stazionamento delle persone che, nonostante tutti i possibili accorgimenti di sicurezza, può sempre presentare situazioni di rischio.

I cancelli, che permetteranno anche di separare i flussi in ingresso ed in uscita, dovranno essere presidiati dal personale delle compagnie di navigazione per assicurare l’accesso solo ai passeggeri già forniti di titolo di viaggio. Tutti gli altri utenti che accedono all’area portuale per acquistare i biglietti potranno attendere i mezzi navali nelle aree delle biglietterie e sotto le pensiline predisposte dall’Autorità Portuale.