Avis Messina, ad agosto record di sangue donato: numeri in crescita in tutto il 2024

Il presidente Buttà lancia l'appello: "Venite a donare, è un gesto d'amore". Il numero di sacche raccolte nel 2023 può essere superato

MESSINA – Con 480 sacche di sangue, l’Avis di Messina ha fatto registrare il proprio record mensile del 2024, proprio nel mese storicamente più “difficile”, quello di agosto. Un risultato importante per l’associazione ma soprattutto per la città, che deve fare i conti con una carenza di sangue atavica e un’autosufficienza sempre difficile da raggiungere.

I dati

I dati, però, stavolta lasciano ben sperare. Nel solo mese d’agosto sono state effettuate 480 donazioni, contro le 341 dell’anno precedente. Statistiche alla mano, soltanto in 3 dei 9 mesi del 2024 già trascorsi l’Avis ha avuto meno donazioni rispetto allo stesso periodo del 2023. I dati parlano chiaro: a gennaio sono state 382 le donazioni del 2024 contro le 319 del 2023; a febbraio 419 contro 338; a marzo 385 contro 370; ad aprile 340 contro 353; a maggio 377 contro 417; a giugno 438 contro 387; a luglio 344 contro 267; ad agosto le già citate 480 contro 341; e infine a settembre 408 contro 447. Solo ad aprile, maggio e settembre si è andati in negativo.

Buttà: “Da anni i numeri continuano a crescere”

Il presidente messinese Basilio Buttà ha spiegato: “Come ormai avviene da un paio d’anni a questa parte, l’Avis comunale di Messina continua a crescere nei numeri, sia per quanto riguarda i donatori ma soprattutto nelle donazioni. Paragonando i dati a quelli dello scorso anno, nei primi 9 mesi del 2024 abbiamo raccolto ben 334 sacche in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Quello che ci guida è l’obiettivo che ci siamo dati: raggiungere entro qualche anno la tanto agognata autosufficienza per la nostra città”.

L’autosufficienza non è un obiettivo facile da raggiungere in una città grande come Messina, ma i risultati lasciano ben sperare. Buttà ha proseguito: “Quest’anno abbiamo ottenuto un risultato mai raggiunto finora: ad agosto, mese particolarmente critico per quanto riguarda la raccolta di sangue, abbiamo raccolto ben 480 sacche, superando le raccolte ottenute in qualsiasi altro mese dell’anno da sempre. Un record che ci dà molta soddisfazione ma che non ci permette di abbassare la guardia in quanto la necessità di sangue permane “.

L’appello ai donatori

Il presidente ha voluto comunque ringraziare “tutti i donatori che rispondono sempre con entusiasmo ad ogni nostra chiamata e che ci hanno permesso di raggiungere questi risultati, ma ricordo a tutti che ciò non è ancora sufficiente. Serve un ulteriore sforzo da parte di tutti i cittadini maggiorenni che ne hanno la possibilità, di avvicinarsi alla donazione del sangue”. Da qui l’appello: “Chiedo a tutti di venire presso la nostra sede sita in via Ghibellina, 150 (vicino la casa dello studente) dal lunedì al sabato e la prima domenica di ogni mese, dalle 7 alle 11 per effettuare un gesto d’amore nei confronti del prossimo: donare il proprio sangue per chi ne ha necessità. E ricordo anche che i nostri donatori possono usufruire di una serie di servizi che l’Avis mette loro a disposizione gratuitamente, tra cui le visite urologiche e dermatologiche gratuite svolte direttamente presso il nostro centro”.

In totale nel 2023, secondo i dati forniti a Tempostretto da Avis Messina, sono state raccolte 4410 sacche di sangue. A fine settembre 2024, invece, il numero è di 3573. In tre mesi bisognerà almeno 837 sacche per pareggiare i conti, quindi chiudere l’anno con un saldo positivo è tutt’altro che un miraggio.