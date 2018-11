Aste giudiziarie su Tempostretto, 29 nuovi inviti a partecipare alle gare

CP 11/12

MESSINA, S.S. 114 Km 6,200, all’interno del Centro Commerciale Tremestieri - Lotto 3: locale commerciale superficie catastale mq 977. L’immobile si trova in prossimità del Cinema UCI Messina. Locato. Prezzo Euro 590.000,00. Offerta minima Euro 442.500,00. Lotto 4: locale commerciale superficie catastale mq 61,50. L’immobile si trova in prossimità del Cinema UCI Messina 2. Locato. Prezzo Euro 35.000,00. Offerta minima Euro 26.500,00. Lotto 6: locale commerciale superficie catastale mq 41,00. L’immobile si trova in prossimità del Cinema UCI Messina. Locato. Prezzo Euro 23.000,00. Offerta minima Euro 17.250,00. Lotto 9: locale commerciale superficie catastale mq 70,00. L’immobile si trova in prossimità degli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. Libero. Prezzo Euro 39.000,00. Offerta minima Euro 29.250,00. Lotto 10: locale commerciale superficie catastale mq 54,00. L’immobile si trova in prossimità degli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. Libero. Prezzo Euro 31.000,00. Offerta minima Euro 23.250,00. Lotto 11: locale commerciale superficie catastale mq 79,00. L’immobile si trova in prossimità degli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. Libero. Prezzo Euro 45.000,00. Offerta minima Euro 33.750,00. Lotto 12: locale commerciale superficie catastale mq 189,00. L’immobile si trova in prossimità degli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. Libero. Prezzo Euro 105.000,00. Offerta minima Euro 78.750,00. Lotto 13: locale destinato ad Uffici superficie catastale mq 130,00. L’immobile si trova in prossimità degli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. Locato. Prezzo Euro 55.000,00. Offerta minima Euro 41.250,00. Lotto 14: locale commerciale destinato a ristorazione superficie catastale mq 1.178,00. L’immobile corrisponde agli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. Locato. Prezzo Euro 590.000,00. Offerta minima Euro 442.500,00 VENDITA SENZA INCANTO 18.01.2019 ore 16:00 presso lo studio del delegato in Messina via Felice Bisazza n. 20. G.D. Dott.ssa Bisignano. Liquidatore giudiziale Avv. Fabrizio Donato tel. 090.8969448 – 340.9127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

VENDITA TELEMATICA n. 349850

TRIBUNALE DI MESSINA

Fallimento n. 9/2016 R.G.F.

VENDITA TELEMATICA BENE IMMATERIALE, consistente nella testata giornalistica denominata CENTONOVE, già edita da Kimon Cooperativa di Giornalisti e di proprietà della stessa società oggi fallita. Prezzo Euro 93.085,12 oltre IVA. Cauzione 10%. Offerta minima Euro 69.813,84. Rilanci minimi di Euro 1.000,00. L’asta si aprirà il 14.01.2019 ore 12:00 e terminerà il 29.01.2019 ore 12:00. Eventuale seconda vendita il 29.01.2019 ore 12:00 e terminerà 13.02.2019 ore 12:00. Eventuale terza vendita il 13.02.2019 ore 12:00 e terminerà 28.02.2019 ore 12:00. Versamento saldo 90 giorni in caso di esito negativo, ulteriori due tentativi di vendita con ribasso del 10%. Per qualunque informazione e per richiedere copia integrale del bando di vendita rivolgersi al sottoscritto Curatore: Avv. Achille Parisi, con studio in Messina Piazza Cairoli 65; e-mail parisi.achille@tiscali.it - (PEC): parisi.achille@pec.giuffre.it; tel. e fax +39 090-672719 - cellulare 333-6069201.

