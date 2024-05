Ematologia, a Messina il massimo esperto di leucemia mieloide acuta

Il professore Gianantonio Rosti, il prossimo 9 maggio, sarà ospite dell’Uoc di Ematologia del Policlinico

MESSINA – Un’occasione preziosa di formazione e aggiornamento con uno dei maggiori esperti internazionali di leucemia mieloide acuta. Giovedì 9 maggio, alle ore 15, il dottor Gianantonio Rosti, oncologo ematologo – associato alla direzione scientifica dell’IRCSS Istituto Romagnalo per lo Studio dei Tumori di Meldola- sarà ospite dell’Uoc di Ematologia dell’Aou G. Martino di Messina, diretta dal Prof. Alessandro Allegra.

Il Dott. Rosti interverrà nell’ambito di un convegno Ecm dal titolo: “Ruolo dei TKI di terza generazione nella pratica clinica della Lmc” e la sua lezione sarà focalizzata sulle evidenze più recenti in letteratura.

Autore di oltre trecento pubblicazioni internazionali, il dottor Rosti ha partecipato attivamente alla stesura delle linee guida per la diagnosi e il trattamento della leucemia mieloide cronica.

“La storia clinica della Leucemia Mieloide Cronica – sottolinea il professore Alessandro Allegra – rappresenta indubbiamente uno dei più affascinanti esempi di corsa parallela tra ricerca di laboratorio e ricerca clinica. Si tratta della emopatia neoplastica per la quale è stato identificata per la prima volta un’alterazione cromosomica e molecolare specifica e per la quale è stata identificata una “target therapy”.

Il corso in programma il 9 maggio, di cui è responsabile scientifico il prof. Fabio Stagno, si terrà presso l’aula situata al secondo piano del Padiglione H ed è accreditato per Medici Chirurghi con specializzazioni Ematologia, Oncologia, Cardiologia, Farmacisti e Biologi.