Avvocati Messina oggi 600 al voto. Le consegne del presidente Santoro e la parola ai candidati - Tempostretto

Si vota anche domani e sabato per il rinnovo del consiglio dell'Ordine. Il candidato Gervasi: "ripristinare la funzione dell'avvocato"

MESSINA – Lunghe file al seggio stamane, al primo giorno di voto per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina. Alle 16, orario di chiusura delle urne, avevano già votato in più di 600. Gli aventi diritto sono 2460 circa. Si vota anche domani 13 gennaio e dopodomani 14, mentre i primi risultati dello scrutinio sono attesi per la tarda nottata di sabato.

ordine avvocati Messina, elezioni

Il presidente uscente: “In via Capra via i lavori, risultato concreto”

A consegnare le schede ai votanti, stamane, un emozionato Domenico Santoro, presidente uscente (nella foto con l’avvocato Giuseppe Melazzo). “Chiunque verrà eletto vedo colleghi di grande qualità impegnati, sono certa che la leadership che si rinnova farà bene a Messina e le consentirà di ripartire. Sul tavolo c’è tutta la questione della digitalizzazione, che è importante e aiuta, ma l’Ordine deve continuare a pressare perché vengano rimpinguati gli organici della magistratura in tutto il distretto di Messina. Nessuna riforma, senza risorse, risolve i problemi, anzi genera ulteriori contenziosi”. Santoro è soddisfatto del bilancio di chiusura del suo mandato: “L’acquisizione del palazzo di via Capra è un tassello fondamentale – spiega -i lavori per adeguare l’ingresso alla collocazione degli uffici giudiziari nei due piani già liberati dall’Inps sono già partiti, prestissimo sarà possibile mettere fine alla condizione indecorosa in cui si opera dal giudice di pace e al Tribunale del Lavoro. E’ un risultato che è stato possibile anche grazie all’impegno dell’Ordine”.

Parola ai candidati, Gervasi: “Dignità della toga”

avv. Santi Gervasi Ferrara

Mentre le elezioni proseguono, va avanti anche la panoramica sugli avvocati candidati, per conoscere meglio chi ambisce a rappresentare i colleghi nel prossimo Consiglio. Dopo aver ascoltato Daniela Chillè e Giovanni Villari per la lista “Per un’avvocatura inclusiva”, gli indipendenti Maria Pagano e Luigi Giacobbe, la “parola” passa a Santi Gervasi Ferrara. Civilista di lungo corso, stimato da tutti i colleghi, Gervasi ha scelto di mettersi in campo e anche lui corre da solo per, afferma, “…contribuire a ripristinare il rispetto e il prestigio degli avvocati nella quotidianità delle aule e delle cancellerie, per il riconoscimento dell’autorità e della funzione sociale degli avvocati”. “Mi impegnerò per spingere per il ritorno alle udienze in presenza – dice – sono fondamentali per il pieno esercizio del diritto di difesa e perché si svolga correttamente e pienamente il contraddittorio”.