R.F. 24/15

TRIBUNALE DI MESSINA

Il G.D. ordina la vendita a mezzo Commissionario Edicom Servizi S.r.L. dei seguenti beni:

Lotto 1: Pressatrice soffiatrice. Prezzo base Euro 2.500,00

Lotto 2: Riempitrice. Prezzo base Euro 4.000,00

Lotto 3: Preformatrice. Prezzo base Euro 1.400,00

Lotto 4: Quadro elettrico di comando. Prezzo base Euro 770,00

Lotto 5: Macchina preformatrice. Prezzo base Euro 3.500,00

Lotto 6: Macchina debatterizzatrice. Prezzo base Euro 750,00

Lotto 7: Pompa elettromeccanica. Prezzo base Euro 2.250,00

Lotto 8: Etichettatrice elettromeccanica. Prezzo base Euro 1.500,00

Lotto 9: Macchina pressatrice soffiatrice. Prezzo base Euro 2.500,00

Lotto 10:Macchina soffiatrice. Prezzo base euro 3.000,00

Lotto 11: Macchina fardellatrice. Prezzo base Euro 2.250,00

Lotto 12: Macchina lavatrice. Prezzo base Euro 2.100,00

Lotto 13: Macchina preformatrice. Prezzo base Euro 3.500,00

Lotto 14: Macchina preformatrice. Prezzo base Euro 3.000,00

Lotto 15: Nastro trasportatore. Prezzo base Euro 1.000,00

Lotto 16:Macchina sigillatrice. Prezzo base Euro 750,00

Lotto 17: Parte complementare alla macchina riempitrice. Prezzo base Euro 2.500,00

Lotto 18: Nastro trasportatore. Prezzo base Euro 500,00

Lotto 19: Carrello elevatore elettrico. Prezzo base Euro 4.125,00

Lotto 20: Macchina fotocopiatrice multifunzione. Prezzo base Euro 360,00

Lotto 21: Macchina essiccatrice. Prezzo base Euro 1.050,00

Lotto 22: Depuratore. Prezzo base Euro 1.200,00

Lotto 23: Scaffalatura in carpenteria acciaio. Prezzo base Euro 525,00

Lotto 24: Mobile archivio basso. Prezzo base Euro 455,00

Lotto 25: Armadio archivio. Prezzo base Euro 455,00

Lotto 26: Mobile contenitore con scaffale; n. 2 scrivanie reception angolari; n. 3 scrivanie; mobile contenitore. Prezzo base Euro 1.225,00

Il Commissionario procederà alla vendita per ciascun lotto, mediante gara telematica accessibile dal sito web www.astemobili.it della durata di quindici giorni a decorrere dal 31/12/2018 ore 09:00

Il Commissionario procede alla vendita previo incasso dell’intero prezzo a favore di chi alla scadenza della gara telematica risulta avere effettuato l’offerta maggiore.

In mancanza di offerte il Commissionario fisserà nuovi esperimenti di vendita. Ulteriori eventuali esperimenti il 15/01/19; 30/01/19; 14/02/19

I beni vengono venduti come visti e piaciuti senza pertanto alcuna garanzia sulla loro funzionalità o possibilità di recesso da parte dell’acquirente insoddisfatto.

Il Curatore Fallimentare non è responsabile della mancata o parziale corrispondenza delle descrizioni dei lotti presenti in asta e declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni ed imprecisioni nelle foto, nelle descrizioni, nelle quantità ed in ogni altro dettaglio indicato nel lotto; per questo motivo la visione del lotto è fortemente raccomandata in modo da verificare la reale condizione dei beni in asta. Oneri fiscali successivi alla vendita (IVA, Cancellazione Sentenzadi Fallimento, Tassa di registro, Imposta di bollo, Cancellazione eventuale Ipoteca) a carico dell'acquirente, se non diversamente disposto dal G.D. ai sensi degli articoli 107‐108 L.F.

Tutte le vendite effettuate tramite lo svolgimento delle aste su www.astemobili.it e www.doauction.com sono soggette alle prescrizioni della legge fallimentare relative alle vendite forzate.

Si ricorda infine che il saldo prezzo deve essere corrisposto entro e non oltre il decimo giorno dalla data di aggiudicazione dell'asta, pena la decadenza dall'aggiudicazione e perdita della cauzione versata in favore della curatela fallimentare.

Per maggiori info contattare il Curatore Fallimentare Avv. Massimo Mastroeni - Tel. 090.713789–Cell. 328.2378676 - Pec avv.massimo.mastroeni@pec.giuffre.it - Email massimo.mastroeni@tiscali.it. Per ulteriori dettagli consultare i siti www.astemobili.it ; www.asteannunci.it ; www.asteavvisi.it ; www.tribunale.messina.it

