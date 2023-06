Avvocato picchiato da candidato bocciato, chi è l'aggressore. La condanna della Camera Civile - Tempostretto

Gli ultimi sviluppi sulla vicenda, la condanna dell'Avvocatura, l'indignazione sui social

MESSINA – E’ stato subito individuato e fermato l’aspirante avvocato che ieri, mancata la prova per l’abilitazione alla professione forense, si è avventato contro un commissario d’esame, un legale del foro di Messina. Si tratta di un candidato di Milazzo di 35anni che ora rischia il provvedimento cautelare, oltre che la denuncia. Le condizioni del malcapitato sono ancora critiche, anche se non rischia la vita né conseguenze irreversibili. L’uomo è in stato di fermo.

Le indagini sull’aggressione

Il commissario d’esami, dopo la medicazione sul posto da parte di un’ambulanza del 118, è stato trasportato al Policlinico di Messina dove è stato sottoposto ad accertamenti. Ha il setto nasale, la mascella e una vertebra dorsale fratturati. L’aggressione pare sia stata piuttosto violenta tanto che anche il candidato è stato medicato, all’ospedale Piemonte. Gli investigatori ora ascolteranno le versioni di entrambi per chiarire se si è trattato effettivamente di un’aggressione, come sembrano indicare le prime testimonianze raccolte e le immagini degli impianti di video sorveglianza, o se le cose sono andate diversamente.

La condanna della Camera Civile

“La Camera Civile di Messina fermamente condanna la prevaricazione – scrive in una nota la sigla dei legali civilisti, presieduta dall’avvocata Rosaria Filloramo – l’intimidazione e l’inaudita

violenza cui è rimasto vittima il collega, stimato e integerrimo professionista cui ci si stringe in

segno di massima solidarietà, brutalmente aggredito nell’esercizio delle proprie funzioni di

commissario d’esami da un “aspirante” avvocato che così ha reagito alla valutazione negativa della

propria prova abilitante alla professione forense.

Dispiace davvero osservare come l’Avvocatura debba registrare attacchi come quello subito che

oltraggiano l’onore, il decoro e il prestigio di una professione cui certi comportamenti sono e

rimarranno sempre estranei, conclude la nota.