Case Gialle di Bordonaro, Messina Servizi rimuove 15 tonnellate di rifiuti

Intervento di bonifica straordinario per la rimozione di ingombranti, legno e apparecchiature elettriche. L'azienda invita al rispetto delle regole e richiama le pesanti sanzioni previste

Nuovo intervento di bonifica straordinaria alle Case Gialle di Bordonaro, dove gli operatori di Messina Servizi sono dovuti intervenire per ripulire l’area dalle discariche abusive formatesi nelle ultime settimane. A darne notizia è la stessa azienda cittadina, che fa il punto sulle enormi quantità di materiale rimosso dalla zona.

I numeri dell’intervento a Bordonaro

«Oggi siamo intervenuti ancora una volta a Bordonaro, Case Gialle. Abbiamo rimosso 9.440 kg di ingombranti, 4.700 kg di legno e 900 kg di Raee. In totale, oltre 15 tonnellate di rifiuti abbandonati per strada», spiegano da Messinaservizi Bene Comune.

Una situazione che rischia di ripetersi costantemente e che solleva forti perplessità sulla tenuta del decoro urbano nel quartiere: «Le immagini del prima e del dopo parlano da sole, ma una cosa va detta con estrema chiarezza: questa zona viene bonificata regolarmente e puntualmente qualcuno torna a trasformarla in una discarica. Continueremo a intervenire ogni volta che sarà necessario, ma attribuire a chi raccoglie e rimuove i rifiuti la responsabilità delle discariche create da chi li abbandona vuol dire ignorare il vero problema: l’illegalità di chi sporca deliberatamente il territorio. E il prezzo di questi comportamenti lo paga tutta la città».

L’impatto sui servizi e il costo per la collettività

L’accumulo illecito di spazzatura comporta conseguenze dirette sull’organizzazione del lavoro e sulla gestione dei mezzi comunali in tutta la città.

«Bonifiche di queste dimensioni richiedono uomini e donne, mezzi e risorse che vengono distolti dalle attività ordinarie programmate per tornare negli stessi luoghi a rimuovere ciò che qualcuno ha deciso illegalmente di abbandonare», sottolineano dall’azienda.

I controlli della Polizia Municipale e le sanzioni per i trasgressori

Dall’amministrazione e dai vertici della società viene ribadita la linea del rigore contro chi viola la legge sul corretto smaltimento.

«Sul territorio il presidio continua e sarà sempre più capillare. La Polizia Municipale porta avanti i controlli, le fototrappole sono attive e le verifiche proseguono», ricordano i responsabili. «Ricordiamo a chi continua ad abbandonare rifiuti che oggi le conseguenze sono molto più pesanti, sono previste ammende fino a 18.000 euro e, quando viene utilizzato un veicolo, anche la sospensione della patente da 4 a 6 mesi. Per titolari di imprese e responsabili di enti, nei casi previsti dalla legge, può scattare anche l’arresto. Su questo la linea è chiara, lo abbiamo già detto: tolleranza zero».

La nota si chiude con una riflessione sulle ripercussioni incrociate per la cittadinanza: «Chi abbandona rifiuti non danneggia soltanto il territorio, vanifica il lavoro dei nostri operatori e sottrae tempo, mezzi e risorse ai servizi che ogni giorno devono essere garantiti in tutta la città. Anche oggi un’area trasformata in discarica è stata nuovamente bonificata. Quanto durerà questa volta?».