RGF 37/14

In Messina, Via Luciano Manara n. 70/72 - Lotto Unico: Bottega con due aperture sita in un fabbricato la cui epoca di costruzione risulta antecedente al 1942.Sup. lorda complessiva di mq 85,2 oltre un cortile di pertinenza di circa mq 2,75. Prezzo base Euro 206.159,00. Offerta minima Euro 154.619,25. Rilancio minimo Euro 6.000,00. VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA’ SINCRONA MISTA 24.01.2019 ore 11,00 presso la sala d'aste della società Edicom Servizi srl in Messina via Solferino n.29. G.D. Dott.ssa Bisignano. Curatore Fallimentare Avv. Antonio Arena 090.711157-718242, a.arena@studiolegalearena.com, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 4/11

MESSINA – Villaggio Camaro Superiore, Via Poeta 21 – LOTTO 1: Fabbricato a 3 elev. f.t., collegate tra loro da una scala interna, sup. lorda tot. mq 78; composto da 1 vano per ogni piano oltre accessori. Prezzo base Euro 45.000,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00. MILAZZO - Corso Tukory, Complesso Verde Mare - LOTTO 2: Nuda proprietà appartamento civile abitazione p.quarto, sc. A, pal. 1, int. 13, sup. tot. mq 151,57, esclusi accessori, composto da ampio ingresso, salone doppio, 3 camere ed accessori. Nuda proprietà box auto singolo mq 39. Prezzo base Euro 64.800,00. Rilancio minimo Euro 2.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 29.01.2019 ore 16,30 presso APEIM. G.E. Dott. Maffa. Prof. delegato e Custode Avv. Nunziata Giuffrida 090/6783616 – 338/2304044, per info e visita immobili.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 28/14

In Spadafora Via Verdesca - Lotto Unico: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento della superficie di 96,24 mq circa. L’appartamento insiste nella scala B e posto al piano 1° (di progetto) 2° (nella realtà) ed è composto da zona giorno, con salone e cucina più vicini all'ingresso e zona notte con camere, bagno e ripostiglio. Prezzo base Euro 46.342,00. Rilancio minimo Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 18.01.2019 ore 9:30 presso studio del professionista delegato in Messina via Maffei n. 5. G.E. Dr.ssa Bisignano. Prof. delegato Avv. Sebastiano Mazzei (tel 090.717218), per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 32/12

In Messina frazione Tono Strada Statale 113 km 17+400 - Lotto Unico: appartamento e lastrico solare condominio Iris facente parte di un fabbricato a 2 elevazioni f.t. L'appartamento si trova al piano secondo, contraddistinto con il numero interno 8, ed è composto da soggiorno, angolo cottura, tre stanze da letto e bagno. Il lastrico solare si raggiunge dal balcone principale mediante una scala a chiocciola. PREZZO BASE Euro 83.000,00. Offerta minima Euro 62.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 30.01.2019 ore 16,00 presso studio del delegato in Messina Strada S. Giacomo 19 is. 313. G. E. Dr. Madia. Professionista Delegato e Custode Avv. Ennio Sammartano 090672824, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 107/15

In Messina frazione Contesse via 19/C, Scala F int. 41 Villaggio CEP Contesse- Lotto Unico: appartamento composto da: soggiorno, cucina, letto matrimoniale, camera, disimpegno, wc, corridoio, n.1 balcone, corte di pertinenza. L'appartamento posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva compresi accessori pari a mq 107,66. Prezzo base Euro 49.600,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 17.01.2019 ore 16,30 presso studio del delegato in Messina Via Del Vespro n.43. G. E. Dr. Maffa. Professionista delegato Avv. Gaetano Urzì tel. 0902401735 – 3932730266, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 110/17

In Messina, Via U. Bonino n. 1, in prossimità dell’impianto sportivo Celeste - Lotto Unico: ampio appartamento destinato ad uffici consistenza pari a 13 vani catastali. L’appartamento è costituito da ampio ingresso-androne e disimpegno al p.t. e vari locali wc al primo piano. L’ingresso principale prospetta su via Bonino così come parte dei vani al piano primo, l’accesso al suddetto piano è garantito da scala interna. Non vi è presenza di ascensore. Prezzo base Euro 337.500,00. Offerta minima Euro 253.125,00. Rilancio minimo Euro 10.000,00. VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA’ SINCRONA MISTA 23.01.2019 ore 15,00 presso la sede della società Ediservice srl in Messina via Solferino n.29. G.E. Dr. Maffa. Prof. delegato e Custode Avv. Francesco D’Arrigo 3779922132, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 112/08

