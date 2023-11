B Interregionale. Basket School ammazza grandi supera la capolista Orlandina - Tempostretto

Nelle altre partite del sesto turno sconfitte Barcellona e Fortitudo. Stasera nel posticipo il derby tra Castanea e Svincolati Milazzo

MESSINA – Altra impresa incredibile della Basket School Messina che supera 60-58 l’Orlandina Basket. I paladini erano la capolista e finora imbattuta del girone H, impresa degli scolari guidati da Pippo Sidoti che trovano la quarta vittoria consecutiva. Nella partita che per il coach della Basket School è un derby speciale, i giallorossi affrontano senza paura mostri sacri come Jasaitis e Palermo e tanti altri. Conducono il match provando più volte la fuga, e tengono botta nel concitato finale, deciso da due liberi di Labovic davanti ad un gremitissimo pubblico del PalaTracuzzi che fa festa con la squadra al termine del match.

Nel sesto turno vittoria per la Viola Pallacanestro in casa della Fortitudo Messina che incassa la sesta sconfitta in campionato. Non riesce a sbloccarsi la squadra di coach Cavalieri anche se rimane in partita ampiamente per quasi tre quarti di gara. La formazione di Reggio Calabria grazie alla vittoria torna ad appaiare in testa alla classifica l’Orlandina.

Tra le messinesi sconfitta anche Barcellona in casa di Ragusa, mentre questa sera al PalaTracuzzi derby tra Castanea e Svincolati Milazzo, una delle due formazioni proverà ad inseguire il gruppo di testa. Nel prossimo turno tra sabato e domenica sarà la prima giornata senza derby tra messinesi. Unica sfida più calda sarà quella tra la Viola Reggio Calabria che ospiterà il Castanea.

Basket School Messina – Orlandina 60-58

Top scorer ancora una volta Leo Di Dio (17), ma la chiave è una difesa che concede appena 58 punti agli ospiti. Ottime prove anche di Busco e Labovic (12 a testa), ed importante contributo a rimbalzo di Yeyap e Tartaglia, e dalla panchina di Elia Sidoti. Una storica vittoria conquistata soprattutto grazie ad una partita giocata alla grande tatticamente e punto a punto. Praticamente dopo due quarti in totale equilibrio, 20-20 dopo i primi dieci minuti e 15-15 per arrivare all’intervallo lungo, il terzo quarto, dove si segna pochissimo 8 punti per gli scolari contro i 5 degli ospiti, sarà quello che farà la differenza finale. Messina poi resisterà all’Orlandina che vincere il parziale per 17-18 ma perderà la partita di due punti.

Fortitudo – Viola Pallacanestro 78-86

Ottima prova dei neroverdi, in costante contatto e spessissimo avanti nel punteggio, ma costretti a cedere il passo per 78-86 alla maggiore esperienza dei calabresi, ma anche ad alcuni controversi fischi arbitrali. 22 punti per Tagliano e 21 per Marinelli in casa Fortitudo, cui si aggiunge la doppia doppia da 11 punti e 13 rimbalzi (più 6 assist) di Nnabuife, in uscita dalla panchina. Formazione di casa che chiude addirittura avanti i primi due quarti sul 41-39 e a fine terzo quarto la formazione di casa è ancora in partita nonostante insegue sul 58-60. La differenza vera arriva negli ultimi 10 minuti quando la Viola scappa sul 60-71 con un parziale di 2-11 e poi tiene a distanza i padroni di casa.

Virtus Kleb Ragusa – Barcellona 98-77

Sconfitta nel turno infrasettimanale il Barcellona Basket 4.0 contro la quotata formazione ragusana che punta al salto di categoria. I ragazzi di coach Biondo non beneficiano della solita prestazione di Fernandez, che si ferma a 11 punti, ma trovano il Gojkovic il proprio top scorer con 15 punti a referto. Non bastano ad avere la meglio della Virtus Kleb che con Brown e Cioppa realizza 44 dei punti di Ragusa. Locali che prendono il largo già nel primo quarti chiuso sul 20-15 e che dilagano nei quarti centrali: 56-34 all’intervallo lungo e 82-49 all’inizio del quarto quarto. Tirerà i remi in barca Ragusa avvicinandosi all’obiettivo della vittoria, quando nell’ultimo quarto toccherà il massimo vantaggio, +39, sul 90-51, lasciando il parziale a Barcellona che chiude per 28-16.

Risultati e classifica girone H serie B Interregionale

Basket School Messina – Orlandina 60-58

Piazza Armerina – Cus Catania 81-60

Virtus Kleb Ragusa – Barcellona 98-77

Rende – Sala Consilina 76-93

Fortitudo – Viola Pallacanestro 78-86

Castanea – Svincolati Milazzo (giovedì sera)

Classifica: Orlandina, Pallacanestro Viola Reggio Calabria 10 punti, Virtus Kleb Ragusa, Basket School Messina, Piazza Armerina 8 punti, Rende, Barcellona 4.0, Sala Consilina 6 punti, Castanea*, Svincolati Milazzo* 4 punti, Fortitudo Messina, Cus Catania 0 punti.

*una partita in meno

