Autostrada Messina – Palermo. Auto si ribalta a Falcone, due feriti

Incidente autonomo, l'intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti ieri sera poco dopo le 20 per un incidente stradale avvenuto sulla tratta Messina Palermo vicino lo svincolo di Falcone.

La squadra 5A, proveniente dal distaccamento di Milazzo, è giunta prontamente sul posto, con autobotte serbatoio e pick up con modulo attrezzato, constatando che l’auto, in transito verso Palermo, ha perso il controllo autonomamente.

Un vigile del fuoco libero dal servizio, in transito sul tratto autostradale interessato, ha prestato il primo soccorso, prima dell’arrivo dei colleghi, facendo uscire le due persone dall’auto, interfacciandosi anche con la sala operativa di Messina. La prima chiamata di soccorso, subito dopo l’incidente, è stata fatta dalla stessa auto. I due occupanti sono stati affidati al personale medico del 118 già sul posto.

Dopo le prime cure, conducente e passeggero sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti necessari. Sul posto polizia stradale e carro attrezzi. Dopo aver bonificato e messo in sicurezza tutta l’area interessata, i vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.