MESSINA – Via Ducezio, 13/15 – Complesso Residence 74 - LOTTO UNICO: Usufrutto di appartamento p. I edificio C, scala H, con terrazzo, sup. lorda tot. mq 190 ca, ingresso, n. 4 vani ed accessori. Occupato, il titolare del diritto di usufrutto ha compiuto 86 anni. Prezzo base Euro 44.637,50. Offerta minima Euro 33.478,12. Rilancio minimo Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 24.01.2019 ore 12.00 presso A.L.P.E.F. G.E. Dott. Madia. Prof. Delegato e Custode Avv. Attilio De Gregorio tel. 090/6413095- 328/7377354, per info e visita dell’immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 112/13

MESSINA – Via Nazionale 200 Pal. A/2, Condominio Mimosa, Vill. Santa Margherita Marina - Lotto 1: Bene A) appartamento mq 145,50, p. primo, composto da ingresso, cucina, soggiorno, wc, ripostiglio, due camere e due balconi. Bene B) Vano deposito sito a piano terra nella tessa palazzina, accessorio dell’appartamento. L’appartamento gode di una servitù di posteggio. Prezzo base Euro 103.000,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 29.01.2019 ore 11:00 presso APEIM. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista delegato e Custode Dott.ssa Francesca La Torre tel. 090.6783616 – 3486515598 per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 113/10

FRANCAVILLA DI SICILIA – C.daGhiritina – LOTTO 1: Terreno artigianale- agricolo, superficie piana di forma trapezoidale di circa 1015 mq, incolto e recintato con paletti in ferro e rete metallica. Prezzo base Euro 68.000,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. Lotto 2: Terreno artigianale- agricolo, superficie piana di forma trapezoidale di circa 1090 mq, incolto e recintato con paletti in ferro e rete metallica. Prezzo base Euro 45.000,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 23.01.2019 ore 16,30 presso lo Studio Notarile Zuccarello Marcolini, in Messina Via Nino Bixio, 89. G.E. Dr. Maffa. Notaio delegato dr. Andrea Zuccarello Marcolini, tel. 090/9148111- 090/9148222- 347/7733507 Avv. Fabrizio Ferraro, per info e visita immobili. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 115/15

MESSINA, Via Acqualadrone, frazione Acqualadrone, quartiere Centro – Lotto Unico: appartamento della superficie commerciale di mq 84,31. L’unità immobiliare fa parte dell’edificio realizzato nel 1999 ed è posta al p.t./ primo, scala B, altezza interna m. 2,70 ed è composto da un ingresso che, tramite un corridoio di disimpegno, permette l’accesso ai vani ed ai servizi. PREZZO BASE Euro 83.840,00. Offerta minima Euro 62.880,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.01.2019 ore 12,00 presso studio del delegato in Messina Via Mamertini 17. G.E. Dr.ssa Bisignano. Professionista Delegato e Custode Avv. Maria Garzo 335/5790479, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 125/16

In Messina, Via Ogliastri, n. 42/A, frazione Giostra, quartiere Giostra – Lotto Unico: negozio della superficie commerciale di 29 mq. L’unità immobiliare, posta al p.t., sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 29 ed ha altezza interna pari a m 3,00. PREZZO BASE Euro 26.500,00. Offerta minima: Euro 19.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 12.02.2019 ore 15,30 presso il Tribunale di Messina. G. E. Dr. Maffa. Professionista Delegato e Custode Avv. Michele Brancato 347/0797405, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 174/08

Rometta Marea, via Pirandello 11 (già via Ranocchiaro) - LOTTO UNICO: immobile a piano cantinato adibito ad ufficio della superficie di mq 300 circa costituito da tre vani, doppi servizi, due ripostigli, consistenza vani 11. Prezzo base Euro 52.312,50. Offerta minima Euro 39.234,37. Rilancio minimo Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 24.01.2019 ore 12.00 presso A.L.P.E.F. G.E. Dott. Madia. Prof. Delegato e Custode Avv. Attilio De Gregorio tel. 090/6413095- 328/7377354, per info e visita dell’immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 182/08+68/13

