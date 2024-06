Avvocati Messina, il Consiglio valorizza il diritto dello sport

Nasce la Commissione Diritto dello sport: a guidarla è l'avvocato Giovanni Villari

Messina – Una opportunità per specializzarsi in diritto dello sport, settore in crescita che può quindi offrire nuovi sbocchi professionali agli avvocati, ma anche un nuovo modello di confronto tra Ordine e territorio. E’ questa la strategia del Consiglio dell’Ordine degli avvocati che ha formato la commissione Diritto dello Sport, la cui prima seduta si è tenuta proprio dinanzi al Consiglio dell’Ordine lo scorso 29 maggio.

La Commissione si inquadra nell’ambito delle iniziative volte a favorire la partecipazione alle attività consiliari anche a colleghi esterni al Consiglio stesso. E “ha l’obiettivo ambizioso di coltivare la formazione specialistica degli avvocati nel settore interessato e di proporre, in sinergia col consiglio e con la Fondazione dell’avvocatura messinese, un nuovo modello di confronto tra le istituzioni e l’avvocatura, che certamente può offrire un contributo importante alla soluzione dei problemi che da tempo interessano il comparto”, spiega il presidente del Consiglio dell’Ordine, Paolo Vermiglio.

A coordinare il nuovo organismo è l’avvocato Giovanni Villari, che ha ringraziato il Consiglio per l’opportunità ricevuta e per l’onore di sperimentare un nuovo modello di politica forense che sia sempre più partecipativo. “Presto proporremo alcuni progetti al nostro Consiglio che avranno quale comune denominatore la promozione, in ambito sportivo, di politiche di inclusione sociale, lotta a tutte le forme di discriminazione e tutela dei minori, con un occhio sempre vigile alle nuove opportunità, che sono infinite in una materia, quale quella del Diritto sportivo, capace di offrire molteplici sbocchi professionali”, commenta Villari.

Otto i componenti designati della commissione: oltre al coordinatore Villari ne fanno parte la professoressa Angela Busacca e gli avvocati Alessandra De Luca, Maurizio Cacace, Felice Gemelli, Giulia Mannuccia, Claudio Parlagreco e Andrea Torre.