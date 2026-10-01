Autostrade Siciliane, stretta sui cantieri. Scattano limitazioni su A 18 e A 20, ecco dove

La mappa delle ultime parzializzazioni e dei doppi sensi di circolazione attivi

Il futuro del Consorzio per le Autostrade Siciliane resta al centro di un acceso dibattito politico e istituzionale, segnato dal recente confronto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana sulle criticità strutturali e finanziarie della rete. Ma al di là del tavolo politico e del nodo sui fondi e sui progetti da validare, la gestione quotidiana della viabilità impone una serie massiccia di interventi urgenti sul campo.

Con le recenti disposizioni della Direzione Generale, il Cas ha avviato un piano di cantieri che ridisegna la circolazione su diverse tratte delle autostrade.

Chi viaggia sull’A/20 tra Messina e Palermo dovrà mettere in conto rallentamenti a causa di una serie di cantieri itineranti. Dallo scorso 21 settembre e fino al 31 dicembre 2026, infatti, l’intera tratta compresa tra la barriera di Messina Sud e il bivio di Buonfornello (in entrambe le direzioni) è interessata da interventi che comportano la parzializzazione della carreggiata: a seconda dei tratti di volta in volta coinvolti, si alternano la chiusura delle corsie di marcia, di sorpasso o di emergenza. Per motivi di sicurezza, nei punti interessati dai lavori vige un limite di velocità ridotto a 60 km/h (che scende a 40 km/h sulle rampe degli svincoli) e il divieto di sorpasso.

Sempre sulla A/20, nel tratto compreso tra il km 177+176 e il km 175+074 in direzione Messina, vige la chiusura della carreggiata di monte con conseguente istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata di valle fino al 31 ottobre 2026 per consentire la riqualificazione dei sistemi di sicurezza e delle barriere.

Sul fronte dell’autostrada A/18 Messina-Catania, le disposizioni interessano diverse tratte. Per permettere i lavori di manutenzione urgente all’interno delle gallerie, a partire dall’1 ottobre e fino al 28 novembre 2026 è chiusa la carreggiata di monte in direzione Catania tra il km 8+900 e il km 12+368, con traffico deviato a doppio senso nella carreggiata opposta. Inoltre, lungo l’intera tratta compresa tra il km 0+000 e il km 76+860 in entrambe le direzioni, dal 2 ottobre 2026 e fino al 28 marzo 2027 sono operative parzializzazioni della carreggiata con chiusura alternata delle corsie per il ripristino delle barriere incidentate. Infine, per l’intervento di rimozione e installazione dei nuovi impianti Sos tra il km 0+000 e il km 110+435 della A/18 e sulla A/20, le limitazioni alla circolazione con parzializzazione delle corsie proseguiranno fino al 31 dicembre 2026.

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