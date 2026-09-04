 Incendio comprensorio taorminese, "Ora massima attenzione alla messa in sicurezza del territorio"

Incendio comprensorio taorminese, “Ora massima attenzione alla messa in sicurezza del territorio”

Redazione

Incendio comprensorio taorminese, “Ora massima attenzione alla messa in sicurezza del territorio”

venerdì 04 Settembre 2026 - 08:30

Il deputato regionale Calogero Leanza ha effettuato un sopralluogo nelle aree colpite: "Occorre lavorare sulla prevenzione"

LETOJANNI – Sopralluogo del deputato regionale Calogero Leanza nelle aree di Letojanni interessate dal grave incendio che negli ultimi giorni ha colpito le colline sovrastanti il centro abitato, mettendo a rischio abitazioni e causando pesanti danni al patrimonio ambientale. Leanza ha incontrato sul territorio il maresciallo dei Carabinieri di Letojanni, il consigliere comunale Emanuele Savoca e l’assessore comunale Mariateresa Rammi, per fare il punto sulla situazione e sulle esigenze della comunità.

“Sono stati giorni estremamente difficili per Letojanni. Voglio esprimere la mia vicinanza ai cittadini e alle famiglie che hanno vissuto ore di forte apprensione e ringraziare tutti coloro che, con grande professionalità e sacrificio, hanno operato e continuano a operare per difendere le persone e il territorio”, ha dichiarato Leanza.

“Il mio ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, alla Protezione Civile, ai Carabinieri, alle Forze dell’Ordine, all’amministrazione comunale e ai volontari. La capacità di intervento e la presenza costante sul territorio sono state fondamentali nelle fasi più critiche dell’emergenza”, ha aggiunto.

Il deputato regionale sottolinea adesso la necessità di concentrarsi sulla completa bonifica delle aree interessate, sulla ricognizione dei danni e sulla prevenzione di nuovi incendi: “Non possiamo limitarci a intervenire durante l’emergenza. Occorre lavorare sulla prevenzione, sulla manutenzione del territorio e su strumenti sempre più efficaci di controllo delle aree maggiormente esposte. Seguirò personalmente, anche a livello regionale, ogni iniziativa utile a sostenere Letojanni, Taormina e il comprensorio dopo quanto accaduto”.

“La tutela del nostro territorio – ha concluso Leanza – significa intervenire per tempo con mezzi efficaci per prevenire danni alle nostre comunità, abitazioni, attività economiche e ad un patrimonio naturalistico che non possiamo permetterci di perdere”.

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