MESSINA – Via S. Jachiddu (o strada comunale Tremonti), Complesso Nomadelfia – LOTTO UNICO: A) Proprietà superficiaria per la quota di 1/1 di box singolo, corpo C, int. 3, p.terra, sup. lorda tot. mq 41,50, oltre cortile annesso mq 21,75. B) Proprietà superficiaria per la quota di 1/1 di appartamento p.T-1-2, sup. lorda tot. mq 168,30, oltre balconi, cortile a livello del p. primo e sottotetto. Prezzo base Euro 161.500,00. Rilancio minimo Euro 6.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 06.02.2019 ore 16:15 presso studio del delegato in Messina Via Belvedere n. 5. G.E. Dr.ssa Bisignano. Prof. delegato e Custode Avv. Giovanni Bonanno 090/6406701, per info e visita immobili.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 182/16

Torregrotta (ME), via Salvo D’Acquisto n. 1- Lotto 1: locale deposito posto al piano terzo (sottotetto)di una palazzina a tre elevazioni f.t. composto da ingresso, due vani, un wc e un lastrico solare parzialmente coperto da tettoia. Complessivamente 80 mq circa. Prezzo base Euro 32.470,00. Offerta minima Euro 24.352,50. Rilancio minimo Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 22.01.2019 ore 09,00 presso studio del delegato Messina Via Francesco Faranda n. 2. G.E. Dr. Madia. Professionista delegato e Custode Avv. Donatella Cuomo tel. 377/9922132, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 183/11

MESSINA, Frazione Tremonti, Via Tremonti, 1 – LOTTO 1: Appartamento p.primo, composto da ingresso, disimpegno, bagno, ripostiglio, cucina, 2 camere, salone, terrazza e cortile. Difformità rispetto alla planimetria catastale: mq 15 di terrazza chiusa con parapetto in muratura e vetrata sovrastante e annessi al salone e mq 17 di cortile chiuso con struttura metallica; sup. lorda tot. mq 151. Prezzo base Euro 65.250,00. Offerta minima Euro 48.937,50. Rilancio minimo Euro 2.000,00. LOTTO 2: Quota complessiva di 1000/1000 formata (ai fini della vendita all'intero) da due quote indivise di 500/1000 per ciascuna (ed in perizia individuati come lotto 2 e 3) relativamente ad appartamento p.primo, composto da ingresso, studio, disimpegno, cucina, 2 bagni, camera, salone e terrazzo; sup. lorda tot. mq 150. Prezzo base Euro 75.000,00. Offerta minima Euro 56.250,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 30.01.2019 ore 10.30 avanti al professionista delegato in Messina via Romagnosi n. 42. G.E. Dr.ssa Bisignano. Prof. delegato Avv. Daniele Passaro 3779922132 per info, Custode Avv. Turiaco Tiziana tel. 090/2923702 per visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 203/11

MESSINA, Villaggio Giostra, via Michelangelo Rizzo, n. 1, Traversa Quarta, pal. A, is. 9, piano primo interno 6 - LOTTO UNICO: appartamento per civile abitazione composto da un vano cucina-soggiorno, una camera da letto, un piccolo wc e due ripostigli, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 50,49. Prezzo base Euro 25.568,00. Offerta minima Euro 19.176,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 30.01.2019 ore 12,00 presso lo studio del Delegato in Messina via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dr.ssa Bisignano. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Mariagrazia Molonè tel. 0909021546 - 3888334708, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 229/07

