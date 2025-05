Aveva 12 grammi di cocaina in casa, arrestato 62enne

I carabinieri hanno inoltre denunciato 13 persone a Camaro per furto di energia elettrica

Messina – Ha 62 anni e qualche precedente alle spalle il messinese sorpreso dai carabinieri con la droga in casa. Quando i militari hanno bussato alla sua porta ha cercato di disfarsi, inutilmente, di 12 grammi di cocaina. Controllato l’appartamento, gli uomini della compagnia Messina Centro hanno trovato un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e la somma in denaro di 450 euro, in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Per lui sono scattate le manette.

L’arresto è stato effettuato nell’ambito di una serie di controlli a tappetto predisposti dalla Compagnia e che hanno portato alla denuncia di un altro pusher mentre 8 giovani sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori.

A Camaro inoltre gli uomini dell’Arma hanno denunciato 13 persone per furto di energia elettrica.