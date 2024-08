Forti piogge e allagamenti sulla A18, il Cas: “Transito provvisoriamente sconsigliato”

Traffico in tilt e rallentamenti. Impraticabile lo svincolo di Fiumefreddo in direzione Catania. Allagato il tratto della galleria di Letojanni

Le forti piogge di questo pomeriggio hanno mandato in tilt l’autostrada A18 Messina-Catania, in particolare nel tratto Roccalumera – Acireale dove si sono registrati e si continuano registrare allagamenti e disagi. Il Cas, a causa di “condizioni meteo avverse di notevole intensità”, sconsiglia provvisoriamente il transito sulla tratta autostradale A18 Messina-Catania. “Sono possibili rallentamenti per le forti piogge”, si legge in un messaggio diffuso sui canali social di Autostrade Siciliane alle ore 18.30. Intanto, proprio a causa di un allagamento è attualmente interdetto al traffico l’ingresso allo svincolo di Fiumefreddo in direzione Catania. Lunghe code si registrano in numerosi punti dell’autostrada.

Intanto, è diventato virale un video girato da un utente in cui si evidenziano forti allagamenti nella zona della nuova galleria di Letojanni. Una situazione che lascia trasparire problematiche nel sistema di canalizzazione delle acque meteoriche e che impone quindi una celere verifica da parte del Cas non appena le condizioni meteo lo permetteranno.