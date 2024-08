Autostrade A18 e A20, il Cas invita alla prudenza per il rischio meteo

"In caso meglio evitare gli spostamenti", suggerisce il Consorzio autostrade siciliane

Una giornata difficile ieri per le autostrade con forti piogge, frane e allagamenti. In tilt l’autostrada A18 Messina-Catania, in particolare nel tratto Roccalumera – Acireale. Per ore il transito è stato vivamente “sconsigliato”. Per le prossime 24 ore, il Cas, Consorzio autostrade siciliane, invita alla prudenza nel percorrere sempre la Messina-Catania e la A20 Messina-Palermo. Il rischio meteo rimane alto e in caso “meglio rimandare gli spostamenti”.

Intanto, è diventato virale un video girato da un utente in cui si evidenziano forti allagamenti nella zona della nuova galleria di Letojanni. Una situazione che lascia trasparire problematiche nel sistema di canalizzazione delle acque meteoriche e che impone quindi una celere verifica da parte del Cas non appena le condizioni meteo lo permetteranno.