MESSINA – VIA BONSIGNORE S.N.C. (angolo Via Consolare Valeria): Lotto 1 – Appartamento di tipo popolare al piano primo, interno n. 3, composto da due vani, disimpegno, cucina, bagno, oltre balcone esterno, balcone interno e terrazzino interno (condiviso) di pertinenza, per una superficie lorda complessiva di mq. 93 circa. L’unità immobiliare risulta attualmente occupata in forza di titolo non opponibile alla presente procedura. Prezzo base: Euro 73.140,00. (Offerta minima Euro 54.855,00). Lotto 2 – Bottega al piano terra, composta da un unico ampio ambiente, per una superficie lorda complessiva di mq. 93 circa. L’unità immobiliare risulta libera. Prezzo base: Euro 36.720,00. (Offerta minima Euro 27.540,00). MESSINA – VILLAGGIO RODIA – VIA LUNGOMARE – CPL. “FORZA 7”: Lotto 3 – Appartamento (interno 4) con sovrastante lastrico solare posto ai piani primo e secondo, composto, al piano primo, da ingresso-disimpegno, ripostiglio, bagno, due camere e balcone di pertinenza; al piano secondo, da ampio vano-soggiorno con angolo cottura, bagno dotato di anti-wc, balcone e terrazzo a livello di pertinenza, oltre posto auto scoperto su area condominiale. L’unità immobiliare risulta libera. Prezzo base: Euro 98.493,75. (Offerta minima Euro 73.870,31). Lotto 4 – Appartamento (interno 19) con sovrastante lastrico solare posto al piano secondo, composto da ampio vano-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno, balconi e loggia di pertinenza, oltre posto auto scoperto su area condominiale. L’unità immobiliare risulta libera. Prezzo base: Euro 76.404,75. (Offerta minima Euro 57.303,56). MESSINA – FRAZ. CURCURACI – C.DA BARDARO: Lotto 5 – Terreno con annesso fabbricato allo stato rustico a due elevazioni f.t., oltre sottotetto (superficie lorda pari a circa 140,00 mq. per piano, oltre balcone perimetrale al piano terra). L’unità immobiliare risulta libera ed in stato di quasi totale abbandono. Prezzo base: Euro 98.154,75. (Offerta minima Euro 73.616,06). MESSINA – VILLAGGIO S. SABA – C.DA SITAROLO: Lotto 6 – Villetta monofamiliare piani terra e primo (tra essi collegati tramite scala interna), composta, al piano terra, da salone doppio, quattro vani, cucina abitabile, disimpegno, bagno e terreno/spazio esterno di pertinenza; al piano primo, da soggiorno, tre vani, disimpegno, bagno, piccolo ripostiglio, oltre due terrazzi a livello di pertinenza, per una superficie lorda complessiva di circa mq. 782 (incluse pertinenze ed accessori). L’unità immobiliare risulta attualmente occupata da terzi in forza di titolo non opponibile alla presente procedura. Prezzo base: Euro 218.610,00 (Offerta minima Euro 163.957,50). VENDITA SENZA INCANTO 8.02.2019 ore 11.30 presso professionista delegato Notaio Lillo Fleres in Messina via G. Natoli n. 61. G.E. Dr. Minutoli. Professionista delegato Notaio L. Fleres tel. 090.6510449, Custode Avv. Natalia Raineri 0909586445 - 3891190461, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 231/13

MESSINA – LOTTO 1: Via Panoramica dello Stretto, frazione c.da Guardia villaggio S.Agata, Villa su tre livelli con terrazza panoramica fronte mare di mq. totali 355,8 – A. 1: 1/2 terreno mq. 265,00- A.2: 1/2 terreno mq.336,00 - A.3: 3/4 Terreno mq 118,00. Prezzo base Euro 203.000,00. Rilancio minimo Euro 10.000,00. LOTTO 2: frazione contrada Policara villaggio Rodia, Villa su due livelli con ampia veranda e piscina di mq. totali 341,08. Prezzo base Euro 425.000,00. Rilancio minimo Euro 15.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 29.01.2019 ore 12,00 presso APEIM. G.E. Dr.ssa Bisignano. Professionista Delegato e Custode Dr.ssa Francesca La Torre 090.6783616 o 348 6515598, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 237/11

TAORMINA (ME) - Fraz. Trappitello, Via Cannizzoli 8 – LOTTO UNICO: Appartamento p.terra, composto da 4 camere, soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia, ripostiglio/lavanderia, corridoio e piccolo spazio esterno; sup. tot. lorda mq 127. Risulta attualmente nella materiale disponibilità del debitore. Prezzo base Euro 44.326,77. Offerta minima Euro 33.245,07. VENDITA SENZA INCANTO 8.02.2019 ore 10,00 presso Studio Fleres in Messina, Via G. Natoli 61. G.E. Dr. Madia. Notaio delegato e Custode Notaio Dr. Lillo Fleres 090/6510449, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 307/16

In Villafranca Tirrena (JME) contrada Gracina, via Consortile n. 148 – Lotto Unico: abitazione di tipo civile a due elevazioni fuori terra e copertura a tetto su un fondo di terreno agricolo. Superficie complessiva mq.294,40 ca. PREZZO BASE: Euro 78.171,80. Offerta minima Euro 58.628,85. Vendita senza incanto 23.01.2019 ore 9,00 presso lo Studio del professionista delegato sito in Messina via dei Mille n. 65. G.E. Dr. Maffa. Professionista delegato Avv. Valentina Fazio 0909412339, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 344/10

