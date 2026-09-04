Autovelox a Messina, “il Comune dica quanti sono conformi e quante multe sono state emesse”

Il capogruppo della Lega Cosimo Oteri chiede chiarezza sul funzionamento dei rilevatori di velocità installati sul territorio comunale

MESSINA – “Sul funzionamento e la legittimità degli autovelox installati dal Comune di Messina, vogliamo chiarezza. Non mettiamo in discussione la sicurezza stradale, chiediamo semplicemente che venga garantita nel pieno rispetto delle regole e dei diritti dei cittadini”. Lo afferma Cosimo Oteri, capogruppo della Lega al Comune di Messina

“L’Amministrazione comunale dia spiegazioni chiare sullo stato di conformità degli autovelox presenti sul territorio cittadino – continua Oteri – alla luce della nuova disciplina entrata in vigore nel luglio 2026. Vogliamo sapere inoltre quante sanzioni siano state elevate da ciascun dispositivo negli ultimi tre anni e quale sia stato l’ammontare complessivo delle somme incassate, oltre che avere contezza della documentazione relativa ad approvazione, omologazione, taratura e verifiche periodiche”.

Il capogruppo della Lega al Comune aggiunge che “migliaia di cittadini hanno ricevuto una sanzione e, in molti casi, hanno scelto di pagare immediatamente per usufruire dello sconto previsto dalla legge, evitando il rischio di ulteriori costi. “È quindi doveroso fare piena chiarezza sulla regolarità degli strumenti utilizzati. Non stiamo dicendo che gli autovelox siano illegittimi. Stiamo chiedendo al Comune di dimostrare, con documenti e dati, che tutti quelli utilizzati a Messina siano conformi alla normativa vigente. È una richiesta di trasparenza, non una battaglia contro la sicurezza stradale”, conclude Cosimo Oteri.