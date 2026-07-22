Autostrada Messina – Palermo. Via il restringimento sul viadotto Pietra, a Rometta

La circolazione torna a due corsie per senso di marcia nel tratto fra Rometta e Milazzo

A seguito degli esiti delle verifiche e delle valutazioni sulla sicurezza del Viadotto Pietra, ubicato al km 26+300 dell’Autostrada A20 Messina–Palermo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Rometta e Milazzo, in entrambe le direzioni di marcia, è stata accertata la piena operatività dell’opera.

Le risultanze delle attività di verifica hanno confermato l’assenza di limitazioni in ordine ai carichi ammissibili e, conseguentemente, il venir meno delle condizioni che avevano reso necessaria l’adozione delle misure di mitigazione del rischio sulla tratta interessata.

Pertanto, con decorrenza 22 luglio 2026, alle ore 14, si procederà alla rimozione delle parzializzazioni della carreggiata autostradale e delle relative restrizioni alla circolazione precedentemente istituite sul Viadotto Pietra.

A partire dalla medesima data e ora, la circolazione sul viadotto sarà ripristinata nella configurazione ordinaria, in entrambe le direzioni di marcia.