MESSINA – C.da Vallone, Vill. Camaro S. Paolo, Complesso Parco Serro – Lotto Unico: appartamento al secondo piano composto da salone, cucina, disimpegno, due camere e due wc di cui uno cieco. Sup. lorda di circa 129,40 mq. Diritto al posto auto n. 46. Prezzo base Euro 86.636,56. Offerta minima Euro 69.977,42. Rilancio minimo Euro 2.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.01.2019 ore 11,00 presso ALPEF. G.E. Dott. Madia. Professionista delegato e Custode Avv. Natale Galipò tel. 090.6413095, per info e visita immobili. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 351/16

In Messina Rione Villa Lina – ex fondo De Pasquale – via Vesuvio is. 17 Pal. F – Lotto Unico: appartamento posto al piano primo composto da ingresso/corridoio, tre camere con balcone, cucina con balcone, bagno. Superficie complessiva 99,00 mq. Prezzo base Euro 33.919,20. Offerta minima Euro 25.439,40. Rilancio minimo Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 15.01.2019 ore 16.00 presso lo studio del delegato in Messina via San Sebastiano n. 10. G. E. Dr. D. Maffa. Professionista delegato Dr. Francesco Malvaso tel. 090671792 - 3394218936, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 370/94

MESSINA – Vill. S. Saba, C.da Calamona-Piccione – LOTTO 1: piena proprietà di spezzone di terreno ha 00.05.10, sem.irr.arb, cl.2, zona E1. Prezzo base Euro 5.212,84. Rilancio minimo Euro 200,00. MONTALBANO ELICONA – C.da Ponticello - LOTTO 2: Piena proprietà di immobile su 2 elev. di mq 89, composto da cucina-pranzo ed accessori al p.terra e da 2 vani ed accessori al p.primo, oltre balconi mq 17; annessa corte mq 300. Prezzo base Euro 18.738,04. Rilancio minimo Euro 800,00. VENDITA SENZA INCANTO 31.01.2019 ore 15,30 presso studio del delegato in Messina via Oratorio Della Pace n.32. G.E. Dr.ssa Bisignano. Prof. delegato e Custode Avv. Micaela Tramonte 090674380, per info e visita immobili.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 380/14

In Giardini Naxos (ME), contrada Mastrociccio, Residence Mastrociccio n. 18/A – Lotto Unico: appartamento per civile abitazione, composto da cinque vani oltre accessori con annessa terrazza a livello, posto al piano secondo della scala “B”, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 165,00. PREZZO BASE: Euro 114.433,59. Offerta minima Euro 85.825,20. Rilancio minimo in caso di gara Euro 2.500,00. Vendita senza incanto 13.02.2019 ore 16,00 presso lo Studio del professionista delegato sito in Messina, via C.D. Gallo n. 2. G.E. Dr. D.C. Madia. Professionista delegato Dr. Francesco Cipolla 349/5661670, 090/344129, Custode Giudiziario Avv. Cristina De Leo 090/2931492 – 3476417934, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 388/13

MESSINA – fraz. Contesse via Marco Polo 341 – via Marchetta 3 – LOTTO 1: alloggio unifamiliare a tre elevazioni f.t. composto al p.t. da androne, al p.1° da soggiorno, salotto, due camere da letto, bagno, cucina e balcone, e tetto a terrazzo con ripostiglio. Magazzino con locali di deposito con annessi cortili posto al piano sottostrada. Sviluppa una superficie lorda complessiva esclusi gli accessori di mq 196,92. Prezzo base Euro 67.500,00. Offerta minima Euro 50.625,00. Rilancio minimo Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 30.01.2019 ore 11.30 presso studio del delegato in Messina Via Romagnosi n. 42. G.E. Dr. Giuseppe Minutoli. Prof. delegato e Custode Avv. Daniele Passaro 3779922132, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 397/12

Messina, Fraz. Galati Marina, Via Nazionale 242 – Lotto Unico: Appartamento a P. 1°, composto da ingresso, sei vani, cucina, bagno, balconi e terrazzo a livello, con accesso indipendente; sul terrazzo realizzati abusivamente veranda coperta e w.c..Prezzo base:euro 102.750,00.VENDITA SENZA INCANTO 24.01.2019 alle ore 10.00 presso Studio Notaio Penna – Via Cavalieri della Stella n. 7 - 98122 Messina. G.E. Dott. Maffa. Notaio Delegato e custode: Adele Penna (09043975). Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.itMaggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it