Autostrada Messina – Catania. Riaperta la carreggiata nord a Scaletta Zanclea

Non c'è più il pericoloso doppio senso che a lungo ha preoccupato gli automobilisti

E’ stata riaperta la carreggiata in direzione Messina, sull’autostrada Messina – Catania, all’altezza di Scaletta Zanclea, che da tempo era chiusa tra il km 12,4 e il km 8,9.

Il “Consorzio Integra Società Cooperativa” e la “Effebi Società Cooperativa” hanno installato una barriera fonoassorbente per limitare l’impatto dei rumori sulle case vicine e per migliorare la sicurezza sull’autostrada.

Contestualmente è stata riaperta – seppur parzializzata – la carreggiata di valle in direzione Messina, e il traffico veicolare in direzione Catania potrà nuovamente usufruire in modo esclusivo dell’intera carreggiata di monte.

“Questo intervento – ha sottolineato il direttore generale Franco Fazio – rappresenta un primo e importante passo verso il completamento dell’opera, con significative ricadute positive sulla fluidità del traffico e sulla sicurezza stradale, in un’area da tempo interessata da criticità legate all’attuazione dei lavori. La Direzione di Autostrade Siciliane, consapevole delle ripercussioni alla viabilità locale e interurbana, ha fortemente voluto la riapertura della carreggiata lato valle in concomitanza con l’inizio della stagione estiva, periodo in cui si registra un fisiologico incremento dei volumi di traffico lungo le principali arterie autostradali siciliane. L’intervento in corso – ha concluso il direttore generale Fazio – oltre a perseguire l’adeguamento dei livelli di rumorosità entro i limiti di legge per le abitazioni adiacenti al tratto autostradale, ha consentito anche un potenziamento generale dei sistemi di sicurezza, con benefici tangibili per tutti gli utenti”.